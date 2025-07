Alen Nižetić podijelio je tajnu svog 33-godišnjeg uspješnog braka: ''Nijedan brak nije bez problema''

Suator jedne od naših najljepših domoljubnih pjesama ''Lijepa li si'' Alen Nižetić, nakon čak pet godina, objavio je novi singl, baladu "Ono što se ljubav zove". U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, među ostalim, otkrio je tajnu svojeg uspješnog 33-godišnjeg braka sa suprugom Helenom te zbog koga se na sedam godina povukao sa scene.

Ovako zvuči ''Ono što se ljubav zove'', nova balada Alena Nižetića, kojeg je publika s nestrpljenjem čekala da ponovno, nakon pet godina, stane iza mikrofona i snimi novu pjesmu.

''Evo, pjesma je vani napokon. To je pjesma o onim stvarima kad parovi nakon nekog vremena ili čak na početku ustanove da nije bilo uzalud sve ono što su prošli u životu ili kad su došli do onog dana kad moraju reći sudbonosno da i da je ljubav nepobjediva.''

A nepobjediva je i njegova ljubav sa samozatajnom suprugom Helenom, koja se 2014. pojavila u videospotu za njegovu pjesmu ''Tvoje more''. Upoznali su se kad su imali 18 godina i imaju dvojicu sinova, koji su već odrasli ljudi.

''S 20-21 godinu sam se oženio. Dobili smo prvog sina Tonija, on sad ima 32 godine, Karlo ima 25. Ja sam to obavio davno i sad idemo na piće kao prijatelji'', priča Alen.

OObitelj je ovom splitskom glazbeniku uvijek bila na prvom mjestu pa je zbog starijeg sina napravio i pauzu u karijeri.

''To je bio jedan od razloga. Imao je malo buran pubertet i mislio sam da je bolje da je otac ispod tog krova nego, recimo, nego da me nema po 150 dana doma i jednostavno sam tako odlučio, pauzirao jednu pa drugu pa treću godinu i na kraju se to oteglo na 6-7 godina, ali sve je ispalo ok.''

Pjevač je sada već 33 godine u sretnom braku.

''Nijedan brak nije da nema probleme. Ima uspone i padove, isto kao život. Jednostavno moraš biti i prijatelj u vezi i pomoć svaki put kad je nekome teško, biti support jedno drugome kroz cijeli život. Znači, ne gledati samo jednu stvar nego tu je puno faktora. I ako je to sve u nekoj normali, ako se sve to izlevelira, mislim da to može dugo potrajati.''

Mnogi i dan danas ne znaju da je upravo ovaj skromni 53-godišnjak s Nenom Ninčevićem napisao neslužbenu himnu Hajduka ''Dalmacijo'', a s Thompsonom jedan od najvećih domoljubnih hitova ''Lijepa li si''.

''To su dvije himne. Mogu reći da mi je to jedna iznimna čast, to su pjesme koje će ostati iza mene. Ogromna je energija kad ih ljudi pivaju, kad si na Poljudu ili kad čuješ ''Lijepa li si'', kad igra reprezentacija. Jako sam ponosan na to. Možda nisam ni svjestan koliko su te stvari velike.''

Tijekom više od 30 godina sceni Alen se nikad nije gurao u prvi plan.

''Ima ona pjesma što sam napisao Thompsonu ''A što mogu kad sam takav ja, Bog me stvori takvog kakvoga'' i takav sam u biti. Nikad se nisam uzdizao preko nekoga, poštujem svakoga, poštujem sve i znam da će ljudi tako poštovati i mene. Nikome ne napravi ono što ne bi želio da tebi naprave i da se svi drže toga svijet bi bio bolji, ali nažalost to nije tako.'', govori.

Zbog koncertnih obveza je, nažalost, morao propustiti Thompsonov spektakl na zagrebačkom Hipodromu.

''Bio sam zauzet, ali u Sinj sigurno idem jer ovo što je on napravio vjerojatno neće nikad nitko ponovit i stvarno respect do neba. Moja zagrebačka ekipa glazbenika kaže da su bili na puno koncerata stranih zvijezda, ali da je ovo iznad.''

Alen nam je otkrio i da postoji jedna neostvarena želja koju nikada neće prežaliti: duet s Oliverom Dragojevićem - s kojim je često igrao nogomet. Pjesma je, kaže, bila spremna.

''I on je to čuo i rekao 'aj, sad mi izlazi neka pisma, cd, pričekat ćemo još neko vrime i tako se vrime oteglo i dogodilo se to što se dogodilo. Ali sigurno bi se to bilo ostvarilo i jako mi je žao zbog toga.'', otkrio nam je Alen.

Zato objavljivanje svoje sljedeće nove pjesme neće dugo čekati nego će je, na radost svoje publike, objaviti već na jesen.

