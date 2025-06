Hrvatski Damiano David otkrio nam je djelić svog pomno čuvanog ljubavnog života

Foto: In Magazin

Zovu ga hrvatskim Damianom Davidom, osvaja pozornice, ali i srca – Devin Juraj otkrio nam je i djelić svojeg inače pomno čuvanog ljubavnog života. Transformacije, emocije i novi glazbeni iskorak – pogledajte zašto ovaj mladi Puljanin više nije ''samo'' klinac iz Supertalenta.

Ovako je to izgledalo prije gotovo 10 godina. Devin Juraj tada je svojim plesnim pokretima zadivio publiku i žiri showa Supertalent. A ove godine Devinov talent imali smo priliku gledati u showu Tvoje lice zvuči poznato. Zbog ovog je nastupa dobio titulu hrvatskog Damiana Davida.



Hrvatski Damjano David kao titula je jako veliki komplement, jer primijetio sam kroz svoju prošlost da uvijek nekako postajem hrvatska verzija nekog i to mi je ogroman kompliment jer znam da ću se jednog dana, a u to sam siguran, naći u razgovoru s Damianom i pohvaliti mu se da sam bio njegov counterpart u svojoj državi''.

Publiku je oduševio transformacijama, bojom glasa i karizmom na pozornici.



''U TLZP-u mi je najdraža transformacija bila Freddie Mercury. I dobitkom njega, točnije, Queen kao benda, našao sam se u poziciji da radim isto što je radio Rami Malek kad je njega glumio u filmu ili Austin Butler kad je glumio Elvisa, a to je da kao glumac i vokalist u potpunosti nestanem iz ovog svijeta i vratim tog jednog izvođača barem na pet sekundi da se publika prisjeti još jednom zašto se mi umjetnici bavimo''.

A da ovaj 24-godišnjak nije samo odličan imitator već i autor, dokazuje njegov novi singl.



''Glavna ta rečenica uzalud ne voliš, kao da pjevam samom sebi u nekakvom, ajmo reći, težem prihvaćanju prošlosti vlastite''.

Oduvijek iskreno govori o gubitku oca i bliskosti s majkom.



''Moja mama moju karijeru proživljava sa mnom, jer koliko god se ona pokušava odmaknuti od svega toga i nekako pustiti mene da se bavim time, ona jako voli taj svijet. Moj pokojni otac je bio strahovito veliki ljubitelj rock glazbe, od Queen-a do David Bowie-a i svega. Zato ga, ajmo reći da njegova krv se pomješala s njezinom i njoj je to uvijek ostala ta nekakva, taj neki balončić koji je visio oko glave. I onda kad je njezin sin došao jednog dana i rekao ja se želim time baviti, ta vatrica se opet malo probudila''.

Još mu je jedna osoba velik oslonac. U vezi je s Miom, poznatom Tiktokericom, koja se uči nositi s njegovom novostečenom slavom.

''Sretno joj bilo, samo to ću reći. Treba živce imat za to''.

Ovaj Puljanin u usponu napravio je iskorak i prema mjuziklu. Nakon izvedbe u ''Jadnicima'', ponovno se istaknuo na premijeri ''Priče sa zapadne strane'', gdje je stajao uz Damira Kedžu i Franku Batelić.



''Uz takve dvije, meni iskreno, ikone sa naše scene s kojima sam odrasao slušajući a sad dolazi Kedžo, a sad je Franka, bilo mi je jako teško prihvati činjenicu da smo kolege. I prvi dan mi je bilo iskreno malo čudno. Došao sam tamo, upoznao sam se s Damirom i bilo mi je onako, ajme, Kedžo, Kedžo, tu je Kedžo. I onda jedan dan je samo došla Franka, međutim dogodilo se ono što ja stvarno želim svima da im se uvijek dogodi kad upoznaju, tako ajmo reći, medijski, raspoznate i glazbeno poznate ljude, da vide ljudsko biće''.

Pred ovim talentiranim i svestranim umjetnikom ljeto je puno glume, plesa i pjevanja. A na godinu, čini se da ćemo imati priliku vidjeti Devina na pozornici Dore!

