Modna čarolija u Zadru: Što će se nositi ove zime i tko je sve oduševio publiku na pisti!

Hrvoje Krolo družio se s poznatim imenima domaće i regionalne modne scene. Hrvatska moda itekako ima budućnost, u što ćete se i vi uvjeriti nakon ove priče koju možete pogledati u IN magazinu.

Zadar je ove jeseni postao modno središte regije. Pod istim reflektorima, susreli su se kreativnost, elegancija i osobni potpis svakog dizajnera.



''Moderna je još jedna od rijetkih platformi koja stvarno pruža dizajnerima priliku da se prezentiraju pred novom, drugačijom publikom'', govori modni dizajner Ivan Friščić.



Kreativnost je drugo ime Martine Herak. Njezina kolekcija progovara o ljepoti nesavršenosti i snazi osobnog puta.

Kolekcija mi nosi naziv Hole – duplo V u zagradi znači cjelovita rupa. Stvarno nismo od rupa, ali na kraju postajemo cjeloviti sa svim našim nesigurnostima, strahovima, tugama i tjeskobama'', govori Martina Herak, modna dizajnerica.



Uvijek svoja, Martina priznaje da ne slijedi trendove, nego intuiciju, a nakon mnogo godina života u Zagrebu, odlučila je vratiti se u rodni Poreč.

''Ja ne kažem da idem raditi, ja se idem igrati. Volim spajati nespojivo, kombinirati materijale... Kad idem birati materijale za kolekciju, slušam s kojim materijalom mogu najviše razgovarati. I istina je ne radim skice i tako sam krenula od prvog dana'', dodala je Herak.



Da moda može biti i moćna i senzualna, pokazao je Ivan Tandarić koji više od 20 godina postavlja modne granice u Lijepoj Našoj.

''Kolekcija je naziva The Elfs – omaž ženskom tijelu, ženskom tijelu u pokretu, puno transparentnosti, drapiranih detalja i reflektirajućih materijala'', priča Ivana Tandartić.



Ivan poručuje, hrvatska moda ima budućnost, samo treba vjerovati u vlastiti talent.



''Mislim da smo svi utabali dobar put mladim nadama hrvatskog dizajna – da pokažu da je u Hrvatskoj modna scena ima budućnost i to mi je jako drago'', dodao je Ivan Tandarić.

Modnu priču zaokružio je i Ivan Friščić, poznat po perfekcionizmu i krojevima koji naglašavaju samopouzdanje. Ali i otkrio što će se nositi ove zime.



''Ove zime, naravno, tu su kaputi, tu su odijela. Ako gledamo moju kolekciju, tu su i haljine, međutim naglasak je zaista na odijelima i kaputima. Četverodijelno odijelo recimo kravata, košulja, sako i hlače u identičnoj tkanini nešto što je zaista zanimljivo'', govori Friščić.

Igor Todorović, poznat po simbolici svojih kolekcija, inspiraciju ovog puta pronašao je pod morem. Ovaj srbijanski dizajner vjeruje da je zajednička snaga regije upravo u kreativnosti i strasti prema stvaranju.



''Postoji jedna velika stvar u ovoj regiji a to je izuzetna kreativnost svih ljudi koji se ovde pojavljuju i koji su pristupni na sceni. To daje svima nama snagu da se bave ovim i da postoji neko bolje i lepše sutra'', Igor Todorović.



Dalmatinski šarm na pisti donijeli su Jurica i Marija Pirić. Više od dva desetljeća njihove kreacije uvijek su spoj elegancije, zajedništva i malih životnih priča.



Arileo kombinira vunu i čipku. Prvi put nekako malo i kože i laka. Malo agresivnija Arileo kolekcijica inspirirana klasičnom glazbom i sjajom tih klasičnih instrumenata'', zaključila je Marija Pirić, modna dizajnerica.



Osim mode, javnost ih pamti i po Juričinu neobičnom hobiju, koji je osvojio društvene mreže.



''Imam novu vrstu to je Japanska svilena. Da vam ne kažem da sam radio 800 kilometara u jednom danu da bi ih kupio hahaha ali evo u svakom slučaju jedan hobi koji još uvijek traje'', objasnio je modni dizajner Ivica Pirić.



A iza kulise stoje oni koji su spojili ovu modnu bajku.



''Uspjeli smo okupiti sedam domaćih i dva regionalna dizajnera. Mislim da malo po malo stvaramo pravu modnu pozornicu dajemo mogućnost dođite i predstavite svoju kolekciju i mislimo da je Zadar to zaslužio'', objasnili su organizatori Anita Maričić i Alen Ljubić.



Zadar je i ove godine pokazao da kad se spoje strast, talent i zajedništvo, moda prestaje biti samo odjeća i postaje umjetnost.

