Televizija kao prozor u svijet: Poznata lica otkrila što najviše vole gledati i pratiti

Zamislite samo: jednim klikom na daljinskom, možete biti u Parizu na Eiffelovu tornju, na Antarktici ili primjerice koncertu. Televizija nas povezuje s cijelim svijetom, otkriva nove kulture, uvodi u zabavne igre – barem na nekoliko sati. Upravo danas slavimo Svjetski dan televizije, a što naše zvijezde vole pratiti, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

Televizija je dio naših domova, navika i svakodnevice. Informira nas, opušta, spaja i uvodi u svijet priča kojima vjerujemo te živi na svakom ekranu, od najvećih zaslona u dnevnim sobama do mobitela i prijenosnih računala, prateći gledatelje gdje god bili i kad god požele gledati.



''To je kao da pitaš mamu koje dijete najviše voli. Ne mogu to tako govoriti. Volim gledati Dnevnik Nove TV, volim gledati serije u kojima glumim da malo provjerim kako je to bilo. Volim In magazin. Svašta volim'', otkriva Ecija.



''Informativa mi je sjajna. Stvarno uživam dobiti informacije koje su točne, koje su brze, jasne i zapravo volim voditelje dnevnika'', priznaje Mirna Medaković.

Televizija nam je i prozor u svijet. A često u kući ispuni i onu tišinu.

''Gledam najčešće Survivor, gledam naravno kolege u TLZP, gledam da li je netko bolji od mene. Tako da mi je s te strane, volim taj dio programa, a kad gledam informativni program, isključujem TV. Ali mi znam da je to nekako i obiteljska veza. Mislim, Nova TV me stvorila, odgojila, pronašla'', govori Damir Kedžo.

Od obitelji koje su se nekad okupljale oko jednog ekrana, kako bi svjedočile povijesnim događajima i velikim sportskim natjecanjima, do današnjeg svijeta u pokretu, u kojem se vijesti prate na pametnim telefonima tijekom jutarnjeg odlaska na posao, televizija se pretvorila u istinski multiplatformno iskustvo.

''Ja sam još uvijek onaj čovjek koji dođe doma i legne se pred televizor i volim to. Najviše volim gledat sport, a volim gledat sve, pogledam si te domaće serije, sviđa mi se što ima domaćeg programa'', priznaje Filip Juričić.

''Televizija mi je najbolja prijateljica. Ja i u spavaćoj sobi imam televiziju, zaspem uz televiziju tako da televizija mi je vrlo, vrlo bitna'', govori Alka Vuica.

''Kod nas je televizija upaljena 24 sata dnevno, kak se veli telka gori.Telka je naš prozor u svijet, je, stvarno je'', govori Jacques Houdek.

A nije zanimljivo samo na ekranu, već i iza njega.



''Nikad u životu nisam imao blesimetar. Nisam navikao moram priznati. Ne, zapravo znaš zašto ti taj prompter služi. S obzirom da smo imali više ekrana, čisto da se ulovimo, ali moram te razočarat. Morali smo zapamtit jer postoji velika mogućnost da to ne funkcionira, tako da moraš sve znat opet. Ali je to dobra sigurnost'', otkrio je Frano Ridjan.

Jer posao voditelja je posve neuobičajen.



''Zapravo nema teških situacija, nekako te adrenalin pogura i zapravo, pogotovo kad ovako radiš sa divnim partnerom, onda stvarno sve dobro. Nemam prigovora, moram priznat da ništa ne boli još uvijek, iako s obzirom na količinu stajanja u zabavnom programu, predlažem da uvedemo i pokoji stolac čisto da izdrže voditelj barem još koju sezonu'', objasnili su Frano i Mia Kovačić.

Televizija je za nekoga informacija, za nekoga bijeg, za nekoga društvo. Bez obzira na to zabavlja li nas, educira ili opušta — jedno je sigurno: i dalje je tu, uz nas, svaki dan. I zato joj danas želimo - sretan Svjetski dan televizije.

