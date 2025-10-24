Novo poglavlje Kristine Bradač: Bivša manekenka udahnula novi život dragulju starom 20 godina!

Jedna stara peć, majčino naslijeđe, desetljećima je čekala svoj trenutak. I baš kad se činilo da je zaboravljena, bivši model Kristina Bradač udahnula joj je novi život i krenula je s izradom keramike. Kako je tekao taj proces i je li jednaku kreativnost naslijedila i njezina kći, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Već u srednjoj školi Kristina Bradač započela je s osnovama modeliranja. Život ju je u međuvremenu odveo na modne piste i u drugom pravcu. No deseteljća kasnije ona i dalje modelira, ovog puta glinu.



''Zapravo se desila kad smo čistili garažu, prije dvije i pol godine i našla sam tu peć od moje pokojne majke, koja je čuvala tu peć za mene jedno 20- 30 godina, koju je ona isto uzela od prijateljice jedne koja je umrla a bavila se keramikom. Tako da sam ja jako spontano to shvatila kao neki veliki znak da je možda vrijeme. Jer je ona mene stalno poticala, da imam tu peć za tebe u garaži, daj molim te bavi se keramikom, imaš smisla za umjetnost i to. Jednostavno mi je to bio kao neki poziv'', ispričala nam je Kristina Bradač.

In Magazin: Kristina Bradač Radić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon godina dizajna interijera i modne estetike, Kristina je odlučila poslušati intuiciju i okušati se u nečem sasvim novom.

Na početku je krenula na tečajeve, a s vremenom je ljubav prema izradi predmeta od keramike samo rasla.



''Puno neuspjeha na početku. Zapravo s keramikom je onako, ja baš kažem da je to onako neka međusobna energija. Zemlja i ti ako niste u nekom balansu dobrom, taj dan, ništa se ne može desit, a onda dok bude nekih dana kad dođem i oduševim se što sve mogu, a onda neke dane ništa mi ne ide od ruke. Naravano da puno stvari mi je puklo, puno stvari je bilo predivno, onda poslije ispadne ovo mi nije baš lijepo'', govori Kristina.

Kroz pokušaje i pogreške, u glini je pronašla – i strpljenje i sebe.

Pogledaji ovo Celebrity Naš Slavonac viralna senzacija! Najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u par minuta



Korak po korak, rodila se i ideja da bi se keramika mogla pretvoriti u nešto više od hobija.



''Stvarno sam osjetila da je to osim što me opušta i zabavno mi je, da mi je jako lijepo, počela sam donosit neke predmete kući i onda su me poznanici pitali tko je to radio, počele su im se sviđati te stvari i onda je moj muž meni rekao - osim što samo ideš na tečajeve mogla bi to i prodavat, vidiš da ljudima se sviđa''.

In Magazin: Kristina Bradač Radić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Modni i kreativni svijet oduvijek su bili njezin put – nasljeđe koje nosi iz obitelji.



''Moja mama je bila, bavila se modom, obrtnik je bila, poslije je slikala tako da imam definitivno tu crtu na nju''.

A čini se da će se taj umjetnički gen prenijeti i na sljedeću generaciju – njezinu devetogodišnju kćer Vivien.



''Kćer je isto dosta kreativna, jako lijepo crta, mada ona to ne kuži i nije u tome, ali vidim da voli jako lijepe stvari, primjeti tko je onako zgodan, sve voli lijepo. Mislim da isto ima taj moment. Ona je moj naveći kritičar o svemu, kad se oblačim i za keramiku. Neke stvari mi kaže joj grozno mi je, kad joj se nešto sviđa onda kaže, a ok je. Nije baš da je nešto previše oduševljena sa svim tim, onak je malo kritična''.

Pogledaji ovo Celebrity Severina u kratkim hlačicama pokazala noge iz snova, čipka je dodatno raspametila pratitelje

I dok su pistu zamijenili kotač i glina, strast za stvaranjem ostala je ista.

''Jaje se sjećam da sam napravila koje mi se jako svidjelo. To smo radili jednu tehniku spajanja, dva segmenta, u kojem se zapravo na tečaju radi obično jabuka, voće ili neki predmet. Pošto je bilo onako prije Uskrsa, sjećam se ja sam htjela napravit jaje i onda smo napravili jaje i ja sam ga oslikala onako opaljeno.. zapravo ispao je super. Imam ga još dan danas doma kao ukrasno je uskrsno jaje''.

Svoj potpis u keramici pronašla je u nesavršenom.



''U keramici ne volim savršenstvo, ja volim da je sve aus winkle kako se kaže. A moj profesor jako teži savršenstvu i baš da je to ono fino izrađeno i tu smo se malo ajmo reć odbijali'', govori Kristina.



''Ja sam Kristini objasnio da neke stvari, mora biti dosljedna i precizno se držati upute zato što se radi o tome da se keramika pali u peći i ako se mi ne pridržavamo tih nekih pravila to vam eksplodira. Vi se potrudite, mučite se dva-tri dana, napravite nešto, stavite u peć, eksplodira i dobijete nešto što ni ne želite. Tako da sam tu morao biti malo strog'', govori Mile.

Izrada keramike zna biti dugotrajan, a nekad i izazovan proces, koji stoga traži i puno strpljenja.



''Kada smo se bolje upoznali, bilo je sve lakše, ja sam tolerirao njezino, ona je jako kreativna i samo treba biti uporna. U keramici morate biti uporni i ja sam je to učio i kad je neuspjeh idemo sutra ponovno, ako je loš dan, ništa idemo drugi put'', govori Mile.

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!

Iz svijeta mode - u svijet gline, Kristina Bradač ponovno stvara ljepotu – ovog puta vlastitim rukama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Mama mu je vječna seks-bomba, teško biste pogodili o kome je riječ

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity ''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''