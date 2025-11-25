Što su Neda Ukraden, Bebek, Seve, Grašo i brojni drugi snimali u Londonu?

Đorđe Novković zaslužan je za stotine hitova. Njegove pjesme pjevali su Mišo Kovač, Bebek, Neda Ukraden, Zdravko Čolić i mnogi drugi. A sad su neke od tih pjesama ponovno snimljene u poznatom londonskom studiju Abbey Road. Kako zvuče veliki domaći hitovi uz pratnju Kraljevske filharmonije, donosi naša Julija Bačić Barać.

Ovo su samo neke od pjesama iza kojih stoji Đorđe Novković, a koje su dobile svoje novo ruho uz pratnju londonske Kraljevske filharmonije. Reakcije su već na prvo slušanje ovakve:

''Sad ćemo se lipo svi vratiti i reći: aha, ovako glazba triba zvučati. Baš mi je srce puno što mogu doći napuniti se onom pravom pismom'', kaže Ivana Kovač.

Svoje stare hitove u prestižnom londonskom Abbey Road studiju snimali su Neda Ukraden, Bebek i drugi.

Premijera filma Foto: In Magazin

''Sam taj doživljaj, otići u London pjevati u Abbey Road, to je kruna svačije karijere, sigurno i moje'', kaže Neda Ukraden.

''Mislim da sam u svakom trenutku snimanja u Abbey Road studiju imao osjećaj kao da ću sad nekog sresti, kao da će Paul McCartney proći ili doći u kantinu, i u tom sam filmu živio dok smo snimali u Abbey Road studiju'', dodaje Željko Bebek.

''Kad se desilo to snimanje i sam taj susret s Royal orkestrom, to je umjetnički najviši mogući nivo, ali i ljudski doživljaj koji se ne može prepričati'', priča Neda.

Neda je snimala svoju ''Zoru'', a Bebek ''Žutu ružu''. Snimio ju je prije 30 godina, a postala je jedna od njegovih najvećih pjesama.

Premijera filma Foto: In Magazin

''Tad sam znao – to ne može biti promašaj, to može biti samo velika pjesma, samo nisam znao koliko velika će biti.''

U ovom projektu sudjelovala je i Gabi Novak, koja je samo dva tjedna nakon smrti sina Matije otpjevala pjesmu ''Nada''.

''Gabica je zvala nakon što je ispratila Matiju na drugi svijet i rekla: ''Ja moram radi Đorđa'', i otpjevala je kao da joj je 18 godina pred odlazak. Velika Gabi'', govori Želimir Babogredac.

Đorđe Novković napisao je brojne hitove, pjesme kakvih je danas sve manje.

''Toliko su dobri da bi mogli u bilo kojoj zemlji postati hitovi'', kaže Miro Ungar.

''Hvala Bogu, pojavljuju se ovi mladi koji moraju biti u svjetskom trendu. Koliko su uspješni? Neki jesu, neki nisu, ali ih možete nabrojiti na prste jedne ruke'', govori Duško Lokin.

Uskoro kreće doba božićnih pjesama, ali i nastupa. Za glazbenike najzaposlenije doba godine.

''Idu te svirke na otvorenom, a svi znamo da su ovo eventi nakon kojih se zaruži, a treba paziti na sebe da izdržimo nekako do Nove godine'', otkrila je Mia Dimšić.

''Počinje sve po kući – kićenje i tako. Lijepo mi je s obitelji, ali mi je još draže kad radim i kad sam s narodom'', priznaje Neda.

Sinoćnja premijera filma bila je prilika da se kolege s estrade prisjete Đorđa Novkovića, ali i podruže prije nego što počne najveselije vrijeme u godini.

Premijera filma Foto: In Magazin

