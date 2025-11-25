Paula i Đelo Jusić otkrili detalje vjenčanja njihove kćeri Eme: ''Evo ja se i sad ježim!''

Unuka pokojnog maestra Đele Jusića i kći glazbenika Paule i Đele mlađega, Ema, nedavno je izrekla sudbonosno da. Mlada glazbenica udala se u SAD-u, kamo se zbog ljubavi i preselila. Kako je bilo na vjenčanju te što o zetu misle Emini roditelji, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

U jednom od najpoznatijih američkih parkova, bostonskom Public Gardenu, prvom botaničkom parku u SAD-u, Paula i Đelo Jusić dočekali su trenutak koji će, kažu, pamtiti cijeli život. Njihova kći Ema udala se u ambijentu koji je izgledao – baš kao iz filma.



''Predivno, evo ja se i sad ježim. Naravno naša princeza našla je svog princa daleko ali ne toliko daleko da ne bismo mogli biti zajedno. Bilo je prekrasno, emotivno. Lokacija je bila savršena. To je public garden u Bostonu, ogroman park, u biti prvi botanički park u Americi'', govore Paula i Đelo Jusić.

Paula i Đelo Jusić - 4 Foto: In Magazin



''Vrijeme je filmsko bilo. Plavo nebo, bijeli oblačići. Tako da sve savršeno.

Cijeli čin je bio onako filmksi, onako kako smo gledali u filmovima'', dodali su.



''Bilo je puno suza i suza radosnica i na odlasku. Evo sad mi je opet knedla. Ali to je život. Vremena su se promijenila. Nije to više toliko daleko. Mi puno putujemo i radi posla i inače smo ljubitelji putovanja, snimanja prirode. Nama je brže doć do Bostona nego do Mljeta'', govore.

Naša mlada pjevačica Ema i njezin odabranik Ian Ralph upoznali su se prije tri godine. Ema je tada bila u Nuntucketu na studentskoj razmjeni, a Ian je ondje imao bazu jer radi kao časnik američke obalne straže.

Paula i Đelo Jusić - 3 Foto: In Magazin

''Zet je top. Bio je on već u Hrvatskoj. Nije nam bio prvi susret. Paula je bila lani u Bostonu. Onda je on došao prošlo ljeto u Hrvatsku. Družili smo se puno. Super je momak, vršnjaci su. Voli more, pomorski je časnik. Pripadnik obalne straže američke''.



''Dugo se pripremala. Sve su te situacije zapravo pregrmili i razdaljinu i rastanke i sastanke. Često je ona odlazila, dolazila. On je bio u Hrvatskoj i onda su shvatili da su stvoreni da žive zajedno tako da su pripreme krenule prije nego je ona sad prije par mjeseci otišla i rekla sad je to to'', ispričali su nam.

A mami je tada bilo možda i najteže. Posebno jer sa svojom kćeri nije mogla prolaziti kroz sve one male, slatke pripreme, koje mame i kćeri pamte cijeli život.

''Jedino je bilo telefonom kad bismo razgovarale. Kaže, mama jedino mi je žao što mi nisi bliže da sad nas dvije idemo okolo u shopping, da biramo vjenčanice, da isprobavamo jer i taj sami čin je kod njih drugačiji to se najavljujete u salonima, pa vas čekaju pa je za vas rezervirano vrijeme. I kaže tako da ću ja kad dođem tražiti neka donesu dvije čaše šampanjca i ja ću reći to je za moju mamu i bit ćeš sa mnom na videopozivu. Tako da sam ja s njom bila na videopozivu dok su se isprobavale vjenčanice'', priča Paula Jusić.

Paula i Đelo Jusić - 5 Foto: In Magazin

Samo vjenčano slavlje bilo je spoj dvaju svjetova. Našeg i američkog.



''Vrlo brzo smo mi njima objasnili kako se to radi. Počeo je dnevnik američki tip, glamurozno vjenčanje u parku, a onda smo bili u jednom penthausu. Jedno lijepo druženje i onda smo malo pokazali kako se to slavi. Na kraju je kum koji je iz Chicaga, crnac je, to nam je slatko bilo - naučili smo ga Ćiribili bela Mare moja. To je pjevao, to mu je hit bio cijelu noć'', pričaju.

Lani je Ian posjetio Hrvatsku, od Zagreba i Paga preko Zadra pa do Dubrovnika. A više od prirodnih ljepota oduševile su ga one gastronomske.



''Panceta, kaže, da čak su našli trgovinu u Bostonu u kojoj se uvozi nešto naših suhomesnatih proizvoda i rekao je samo to kupujemo. Je, zanimljivi su i ti njihovi suhomesnati proizvodi iz drugih dijelova svijeta, ali kaže nema do pancete, pršuta. Onda je bila zgodna jedna anegdota - bili smo na videopozivu, Ema i ja i sad ona nešto priča i ja kažem pa dobro sad ti je Ian došao i nisi sama, on je samo stao i kaže Oh, thank you so much. I sad ona pita zašto a on kaže pa mama tvoja je rekla sarma, kaže ne rekla je sama - alone'', smiju se.

Zato su Paula i Đelo u Americi imali poseban zadatak.



''Preuzeli smo na sebe cijelu hrvatsku kuhinju da mi prezentiramo. Đelo je bio zadužen za riblje specijalitete, od crnog rižota do brudeta s jastozima, rakovima, ne znam što je sve od ribe tamo tražio, a ja sam bila za sarmu i taj dio''.

Nakon povratka iz Bostona, grada koji ih je oduševio, odmah su nastavili s poslom jer kraj godine dočekuju u radnom tonu. Uz to što pripremaju drugo izdanje festivala posvećenog podvodnom filmu, tu su i drugi projekti.



''Sad završavamo dva velika projekta filmska. Jedan je dokumentarnog tipa, drugi je turističkog. Naravno, moramo se malo i vratiti u glazbu jer smo kroz te filmova stavili malo po strani glazbu, a to je nekako ipak po defaultu naše primarno''.



''Završavamo jedan film. On je već pri samom kraju - Peras, ranjeni brod se zove. To je jedan Jadrolinijin brod koji je neslavno završio, tragično, početkom rata i napada na Dubrovnik. Brod koji je povezivao Mljet i Dubrovnik, koji je JNA presrela, zatočila ga u Slanome, sa svim putnicima, gdje su smrtno stradala tri člana posada jadrolinije. Brod je pušten na pućinu, gađan topovima. onda filmska scena, dvojica, trojica pripadnice Hrvatske ratne, mornarice s gumenjakom su izjurili, vezali brod od 50 metara i oteli ga. Da, ali to nije bio samo brod, to je bila žila kucavica, to je bila poveznica''.

A mnogo je toga što ih još očekuje. Kako na obali, tako i pod morem.

