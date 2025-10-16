Od slatkih delicija do meda: Pogledajte što su sve pripremili poduzetnici nove sezone hvalevrijednog projekta

Kada si poduzetnik i tvoj proizvod, nakon mnogo truda, znoja i rada, zasja na policama velikog trgovačkog lanca — sreći nema kraja. Upravo to dogodilo se kandidatima 6. sezone projekta Startaj Hrvatska, koji su svoje proizvode s ponosom predstavili cijeloj Hrvatskoj. Čime će vas u novoj sezoni impresionirati, što će osvojiti ljubitelje slatkog, a što bi nam moglo koristiti u hladnim zimskim danima — zna naša Matea Slogar.

Ovo su kandidati 6. sezone projekta Startaj Hrvatska. Njihove inspirativne priče pratit ćete idućih tjedana. A čokoladna priča Dragutina i Marcele iz Velike Gorice generacijski se prenosi u njihovoj obitelji. U projektu se predstavljaju s bučinim sjemenkama u čokoladi, pod nazivom Choco.

''Bučine sjemenke prelivene su tamnom, mliječnom i bijelom čokoladom — a bijela s okusom naranče naš je favorit'', govori kandidat Dragutin Marković.

Kada počnete jesti njihove bučine sjemenke, teško ćete stati — baš kao i s njihovim namazom od lješnjaka Nutkat, koji predstavlja bračni par iz Ruščice.

''Najslađe je jesti sa žlicom ispred kauča — i onda zaboraviš koliko si pojeo dok ne dođeš do dna! U oba namaza imamo više od 70% lješnjaka. Ako više volite lješnjak, uzet ćete bijeli — on ima 76%, a tamni nešto manje, ali opet više od 70%'', predstavljaju se Mario i Ana Tereza Želinski.

Lješnjak je glavna zvijezda i kada je riječ o proizvodu brata i sestre Habada. Ovdje se radi o cijelom lješnjaku, koji u potpunosti stiže — od polja do stola.

''Moj je posao proizvesti lješnjak u nasadima, a onda sestra nastavlja priču. Imamo bijelu karameliziranu čokoladu, bijelu s okusom naranče i vječni klasik — mliječnu čokoladu'', govore Ante i Anita Habada.

A kad vam padne šećer, ne brinite — stiže još jedan slatki proizvod nove sezone projekta Startaj Hrvatska. Riječ je o Cookie Boxu, iza kojeg stoji Ivona iz Zagreba.

''Cookie Box je zamišljen kao onih pet minuta sreće u danu — kad sjedneš, zaboraviš na sve, koliko god dan bio težak i dinamičan.

Tih pet minuta mira i sreće — pojedeš taj cookie i to je to'', govori Ivona Poljak.

Ako ste u stisci s vremenom i imate samo nekoliko minuta za nešto prigristi, tu su snack pločice Smočnica, koje predstavlja Nikolina.

''Prirodne su, ručno rađene, sa samo četiri sastojka — i prefine! Jedna je veganska, a druga s medom. Med, bademi, lješnjaci i sjemenke suncokreta — to je prva; a druga ima datulje, indijske oraščiće i lan'', predstavila se Nikolina Perša.

Nikolinina obitelj bavi se pčelarstvom, što joj je bila inspiracija za ovaj proizvod — baš kao što je Filipu bila za njegove medne mješavine, idealne za hladne zimske dane.

''Prije svega — med je svima poznata namirnica. Imamo mednu mješavinu s đumbirom i limunom, odličnu kad ste bolesni, kad vam se ništa ne da. Ne morate cijediti đumbir i limun posebno — samo stavite žlicu toga u šalicu. Tu je i cvjetni prah, pun vitamina — pravi dar iz prirode'', kaže Filip Raponja.

Još jedan prehrambeni proizvod koji se odsad može pronaći na policama Interspar hipermarketa i odabranih Spar supermarketa diljem Hrvatske su Mist — niskokalorične craft sode iza kojih stoji Tomislav iz Rijeke.

''Predstavljamo se s gaziranim sokovima od voćnih pirea. Došli smo na ideju kao veliki ljubitelji gaziranih pića — nismo ih željeli prestati piti, pa smo odlučili napraviti verziju koja je laganija i zdravija za svakodnevnu konzumaciju'', govori Tomislav Juretić.

Nije za konzumaciju, ali je itekako korisno za kožu — riječ je o kremi Derma Support, namijenjenoj obnovi, hranjenju i njezi kože te ublažavanju različitih kožnih tegoba.

''Najčešće se koristi za suhu kožu, jer je napravljena za moje dijete koje je imalo dermatitis. U sastavu su ulje noćurka, nevena, avokada, vitamini B5 i E, antiderm — prava sinergija prirodnih sastojaka'', predstavila se Martina Čustić.

Nesumnjivo nas očekuje još jedna uzbudljiva sezona! Zato ne propustite — u nedjelju, 19. listopada, pratite prvu epizodu društveno-odgovornog projekta Startaj Hrvatska!

