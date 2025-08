Petar Grašo otkrio kako su proslavili Albin treći rođendan: ''Omogućili smo joj to...''

Početak kolovoza u Omišu bio je u znaku gusarske fešte i koncerta Petra Graše, s kojim se družio naš Gordan Vasilj. Jedan od najpopularnijih domaćih pjevača slavi 30 godina karijere. U razgovoru nam je otkrio kako je izgledala nedavna proslava trećeg rođendana njegove kćeri Albe te zašto je smršavio čak 13 kilograma.

Glazbeno slavlje Petra Graše povodom 30 godina njegove bogate karijere ne jenjava. Jedna od naših najvećih zvijezda uskoro će, zbog velikog interesa publike, objaviti i datum šestog koncerta u Lisinskom.

''Peti Lisinski je doista pri kraju, doslovno, i sad ćemo vidjeti što će biti dalje. Ne mogu ništa u ovom trenutku najavljivati, ali neke se stvari nameću same po sebi, pa ćemo vjerojatno održati još barem jedan. To ćemo objaviti kad budemo imali konkretne termine. Nekako mi se čini da je 30 godina već obljetnica koju vrijedi proslaviti s ljudima. Neke su generacije već odrasle, neke tek dolaze.''

Osim u Lisinskom, miljenik publike slavit će i u Sarajevu, Ljubljani, Mariboru, Mostaru i brojnim drugim gradovima, a zanimljivo je da na sve koncerte diljem regije vozi sam, jer mu vožnja, kako kaže, dođe kao odmor.

''Volim voziti sam. Nije problem imati vozača, čak sam ga imao dosta godina na početku karijere, ali toliko često mijenjam gradove da me rijetko koji vozač može pratiti. A da budem iskren, nekako najviše vjerujem sebi. Ionako malo spavam i to vrijeme provedeno u autu mnogima se čini dosadnim, a meni je to kreativno vrijeme. To je možda jedno od rijetkih trenutaka kad sam sam i mogu razmišljati o raznim stvarima ili se čuti s dragim ljudima koje dugo nisam.''

Popularni Splićanin za IN Magazin progovorio je i o roditeljstvu. 49-godišnji glazbenik otac je trogodišnje djevojčice Albe i devetomjesečnog dječaka Tonija.

''Djeca rastu i to je jedna faza života čije sam dragocjenosti itekako svjestan. Trudim se biti maksimalno prisutan – vraćam se s koncerata usred noći, prevaljujem dodatne kilometre samo da bih s njima proveo dan, jer to za mene nema cijenu. I s nekom zrelošću koju čovjek stekne, postane još svjesniji koliko je to razdoblje ono koje se najviše pamti. Moja baka me cijeli život gledala kao trogodišnjaka – a možda se i nisam puno maknuo od toga (smijeh).''

Otkrio nam je i kako je prije 15-ak dana izgledala proslava trećeg rođendana njegove mezimice.

''Nije bilo neko veliko slavlje. Mi to uvijek slavimo u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Ona je dijete – što će joj 200 ljudi, što joj to znači? Njoj znače baloni, dječje pjesme, voli zdravu hranu, ćevape i pizzu, ha-ha, pa smo joj to omogućili u obiteljskom okruženju.''

Unatoč gustom koncertnom rasporedu, Petar će i ovog ljeta uspjeti ukrasti nekoliko dana za odmor s obitelji u vikendici u Vinišću kod Trogira.

''Uvijek tijekom ljeta uhvatim par dana kad sam tamo gdje najviše želim biti – u kući, mojoj djedovini uz more. To će najviše biti u rujnu, kada je tempo nešto sporiji. Čeka me moj brod, peškafondo, lignje, dva stara para gaća – koji su kao relikvije – to se nosi kad se lovi riba, i to je svetinja.''

Uz to što redovito trenira, pjevač je iz prehrane izbacio kruh i tjesteninu, pa je skinuo čak 13 kilograma.

''Nikad, hvala Bogu, nisam imao velikih problema s linijom, ali kao i svi – volim jesti. A uz to volim i vino, pa se zna dogoditi tih par kila viška. Kad sam u jednom trenutku vidio da ih imam par previše, rekao sam sebi: ''Ajde, dečko, dođi k sebi.'' Vrlo je jednostavno – moraš unositi manje kalorija nego što ih trošiš. Sve ostale čudotvorne juhe, napitci, zrak – ništa od toga. Manje jedi, više se kreći.''

A Petar će svoje mnogobrojne obožavatelje uskoro razveseliti s tri nove pjesme.

''Radimo na novom albumu. Mislim da je, nakon 22 godine, u redu sve te silne pjesme okupiti na jednom nosaču zvuka. Moramo ih još dovršiti – to će biti u rujnu. Tada ćemo završiti barem jednu ili dvije. Glazba i tekst su već gotovi, samo trebam ući u studio. Bit će to jedan malo drugačiji Grašo, ali vjerujem da će ljudi koji vole tu vrstu glazbe i moju malenkost biti zadovoljni.''

Razgovor nismo mogli završiti a da ne spomenemo njegova punca, Tončija Huljića.

''Nismo spomenuli punca, a baš je razgovor tekao lijepo i ti ga moraš spomenuti (smijeh). Viđamo se često – nažalost.''

