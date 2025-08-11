Pogledajte zanimljiv videoizvještaj s 310. Sinjske alke čiji je slavodobitnik Frano Talaja!

Po mnogočemu posebna – održana je 310. sinjska Alka. Pamtit ćemo je po odgodi zbog kiše, ali i, već sada, po antologijskom govoru alkarskog vojvode o kojem priča cijela Hrvatska. Priču iz viteškog grada donosi Hari Kočić.

Trenutak koji prijatelji, uža i šira obitelj čekaju cijele godine – trenutak kada će svojeg alkara ispratiti na trkalište.

"Ponos i srića u čuvanju ove sinjske tradicije. Žene su uvijek tiha snaga sinjske Alke koja ne umire. Čuvaju odoru, brane sve ovo i velika su podrška. U tišini sve odrade – ne bi bilo Alke bez žena!" kaže zaručnica Ana.

A zabava traje cijelog dana, miješaju se različiti glazbeni stilov. Posebno je ponosna, naravno, majka.

"Šta reć? Evo sva sam se naježila! To je stvarno i ponos i čast. Ja sam na poslu dobila tri tjedna godišnjeg… naravno, nisam jedina, ali ja uvijek imam pravo na godišnji kad ja želim – samo zato što sam majka alkara'', govori mama Suzana.

Prošlog tjedna veliko je nevrijeme spriječilo održavanje Alke, što je posebno teško palo upravo alkarima.

"Cijelu godinu se spremaš, sve sređuješ – sebe, konja, cijelu obitelj, feštu – sve pripremaš za taj dan. I onda dođe taj dan i nema ga… kao da mi je netko nešto ukrao!" kaže alkar Stipe Bogdan.

Nije ovo prvi put da se Alka nije održala. Otkad pamtimo, ovo je četvrti put.

"Prvi put je bilo 1976., baš zbog vremena, pa 1988. – gripa konja, i 1995. kad je bila Oluja – za dva tjedna je Alka odgođena'', kaže Mario Šušnjara, alkarski vojvoda.

Galerija 1 1 1 1 1

Manje je ljudi zato bilo jučer na ulicama viteškog grada, a nisu pomogle ni izrazito visoke temperature.

"Meni je to više sve normalno – bilo 10 ljudi, 100 ljudi, 1000 ljudi – ja radim. Sada je otprilike 68 stupnjeva na asfaltu, a ja ću biti k’o tuka pod pekom. Pa kažu – skup uštipak! Izvolite, radite!" govori Mara Uštipak.

I radili su vrijedno svi sinjski ugostitelji, a posebna delicija bila je nezaobilazna janjetina.

"Specijalno iz ovih krajeva, ispod Kamešnice – to je najbolja janjetina na svijetu!"

Kao i svake godine, Sinj se pohodilo iz svih krajeva svijeta.

"Što danas Sinj ima, a nema recimo Marseille ili neki drugi francuski grad? Upravo smo bili u Marseilleu, prošli preko Azurne obale… ali Hrvatske nema nigdje na svijetu!" kaže Dragan iz Francuske.

"A što je još bolje ovdje nego u Kanadi? Sve! Zrak, more… Je li se vraćate? Mi smo udovci – ako nađemo neke ovdje, onda ćemo se vratit! Riješit ćemo… sad ste na televiziji, nije to problem! Kad vide da imate janjetine… bit će poziva!" dodaje Ivan iz Kanade.

"Zato mi volimo Alku. Nama ne smeta ni kiša ni sunce, ali s obzirom na to da je zadnji put bilo ovakvo vrijeme – odgodit se moralo!" zaključuje Marija iz Sinja.

In Magazin: Sinjska alka - 2 Foto: DNEVNIK.hr

A priča o najpoznatijoj domaćoj viteškoj igri počela se pričati i izvan Hrvatske.

"Donijeli smo odluku da Alku idemo prezentirati šire i evo – odradili smo Beč, Ženevu, radi se München, rade se planovi za sljedeću godinu u Parizu i prijateljstvo sa svim viteškim udrugama na Mediteranu."

Spektakularnom sridom u pripetavanju slavodobitnik 310. sinjske Alke postao je Frano Talaja.

Frano Talaja Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za kraj, posebno izdvajamo nadahnut govor alkarskog vojvode, u kojem je, među ostalim, rekao:

"Alka je molitva u galopu, poklik predaka što odzvanja svakim udarcem koplja o alku i poruka potomcima da ćemo na pravi način znati odgovoriti na izazove sadašnjosti i budućnosti. Živjela Alka! Živjela Hrvatska!"

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pogledajte najemotivniji zajednički nastup Gabi Novak i Arsena Dedića

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina