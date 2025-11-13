Jesu li naši zlatni rukometaši spremni za Tokio? Stotinu je godina od prvih Deflimpijskih igara u Parizu!

Pretraži
Piše Antina Bratić/I.G., Danas @ 19:01
Foto: In Magazin

Ovaj tjedan 34 hrvatska predstavnika putuju u Tokio, kako bi nastupili za našu zemlju na Olimpijskim igrama gluhih. Naši atletičari, maratonci, džudaši, stolnotenisači, plivači, taekwondoaši, streljači i rukometaši natjecat će se s još 3000 sportaša svijeta. Ekipa IN magazina družila se s našim rukometašima na treningu, koji priželjkuju još jednu medalju u nizu.

