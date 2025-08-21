Ridjan i Mešin najavljuju novu sezonu Supertalenta, evo što gledatelji mogu očekivati!

Nova sezona Supertalenta stiže na male ekrane. Gledatelje očekuje mnogo dobre zabave, smijeha i, naravno, talenata, koji će ih ostaviti bez teksta. Sve to uz omiljene voditelje Franu Ridjana i Igora Mešina. Oni će kandidatima, kao i dosad, biti velika potpora. Što od njih možemo očekivati u novoj sezoni omiljenog showa, donosimo u prilogu IN magazina!

Nova sezona, nova uzbuđenja! Supertalent se vraća na male ekrane, i to u svojem 12. izdanju. Gledatelje ponovno očekuje mnogo talenata, nevjerojatnih nastupa i iznenađenja. No jedno ostaje isto — šarmantni i duhoviti voditeljski dvojac u sastavu Igor Mešin i Frano Ridjan, a njihova zadaća i ovog puta je…

''Da štitimo talente od žirija i njihovih upadica, da štitimo talente od publike koja zna nekad biti nemilosrdna i da štitimo jedan drugog od samog sebe'', govori Igor Mešin.

Mešin i Ridjan dobro su uigrani dvojac, a što gledatelji mogu očekivati od njih u novim epizodama omiljenog showa?

Igor Mešin i Frano Ridjan - 6 Foto: In Magazin

''Kamen smutnje, jabuku razdora, gordijske čvorove, podbadanje konstantno jer smo si jako dobri pa već znamo kad što možemo reći, jako puno smijeha i zabave'', dodao je Frano Ridjan.

Baš to - puno smijeha i zabave donosi i nova sezona Supertalenta.

''Ljudi jako vole Superatlent iz vrlo jednostavnog razloga smijati se onima koji su gori od njih ili zadivljeno gledati one koji su bolji od njih, a znaju da im ništa ne duguju'', govori Frano.

Mnogo je razloga zašto je Supetalent najgledanija zabavna emisija.

''Zato što je to odlična zabava za nedjelju navačer, zato što mogu vidjeti svakakvih točaka i što se s nekim ljudima mogu čak i positovjetiti'', objasnio je Igor Mešin.

Igor Mešin i Frano Ridjan - 4 Foto: In Magazin

''Svake godine dođe netko novi, svaka generacija donosi nešto svoje, a sve što je novo i dovoljno kvalitetno završi kod nas na Novoj TV'', dodao je Frano Ridjan.

I ako ste pomislili da ste sve već vidjeli, nova sezona dokazat će suprotno. Još je mnogo neotkrivenih talenata.

''Ima ih dovoljno vjerujte mi, možda nekad i oni koji misle da su puno više talentirani nego što to zapravo jesu'', komentirao je Frano.

''Stvarno nepresušan izvor talenata i antitalenta i genijalnih točaka i budalaština tako da stvarno zabava za cijelu obitelj'', dodao je Igor.

A tijekom godina bilo je na pozornici ovog showa svakakvih nastupa.

''Bilo je antitalenta, bilo je onih koji su ih toliko jako uplašili da su pobjegli sami od sebe, još najviše je bilo talenta koji su bili na pola, na pola obučeni ili na pola goli pa nije bilo dobro'', prisjetio se Frano Ridjan.

Mešin i Ridjan dvojac su s kojim nikad nije dosadno, a s kandidatima često dijele i najemotivnije trenutke iza pozornice.

Igor Mešin i Frano Ridjan - 2 Foto: In Magazin

''Mi smo u ovim audicijskim emisijama samo lijevo i desno smetalo i shvatili smo da nam je tamo mjesto stoga jedva čekamo polufinala i finala da zasjamo kao pravi muškarci'', zaključili su.

Frano Ridjan i Igor Mešin su spremni. Pozornica čeka i njih i brojne talente koji će vas ostaviti bez teksta. Novu sezonu Supertalenta ne propustite uskoro na Novoj TV!

