Podsjeća li vas nova Majina pjesma na nešto? Original je bio veliki hit!

Nova pjesma Maje Šuput "Nisam ja za male stvari" obrada je jedne eurovizijske pjesme.

Maja Šuput danas je predstavila novu pjesmu "Nisam ja za male stvari" uz popratni videospot kojeg krase mediteranski glam, doza lude energije i markantni Splićanin Šime Elez, čiji je "klik" s Majom itekako vidljiv.

I dok tekst potpisuje Antonija Šola, a produkciju Marko Mihaljević, autor glazbe dolazi izvan granica Lijepe naše. Riječ je o izraelskom autoru Doronu Medalieju, čija je pjesma "Toy" u izvedbi Nette pobijedila na Eurosongu 2018. u Lisabonu.





Naime, "Nisam ja za male stvari" nastala je kao hrvatska obrada izraelskog eurovizijskog hita "Golden Boy", koju je 2015. izveo tada 16-godišnji Nadav Guedj.

Nadav Guedj - 2 Foto: Profimedia

Nadav Guedj - 4 Foto: Profimedia

Nadav Guedj - 3 Foto: Profimedia

Nadav Guedj - 1 Foto: Profimedia

Medalie je pet puta bio na Eurosongu kao autor, a prvi put je na najveće svjetske glazbeno natjecanje otišao upravo 2015. godine, kada se održavalo u Beču. U Izrael Guedj i Medalie su se vratili s velikim uspjehom - devetim mjestom u finalu, zaustavivši niz ispadanja koji je dotad trajao četiri godine, nesvjesni kako su tek otvorili put prema novom izraelskom trijumfu.

Ovo nije prva obrada pjesme "Golden Boy", jer je iste godine kao i original objavljena grčka verzija "Sto theo me paei" u izvedbi Eleni Foureire.

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: PR

Medalie je 2022. godine boravio u Zagrebu, gdje je držao prezentaciju projekta pobjede na Eurosongu 2018. na konfereciji MAKK, a 2020. pokušao je ići na Eurosong s Hrvatskom. Na Dori 2020., Indira je nastupala s pjesmom "You Will Never Break My Heart", za čiji aranžman je odgovoran upravo ovaj Izraelac.

