Marina Tomašević o najvećoj životnoj ulozi izvan reflektora: ''Danas znam da je to bio moj put''

Glazbom je liječila dušu, a scenom kročila još kao tinejdžerica. Marina Tomašević slavi 50 godina karijere, s novim albumom, životnom mudrošću i osmijehom žene koja je prošla sve, a ostala svoja. O majčinstvu sa 17, snazi pjesme i čemu se nikada ne bi priklonila, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Pola stoljeća u glazbi, brojne turneje, stotine koncerata, a Marina Tomašević i dalje najviše vjeruje emociji. Jer pjevati, za nju nikad nije bilo posao. Bila je to njezina terapija, bijeg i povratak sebi.



''Ja sam zahvalna na svakom trenutku i na svakoj godini koja je bila teška. Pogotovo zahvaljujem na tim teškim godinama. Jer kaže se, nije slučajno - mi smo osjećajna bića. Imamo dušu, imamo srce. Zato se ja bavim pjevanjem, slikanjem''.



S novim albumom Kad žena zapjeva, kaže da se osjeća slobodnije nego ikad, ali i da zna koliko je važno cijeniti sebe



''To bih jedino promijenila, počela bih više cijeniti sebe kroz život. Ne bih dala nikom na se. Zato ima pjesma, Ne dam na te grube riči, vrlo slikovito, vrlo značajno i vrlo namjerno napravljena pjesma upravo sa porukom''.



Nikad nije slijedila pravila, već svoje srce. I koliko god joj značila publika, najveću ulogu života dobila je izvan reflektora, postala je majka sa samo 17 godina.



''To je najbolja stvar koju sam u životu napravila i danas znam da je to bio moj životni put i da je to bio odabir moje duše. Imam prekrasnu kćer koja mi je podarila prekrasnog unuka i danas mi je zbilja najbolja uloga – uloga bake''.

Kao tinejdžericu na pozornicu ju je izveo Tomislav Ivčić, pred tisućama ljudi u Zadru. Bila je dio mladenačke grupe Tintina i od tada, kaže, sve je nekako krenulo samo od sebe. A kroz sve godine, Marina se trudila biti svoja.''Naš showbusiness se pretvorio u nešto šporko i to mi se nikako ne sviđa. Nisam se rodila i nisam počela pjevati da bi pripadala nekim klanovima i nekim pravilima koje blage veze sa životom nemaju. Tako da – glazba da, ali jednostavno ću pjevati za sebe sama''.Od ruskih arena do vlastitog ateljea, Marina danas stvara u tišini, slika, pjeva i vjeruje u ono najvažnije - da je život jednostavniji kad ga vodi srce.''Prava iskrena emocija čovjeka koji se rađa je ljubav. Kad imate neki problem, samo se taknite i pitajte – što bi ljubav sada rekla. Jako je divno pričati s vama jer ste jedan divan čovjek, jedan divan gospodin, bez obzira što ste s ove strane kamere, ja ne udvaram, ja govorim iz srca. Obožavam ljude koji se smiju, obožavam ljude koji se vesele kad vas vide i kad vi njih vidite''.Marina ne pristaje na kompromise, ali pristaje na razgovor, ako je iskren. I tu, kaže, pomaže i svojim najmilijima.''Nije lako imati Marinu za mamu i baku. To zna moja kćer kad ja bubnem nešto iskreno, ali iz ljubavi, jer naravno tko voli imati još mater iznad glave koja je autoritet''.Na pozornici je već desetljećima, ali i dalje je vodi isti osjećaj, da nije ona birala glazbu, nego je glazba izabrala nju.

''Prve novce koje sam zaradila bilo je s 15 godina. Evo ga – 50 godina je prošlo. Meni je 65. Ulazim u 66 – prekrasno i možda ću te dvije šestice bez treće proslaviti'', smije se.



Kad bi se o njoj snimao film, nazvala bi ga "Crno-bijeli svijet". Ali Marina Tomašević danas živi u bojama – slika, pjeva svoju glazbu i bira svoj put. Onaj na kojem vrijedi jedno pravilo – ostati svoj.

