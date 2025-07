Je li se Maja Šuput nakon razvoda upustila u ljetnu ljubavnu romansu?

In Magazin: Ljubavna avantura - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Šuška se da se Maja Šuput nakon razvoda od Nenada Tatarinova upustila u ljetnu ljubavnu romansu sa Splićaninom Šimom Elezom. Zaručio se skijaš Filip Zubčić, a na romantičnoj ceremoniji na brodu oženio se rukometni reprezentativac Marin Šipić. Ljetne ljubavne trenutke iz života domaćih zvijezda zna naš Davor Garić.

Za vruće scene na bazenu za svoj novi videospot ''Nisam ja za male stvari'' Maja je angažirala šarmantnog Splićanina Šimu Eleza, no čini se da je tu mnogo više od poslovnog zadatka. Šuška se da su između Maje i Šime frcnule iskre i požar je neizbježan. Da joj je Šime srcu mio, Maja ne krije.



''Mene energija pali. Ja jednostavno nemam što raditi s ljudima koji nemaju energiju. Energija i kemija bez obzira na godine, to je jedino bitno. Ne možeš biti s nekim tko nije u tvojoj energiji'', rekla nam je Maja.



I Šime Maju nakon ovog snimanja gleda nekim sasvim drugim očima.



''Jako opuštena, pristupačna. Ljudi inače pjevače ili slavne osobe možda doživljavaju da se drže, tko sam, što sam, ja sam zvijezda, a Maja koliko god bila sve to, privatno je jednostavno čovjek'', rekao nam je Šime.

Dok su Maja i Šime još uvijek misteriozni i ne znamo jesu li se zaista upustili u ljetnu ljubavnu romansu, nema sumnje da ljubav vlada životom našeg proslavljenog rukometaša Marina Šipića. Dvadesetdevetogodišnji hrvatski reprezentativac oženio je dugogodišnju partnericu, liječnicu Andreu. Romantično slavlje održalo se na brodu u bračkom akvatoriju, a sudeći prema osmijesima mladenaca, bio je to dan za pamćenje.Svoju ljubav više ne kriju ni glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo. Par je pokazao trenutak romantike na trajektu na putu za ljeto, kako je slikovito napisao Ante. U bračnu je luku uplovio Faris Pinjo. Bosanskohercegovački glumac, kojeg smo pratili u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', sreću je pronašao s nagrađivanom plivačicom Aminom Kajtaz, koja je 2020-e ponijela titulu Miss Sporta Hrvatske.Ljubav cvjeta i u životu skijaša Filipa Zubčića. Zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Anom. Romantičnim fotografijama na kojima pozornost krade blještavi zaručnički prsten, par je svijetu objavio novosti na društvenim mrežama, a uslijedile su brojne čestitke kojima se pridružuje i ekipa IN Magazina.

