Sve više žena zaprosi svojeg muškarca! Istražili smo što o tome misle slavni Hrvati

Iako je višestoljetna tradicija da muškarac zaprosi ženu, danas sve više dama uzima stvar u svoje ruke! Neki to vide kao hrabrost, drugi kao svetogrđe, a mi smo istražili što o tome misle slavni Hrvati. Naš Davor Garić zna koje zvijezde kažu ''Bravo kraljice'', a kojim bi slavnim damama to bilo ispod časti. Sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Zaboravite bajke u kojima princ klekne pred princezu! U stvarnom životu, sve više žena uzima stvar u svoje ruke i - ona prosi njega!



''Da ja kleknem ispred muškarca s prstenom? Iskreno? Nema šanse! Neka svi rade što žele, ali ja osobno ipak ne bih! Nemam ništa protiv da to netko drugi napravi, ja sam jako otvorena, ali ako pitaš mene što bih ja, to ne bih definitivno!'', iskreno je odgovorila Meri Goldašić.

''Žene su s tim feminizmom dobile jednu hrabrost, a muškarci malo kaskaju zbog toga i mislim da vama muškarcima nekako treba ukazati i dati neke smjernice kako se ponašati u tom smislu tako da je to meni skroz u redu!'', smatra Ecija Ojdanić.''Ipak mislim da muškarac mora biti taj koji će kleknuti i zaprositi ljubav svog života. Zato što je jednostavno to tako od pamtivijeka!'', smatra Mario Roth.





''Pa mislim živimo u 21. stoljeću! Pa naravno da ako žena osjeti taj moment, može zaprositi'', mišljenje je Franke Batelić.



''Ma mislim da ne treba! Mislim da žena treba biti osvojena kao tvrđava! Naravno, nemojte smatrati moj savjet kao neki zakon jer eto, ja se nisam udala. Čekala sam princa koji će kleknut!'', izjavila je Alka Vuica u svom stilu.

Jacques Houdek, pjevač Foto: DNEVNIK.hr

''Ja sam se navikla od svog nastanka da sam tradicionalna, da muškarac to napravi tako da- ne mogu se zamislit da ja to radim'', iskrena je Lidija Bačić.



''Kad su zaruke u pitanju, moram priznat da mi je još uvijek čudno, na Instagramu mi često iskoče videi gdje je cura kleknula - ipak i dalje mislim da muško to treba pitat!'', isto misli i Katarina Baban.



Operna diva Sandra Bagarić prva je zaprosila svojeg supruga, i gle čuda, njihov brak traje gotovo tri desetljeća. Glumica Mirna Medaković Stepinac također nije čekala da njezin dragi učini prvi korak.



''Ja sam rezervirala salu i našla vjenčanicu! Hahaha... Jer je meni bila grozna pomisao da frajer klekne ispred mene! Nisam to htjela nikako, mislim da bih ja tad rekla ne! Tako da po tom pitanju ja sam ta koja je povukla prvi potez!'', ispričala nam je Mirna te dodala.



''Ne, nisam zaprosila, Bože sačuvaj, ne bih to napravila, ali sam rezervirala salu i rekla ''Gle, ako ti paše, tad ćemo se oženit!'' A to je bilo dva mjeseca unaprijed! Nije mi se javio cijelo popodne! Ali ipak je rekao da! I evo me sad tu gdje jesam'', našalila se Mirna.



Ecija Ojdanić i njezin suprug Robert čin zaruka jednostavno su preskočili.



''A onda sam ja ostala trudna, sve je to išlo nekako spontano i mislim da mi ne dostaje taj čin zaruka! Evo, ja to stvarno nisam imala, a ne nedostaje mi!'', tvrdi Ecija.

In Magazin: zaruke poznatih - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Što ako frajer nikako da se sjeti kleknut? Treba li dama suptilno dati do znanja da je vrijeme?



''Ja sam taj neki stari romantik i smatram da muškarac trebao prepoznat osobu s kojom treba provesti ostatak života! Tako da, cure, čuo sam da dečki više nisu tako bistri po tom pitanju pa slobodno daje do znanja da bi mogli oni to napraviti'', poručio je Frano Ridjan.



''Mislim da žene to jako dobro daju do znanja. Znam puno dobrih primjera gdje su žene jako dobro dale do znanja, ali je bila stvar u tome da muškarac jednostavno nije htio ili jednostavno to nije bila ta osoba, i to je to! To jednostavno ako je - znaš! Mislim da nema tu ''Kad će se sjetit!?''... Pa je si li se sjetio ili se nisi sjetio!'', pita se Katarina Baban.

