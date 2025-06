Nina Badrić o velikom prijateljstvu s Enisom Bešlagićem: ''Mi smo bili prvi koji...''

Nina Badrić i Enis Bešlagić pravi su dokaz da su prijateljstva na javnoj sceni moguća. Kako je započelo njihovo dugogodišnje prijateljstvo, okrunjeno čak i nagradom, doznala je Dorina Duplančić.

Katkad u sklopu svoje hit-predstave Da sam ja neko, koja je osvojila srca diljem regije, a i šire, Enis Bešlagić dodjeljuje svoju nagradu "Enisov Najsmijeh" onim srcima koja su osvojila njegovo. Osim Igora Mešina, Zlatka Dalića i Adija Šoše, nagradu je osvojila i Enisova dugogodišnja prijateljica Nina Badrić, a on nam je otkrio kako je došlo do njihova prijateljstva.

''Počeli smo raditi jedan projekt u kojem smo se super zezali – to je bio Supertalent.''

''Mi smo bili prvi žiri koji je radio Supertalent, i to pune tri sezone. Onda smo se i privatno počeli družiti, bilo je tu i obiteljskih okupljanja. Moja kći Asja pronašla je jedan DVD s Nininog koncerta, naučila sve pokrete i, kad ti dijete prenese tu ljubav, onda ti nekako i tu osobu dodatno zavoliš.''

Enis ne dvoji da je nagrada otišla u prave ruke.

''Ona je žena koja je sigurno izazvala mnogo osmijeha svojim pjesmama i emocijama. Uz njezine se pjesme ljudi i isplaču i zaljubljuju...''

Nina Badrić, uz nagradu "Enisov Najsmijeh", tog je mjeseca osvojila i nagradu "Pjevačica godine", pa nas je zanimalo – koja joj je draža?

''Bliže sr–... Obje! Obje, nema tu... Konkurencija je zapravo velika. Iznenadio me Enis, a iznenadila me i ova nagrada.''

''A opet, za Najsmijeh... To mi je, kako da kažem... Enis i ja smo prijatelji, i znam da se ta nagrada zapravo više odnosi na dušu. Zato mi je jako mila.''

Kada Nina i Enis zajedno gostuju u emisijama, ne prođe ni minuta a da se netko ne nasmije ili ne izbaci neku foru. Jesu li takva i njihova privatna druženja?

''Što je najbolje – jesu! Ona je duhovita osoba, voli se šaliti. Vidjeli ste već kako imitira i zafrkava se, a i privatno je takva – jednostavna, neposredna. Ta komunikacija osvaja. Ja volim ljude koji se mnogo smiju, ne biramo situaciju u kojoj ćemo se smijati. Kao što neki ne biraju situaciju za svađu. Danas vidite ljude kako izlaze iz auta, psuju, viču... A da dvoje izađu iz auta i počnu se smijati, svi bi rekli: "Ovi su pukli, majke mi!" Razumiješ?'' govori Enes.

Komičan je bio i sam poziv na predstavu.

''On me zvao na predstavu, a već sam je jednom gledala. Toliko je navaljivao da ponovno dođem gledati da sam rekla: "Ma ne da mi se... Već sam to gledala!" Kaže on: "Ajde, nadogradio sam je, imam par novih fora, dođi gledat’." Nije mi htio reći – valjda je imao u planu da mi unaprijed dodijeli tu nagradu za Najsmijeh... Ali mogao mi je barem reći da se našminkam! Došla sam bez trunke šminke, a on me posjeo u prvi red... Ali bilo je predivno'', pojasnila je Nina.

Postoji li neka anegdota s Ninom koju Enis pamti?

''A pa ima ih more! Neke su za kamere, druge i nisu... Danas se ljudi smiju vicevima, forama... Ali imate one trenutke kad netko kaže: "Joj, kako smo se ismijali!" – "A što ste pričali?" – "Ne znam ti sad prepričat’!" E, takva je i moja predstava. Kad me pitaju kakva je, publika najčešće kaže: "To moraš pogledati."

U svojoj karijeri Nina Badrić osvojila je pregršt nagrada. Je li i ova našla mjesto na polici?

''Je, čak i jest! Stavila sam je među ostale nagrade, tako da je tamo.''

Život nas nagrađuje na različite načine. Jedan od njih je i osmijeh – stoga ne zaboravite svakoga dana pronaći svoju nagradu, bilo u tuđem, bilo u vlastitom osmijehu.

