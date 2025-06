Najpoznatiji tamburaši u starkama raspričali su nam se o ulozi očeva: ''Nema previše odmora!''

In Magazin: Mejaši Foto: In Magazin

Na Stubica Festu nastupali su najpoznatiji tamburaši u starkama Mejaši. Iako je bila nedjelja, feštalo se do kasno u noć. Kako će provesti ljeto, što ih najbolje hladi i zašto noćima ne spavaju, Mejaši su podijelili s našom Jelenom Jularić.

Proteklog vikenda Stubicu fest veselo su zatvorili najpoznatiji tamburaši u starkama - Mejaši. Ovi Varaždinci kažu da se u Zagorju osjećaju "kao doma".



''Nema pravila, mi na pozornici stvarno pokušavamo dati sve od sebe i ja prije svakog koncerta volim istaknuti publici da nismo došli ovdje odraditi koncert. Došli smo se povezati s publikom, došli smo njima priuštiti, a i sebi, noć za pamćenje. Jedino što bi željeli je da ljudi odu doma s osmijehom na licu i da se sjećaju dobrog koncerta i nas mejaša kao pozitivnih likova i jedne lijepe večeri koje smo im priuštili. I nadamo se uvijek da će se vratiti ponovo kad vide da mejaši negdje sviraju'', govori pjevač Edo Drakulić.

Čekaju ih nastupi diljem zemlje, a odletjet će i do Zuricha. Što se tiče odmora, kažu, nema pravila.



''Što se tiče godišnjeg odmora provest ćemo ga većinom ovdje, na pozornici, a letit ćemo onda kad bude slobodno. Čak smo pričali da ćemo morati s avionom letiti da stignemo na gaže, da odradimo sve što smo dogovorili, ali neka, to nam je posao, to smo sami birali, ali neće ispaštati ni familija, tak da, mi to sve nekako pokušavamo izbalansirati da svima bude dobro'', priča Nikola Bosilj.

A kad svima bude dobro, onda su i oni najsretniji. To se posebno odnosi na njihove najmlađe. Edo je prošle godine postao otac, a Nikola tri godine prije. Očevi su dviju djevojčica - Lare i Dore.

''Pošto smo sad tate, baš nam djeca ne dozvoljavaju previše odmora, tako da je kad se vratimo s koncerata kući, nema puno spavanja, dižemo se rano, idemo na igrališta i ono, pokušavamo van koncerata i obaveza što više vremena provesti s obitelji, tako da, to je sad nekakav novi naš život'', govore Nikola i Edo.

A kako danas izgledaju njihovi životi, najbolje nam je opisao vođa i osnivač popularnog sastava.

''Baš smo u kombiju zbrojili da smo od jučer do danas svi zajedno imali osam sati sna. To su djeca, to su neka nova vremena koja su nam sad postala svakodnevica, ali evo, uvijek, baš smo pričali, kad sjedemo u kombiji, jedan drugog hranimo pozitivnom energijom i onda to na kraju rezultira i odličnim koncertom, publika zadovoljna, mi zadovoljni.... i familija'', dodali su.

A kada nisu sa svojim miljenicama, dečki su nam otkrili što je najbolji lijek za hlađenje tijekom radnih ljetnih večeri.

''Pa mi kao Mejaši smo vrlo jednostavni. Nas više čak kad dođemo negdje na koncert, organizatori, ne pitaju čime se hladimo, nego nas samo napune frižider pivom zbog pjesme 5-6 piva. Onda moramo ispoštovati organizatore da ne bi ispali nepristojni'', zaključili su.

A za bezbrižno, toplo ljeto glavna poruka Nikole i Ede je - da uživamo u trenutku.

''Pa dragi naši gledatelji IN magazina, kad vidite Mejaše negdje da nastupaju, dođite, nemojte se libit, bit će nam lijepo, opustite se. To je ono za što živimo i treba nam malo opuštanja u životu. Jel tako? Brige ostavite doma, dođite na pet, šest piva, i, a poslije može biti, ko zna, hopa cupa možda. Daj Bože. Hvala vama'', našalili su se za kraj razgovora.

