Tko nastavalja kulinarsko putovanje? Još devet kandidata osiguralo je svoje mjesto u MasterChefu!

Na kulinarskom putovanju, na koje su se mnogi uputili, samo su neki na njemu i ostali. Točnije, još je devetero kandidata pokazalo što zna te tako osvojilo pregače i ušlo u MasterChef vilu. O kome se radi te koji su povratnici u show osigurali svoje mjesto u daljnjem natjecanju, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Konkurencija u MasterChef kuhinji prilično je neumoljiva, zato su se kandidati i ovog puta morali pokazati u najboljem svjetlu.



''Prijavio sam se na MasterChef zbog toga što sam ga pratio prošle sezone i vidio sam zapravo da postoji mogućnost, odnosno velika želja da se prijavim i da naučim nešto. Ipak su mi to idoli'', objasnio je Dominik.



''Djeca su me nagovorila da se prijavim jer smo prošlu sezonu gledali svi zajedno ukućani i bilo nam je tako zanimljivo. Jedva smo čekali svaku večer da gledamo, tako su nam simpatični bili ti kandidati'', dodala je Asmira.



''Osjećaj je fantastičan i malo nestvaran. Svi smo entuzijastični i čekamo da krene pravo kuhanje'', dodao je Leon.

Povratnici u MasterChef Manuel Petar i Miroslav pokazali su da su se od lani dobro pripremili te su ovog puta zaslužili svoju pregaču i mjesto u daljnjem natjecanju.



''Prvenstveno sam jako iznenađen i ponosan na sebe i sve ljude oko sebe što sam prošao. Pokazao sam da se može, da se treba samo dobro potrudit i to je to'', kaže Manuel.



''Ja se nadam da će moj adut u ovom natjecanju biti želja za učenjem, trud, da će to žiri prepoznat, naravno malo kreativnosti, fokusa'', dodao je Petar Tucman.



''Na osnovu savjeta od našeg žirija, ja sam pomno slušao njihove upute i savjete koje sam od njijh prošle godine dobio. Tako da sam kroz godinu dana vježbao, vježbao bio uporan, radio na nekim nedostacima svojim koje sam ajmo reć u dobro doba izbrusio'', rekao je Miroslav.

Kandidati su pomoću namirnica iz vrećice iznenađenja morali napraviti jela kojima će osvojiti nepce svojeg budućeg mentora.



''Gro toga se zna jer kroz godine iskustva već od prije, pa jesam, malo sam se pripremala, možda neke stvari koje dotad nisam niti kupila. miti obrađivala, te neke tehnikice malo jesam da'', kaže Maja.



''S obzirom da imam troje djece stalno nešto kuham, pa pripreme su mi tokom cijelog života, ne samo sad. Iskreno, nisam se baš previše pripremala jer kad sam krenula gledat prošle serije uhvatila me panika. I onda sam rekla ne, znam što znam i idem s tim znanjem'', objasnila je Antonia.



''Jelom sam onaj ajmo reć, dosta sam dobro to odradio, što sam dobio tako da onaj, zadatak koji sam dobio, izvršio sam kako treba, znači zadovoljio sam nepca našeg žirija'', ispričao je Miroslav.

Zadovoljiti visoke kriterije žirija u idućim tjednima bit će im velik izazov. A to će im biti samo jedan od zadataka s kojima će se susretati. No na sve što se nađe pred njima, su spremni.

''S ribom nisam radio često u životu, niti puno. Nedavno sam je tek krenuo spremat, filetirat i to mi je eto novo otkriven ljubav ajmo reći'', rekao je Leon.



''Rano sam se udala i ušla u te domaćinske vode, tako da imam iskustva u kuhanju'', kaže Maja.



''Kako će vrijeme proticat vidjet ćemo što će se dogoditi, ali bitna je strast'', dodao je Marko.

Strast i ljubav prema kuhanju kod svih kandidata doista su velike.



''Ljubav prema kuhanju je krenula iz zapravo kopanja po loncima s bakom, ono kad baka veli e daj probaj malo, dj probaj dal dosta ima soli, dal ti fali nešto'', otkrio je Dominik.



''Ljubav prema kuhanju se rodila otkad sam kao mali upao u kotao s bešamelom.šalim se. Gledao sam televiziju, čitao, bio okružen kuharicama'', rekao je Petar.



''Mislim da, ja volim kuhanje i ja kad sam u toj zoni kuhanja onda ne vidim oko sebe, to znaju svi'', dodala je Antonia.

MasterChef je show koji mijenja živote i očekivanja kandidata su velika.

''U idućim tjednima će zasigurno biti drame, bit će svega, bit će naporno, ali vjerujem da ćemo svi to uspjeti pa kako kome'', kaže Manuel.



''Očekujem jedno dobro druženje, očekujem da naučim puno, očekujem da pomjerim svoje granice'', dodala je Asmira.

''Ima jako dobrih kandidata i ljudi kuhaju genijalno i stvarno je gušt u takvoj zajednici učiti jedni od drugih'', rekao je Marko.

Sve je manje mjesta u MasterChef kuhinji. A tko će se pridružiti ovim kandidatima, ne propustite doznati već večeras u 22:15 u novoj epizodi MasterChefa.

