Jesu li naši zlatni rukometaši spremni za Tokio? Stotinu je godina od prvih Deflimpijskih igara u Parizu!

Ovaj tjedan 34 hrvatska predstavnika putuju u Tokio, kako bi nastupili za našu zemlju na Olimpijskim igrama gluhih. Naši atletičari, maratonci, džudaši, stolnotenisači, plivači, taekwondoaši, streljači i rukometaši natjecat će se s još 3000 sportaša svijeta. Ekipa IN magazina družila se s našim rukometašima na treningu, koji priželjkuju još jednu medalju u nizu.

Jeste li znali da ovih dana naši rukometaši idu u Tokio, i to ne na Olimpijske, nego na Deflimpijske igre, poznate i kao Olimpijske igre gluhih? Pretpostavljamo da niste znali i da su ovi rukometaši jedna od najuspješnijih nacionalnih selekcija uopće, i to s brojim olimpijskim, svjetskim i europskim zlatima, te ponekim srebrom i broncom. Osobito otkad im je izbornik Mario Sirotić, nekad uspješan rukometaš, a danas trener RK Umag.



''Odlazak u Tokio na Olimpijske, to je vrhunac karijere jednog sportraša. Njima, a i meni znači jako puno. Vrhunac karijere'', govori Mario Sirotić.

''Dugo se bavim rukometom. U reprezentaciji gluhih sam u 13 godina osvojio ukupno devet medalja. Tri europska zlata, tri svjetska zlata i 1 olimpijsku broncu'', ispričao nam je Marjan.



Kristijan je bez sluha ostao kao jednoipol godišnja beba, i to zbog visoke temperature. Kaže da mu je rukomet pomogao da se osjeća uključenijim i manje drugačijim.

In Magazin: Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih - 1 Foto: In Magazin

''Naravno da mi je to pomoglo jer imam jednu ekipu kao obitelj. Uvijek si pomognemo jedan drugome, što god treba, i u privatnom životu i u radu'', govori Kristijan.

''Mislim da je ta naša reprezentacija i ta naša okupljana, to je jedan od rijetkih mjesta i načina da se oni mogu dokazivati kao skupina, kao grupa jer oni svi igraju u čujućim klubovima i tamo je jedan ili dva gluha, možda samo trenira, niti ne igraju. Ovdje je nešto njihovo, gdje daju sve od sebe kako bi postigli što veći uspjeh, kako bi se dokazali i zato im je tu još ljepše'', dodao je izbornik Mario.

Izbornik Sirotić, tu ulogu nosi već 8 godina, a ovo mu je šesto prvenstvo na koje ide s njima. Zanimalo nas je - je li ili koliko je drugačije trenirati gluhe rukometaše.



''Rukomet je rukomet. Razlika je da tamo imaš veću konkurenciju, više igrača koji se moraju izboriti da budu najprije u klubu pa onda u reprezentaciji. Ovdje je jedan zatvoreni klub od jedno 30 igrača koji igraju po različitim klubovima a nisu profesionalci, rade raznorazne stvari i usput igraju rukomet. Drugi dio je to što te ne čuju. To je isto određeni hendikep u komunikaciji kad se radi neka taktika, međutim mi smo našli sistem kako funkcionirati i to ide dobro'', objasnio je Mario.

''Izbornik je kao osoba super, dobar, voli se šaliti ali na terenu se ne šali, van terena da'', rekao je Kristijan.

''Najdraži dio treninga mi je teretana a onda s trenerom znoj, trud, upornost, stisnuti zube kad treba. To je krvavi sport ali na kraju uspjeh je zagarantiran'', dodao je Marjan.

In Magazin: Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih - 8 Foto: In Magazin

''Mislim da je najveća kvaliteta, mislim to pričaju svi treneri za sve timove kad su uspješni, zajedništvo, pripadnost, jednom savezu, jednoj državi. Mi gdje god da idemo nosimo ponosno boje Hrvatske i Deflimpijskog odbora'', izjavio je Mario.

Kad kažete da je netko izbornik sportašima, uvijek ga zamislimo kako stoji na liniji terena i igračima daje upute tako što - viče. S obzirom na to da se ovdje radi o gluhim i nagluhim rukometašima, jako su nam se svidjele disciplinske metode izbornika Sirotića:



''Inače vikanje u životu nije baš dobar način držanja discipline. Tu postoje određena pravila, kad se treba doći na ručak, da li se smije ići pušiti, da li se može telefonirati… Ne kasni se nikad na trening jer idemo svi zajedno. Ne treba nikakve specijalne stvari raditi, eventualno se ponekad nešto kaže ali više vrijedi jedan zagrljaj nego galama'', objasnio je izbornik.

In Magazin: Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih - 6 Foto: In Magazin

''Na svojim četvrtim deflimpijskim igrama u Tokiju očekujem zlatnu medalju'', rekao je Marjan.

''latni rukometaši su nam poželjeli sreću i uspjeh i da se vratimo sa zlatnom medaljom kući. Samo nemoj nikad odustati. Samo želim da nas pratite i podržite u Tokiju'', poručio je Krstijan.

