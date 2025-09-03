Od ovisnosti do holivudskog glamura: Nevjerojatan život Feđe Štukana dostojan filmskog scenarija!

Životna priča glumca Feđe Štukana je poput filmskog scenarija. Od sudjelovanja u ratu, borbe s ovisnošću do ulaska u svijet glume i suradnje s velikim holivudskim imenima. O svemu je napisao i knjigu Blank, na što ga je potaknula Angelina Jolie. Kako je do toga došlo te kako se promijenio otkad je postao otac, ispričao je našoj Dijani Kardum za IN magazin.

Njegovo lice gledali smo u regionalnim, ali i holivudskim ostvarenjima. Od filma Savršen dan, gdje je glumio uz Benicia Del Torra, Child 44, gdje je ostvario svoj san i glumio s Garyjem Oldmanom do Zemlje krvi i meda - redateljskog prvijenca Angeline Jolie. A upravo je ona potaknula Feđu Štukana da svoju životnu priču stavi na papir.



''I onda smo se mi nekako kroz neke priče o životima nekako zbližili. I ona je znala dosta toga iz mog života i pričala je to o Bradu. Brad je zapravo predložio da napišem jedan mali onako sinopsis za mogući film. Ja sam napisao to, to sam poslao njima, krenuli smo neke pregovore oko toga, već smo počeli raditi scenarijom, ali ja sam nastavio da pišem, nisam što mogu da stanem. I tako je nastao jedan fajl koji još uopšte nije imao ime, a file se po defaultu zvao blank jer je pisano na praznom dokumentu i nikad nisam promijenio taj naziv'', priča nam Feđa.

Osim toga, Angelinu i Feđu povezuje i slična životna priča.



''Super je osoba i ona i Brad Pitt. Ma divno je s njom raditi, divno se s njom družit, razgovarat. Ona je preinteligentna i Brad Pitt i njihove stvari koje ih interesiraju su stvari koje mene interesuju. Oboje su vozači motora. Ona je padobranac, on nije. Oboje su piloti. Baš smo imali zajedničkih tema. Plus da ne govorim ovo alkoholizam narkomanija. To smo sve prošli iste stvari. Možda ona čak u nekim segmentima malo gore od mene'', kaže Feđa.

Za ovog glumca možemo reći da je proživio nekoliko života. Kao dječak sanjao je da će postati pilot, s 18 godina otišao je u rat, borio se s ovisnosti, postao glumac.



''Inače, sve što se dešava u životu, dešava se slučajno i to je najljepši dio života. Ja sam bio u ustanovi za mentalno zdravlje tijekom rata, proveo sam tamo nekih 11 mjeseci i u posjetu mi je došla prijateljica koja je bila student glume u to vrijeme i rekla mi, predložila mi pa eto moguće da imaš talent za glumu jer si toliko psijhijatara prevario, jer ja sam pričao neke priče ono da ispadnem lud, da bi me zatvorili u ludnicu da bi otišao sa ratišta'', priča te dodaje.



''Ja nisam otišao iz armije iz kukavičluka, nego iz čisto toga što sam vidio da to nema nikakvu ideju. Spreman sam svoj život da dam svaki dan apsolutno, za čist užitak, ni za kakvu ideju'', govori.

O svojoj je knjizi govorio i na Festivalu svjetske književnosti, koji se održava u Zagrebu. Blank je autobiografija, ali i mnogo više. Terapija, suočavanje s demonima i pokušaj da se ispiše ono što se prešutjelo.

''Neke stvari je bilo jako teško proći ponovno. Neke stvari sam bio potpuno izbacio iz glave da bih mogao da uopće nastaviti život'', kaže.

Feđa se borio s ovisnosti 15 godina, a danas upravo njegova knjiga pomaže onima koji prolaze isto. Često zato gostuje u mnogim institucijama.



''Zbog toga koliko je ljudi našlo sebe u tom materijalu i koliko je ljudi zapravo kroz knjigu dobilo pomoć, jer jako malo postoji institucija koji se bave uopće ovom problematikom na ovaj ili sličan način, to je uvijek bavljenje posljedicama, a nikad uzrocima'', kaže.



''A taj uzrok uvijek ostane bez obzira koliko se vi institucionalno oporavite od takvih stvari, vi još uvijek imate problem zbog kojeg ste upali u sve to, ako se taj problem ne riješi, vi se vraćate uvijek tu jer to je jedini način da budete zapravo izlječeni'', govori Feđa.

Nakon svega ostvario je i svoj dječački san te postao pilot. Pa tako danas vozi motore, skače s padobranom. No promijenilo ga je i roditeljstvo. Prije 15 godina postao je otac kćeri Aye.



''Promijenio sam neke stvari recimo prije nego što sam postao otac sam znao otvoriti padobran na 300 metara, a kad sam postao otac, moj padobran je otvoren na 1000 metara'', kaže.



Iako je počelo sve kao sinopsis, Blank još nije dobio svoju ekraniziranu verziju.



''Bilo je ponuda da se napravi serija, od toga odbio sam jednu ozbiljnu ponudu iz regije, bila je ponuda i za neki film, odbio sam i tu jer jednostavno ne želim da žurim nikako. Ne vjerujem da će se blank snimat dva puta, jednom kad se snimi to je to i taj put kad se snimi želim stvarno da bude najbolje moguće'', kaže.

No zato je dobio predstavu, za koju je Feđa radio glazbu, koja ga u posljednje vrijeme sve više okupira.



''Sad sam ponovno se vratio na muziku. Radio sam muziku za predstavu blank koja je izvedenu u desetom martu u Kamernom'', otkrio nam je.

Ista predstava krajem studenog će gostovati i u Zagrebu.

Galerija 5 5 5 5 5

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Katarina Baban o odjevnom predmetu koji ne nosi: ''U tome ćete me stvarno rijetko vidjeti''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Baby Lasagna otkrio nam je detalje proslave svog 30. rođendana!