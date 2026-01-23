Naš glazbenik dugih je 13 godina izbivao s glazbene scene i iz medijskog prostora, a sad se vraća!

Dragan Lukić Luky sada itekako ima što za reći. Objavio je novi album, a našoj Jeleni Prpoš za IN magazin otkrio komu je posvetio svoju najintimniju pjesmu te što mu je ispunjavalao život dok nije muzicirao.

One najljepše emocije koje čovjek može osjetiti, Dragana Lukića vratile su na glazbenu scenu. Iz dubine duše, potpuno iskreno, nastala je pjesma Srce od zlata, koja ga je potaknula na daljnje stvaranje. Ali i pjesma koju je posvetio svojem malom, a velikom čovjeku. Svojem starijem sinu.

''U trenutku kada sam saznao da ćemo dobit dijete, postat roditelji, nastala je Srce od zlata. Napisnaa je u potpuno prenesenom značenju. To naše srce od zlata u smislu i obliku dječaka koji se rodio kasnije i postao pravo srce od zlata jer je stavrno zlatan dječak, jako talentiran i radišan'', priča Luky.

Pauza od snimanja novih pjesama, muziciranja i produciranja od 13 godina, Lukiju je jednostavno, kaže, bila potrebna. Preselio se na Korčulu, otok uz koji ga vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. A more i motika postali su mu najbolji prijatelji.



''U jednom momentu i tijelo i duša su rekli ne mogu više. Prvo sam 5, 6 mjeseci živio u rođaka s južne strane gdje doslovno nema ničega. Po starinsko, mriže. Došao sam, u Korčuli našao kuću, počeo sređivati kuću, brod'', priča nam.

Sada kada ponovno ima novi album, i to na vinilu, čini mu se kao da nije ni imao stanku. Možda tek kao da je prošla jedna minuta. No svim ljubiteljima njegova zvuka, itekako je nedostajao. Posebice sada kad su čuli njegov Grad pored luke.



''Mislim da je nazadan zato što može ići unazad i fantastično funkcionirati prije 50 godina, u 60-ima, 90-im i danas. Mislim da su ove pjesme izvanvremenske''.

No itekako se tiču vremena u kojem živimo. Uz Lukijeve omiljene motive ljubav i more, ovaj se glazbenik u pjesmama dotiče društveno angažiranih tema. Ali izraženih onako suptilno i metaforički.



''Ja ne pišem te svoje pjesme, ja ih zapisujem, ja sam šuplja cijev koaj prenosi vatru s visina, ne znam otkud dođu. Ja želim pjesništvo i upravo emociju stavit na prvo mjesto'', govori.



Te emocije izrečene kroz pjesme, zajedničko mu je s Alkom Vuicom. Oboje za sebe kažu kako su prvenstveno pjesnici, a tek onda pjevači. Veže ih i dugogodišnje prijateljstvo, ali i dva velika hita.

''Ona meni stalno, daj produciraj mi neku pjesmu, meni treba megahit. Imaš li ti neku stvar, i ona meni pusti laži me uz gitaru, Bože te sačuvaj. Ona govori, ja bi da je to cigansko, a plesno. Reko, uzmi studio i pusti me 5,6 dana.'', u svom stilu govori Luky.



''I fakat Luki je dao meni konačni zvuk onome o čemu sam ja razmišljala i kako sam je osjećala. I evo, ja sam sigurna da te pjesme dan-danas traju zato što ih je upravo Luki producirao i zato sam rekla da nije bilo Lukija, ne bi bilo ni mene'', priča Alka.



''Prošlo je par mjeseci i ona kaže meni, slušaj, nemoj se ljutit, ali ja bi još jednu. Alka, nemoj, i pusti ona meni otkad te nema'', prisjetio se Luky.

Producirao je Luky i za nezaboravnog Olivera i Dinu Dvornika, TBF, Urbana. A mnogima njegova najdraža pjesme je Ti si more, s kojom se prvi put predstavio kao kantautor.



''Tad sam bio mladi novinar, tek sam počeo pisati, znao da sam napisao tekst nakon Tisansona da mi nije jasno kako ta pjesma nije dobila nikakvu nagradu. Onda su mi govorili što ovaj mali piše, nemam pojma i na kraju što se dogodilo, pjesma je bila nominirana za Porina, a Luki je dobio Porin za najbolji pop-rock album 2003. za album Ararita'', priča Samir Mila.

Na novom albumu Luky je obradio i Arsenovu Odabrat ćeš gore i dodao joj hip-hop zvuk. Zanimljivo bi bilo, kaže Luky, za čuti što bi on imao za reći na to. S obitelji Dedić bio je velik prijatelj, a Matiju naziva svojim bratom. Arsen je, pak, bliskiji bio s Lukijevim ocem.



''On je samnom komunicirao porukam, izađe pjesma, on pošalje minus 4, Arsen Dedić. Šta mu je ovo? Onda za par mjeseci, novi singl plus 3. Tu i tamo je bila koja petica'', priča Luky.



Pred ovim predanim glazbenikom, promotivna je turneja, a u ladici ga čeka i dvjestotinjak pjesama. Što dovršenih, što onih koje će tek zaživjeti u knjizi poezije ili na nekom glazbenom albumu.

