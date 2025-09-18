Koliko se naši poznati brinu o zdravlju: ''Imala sam napadaj kamenca prije tri godine, to je bio show''

Današnji ubrzani tempo života ne ostavlja nam mnogo vremena za brigu o zdravlju. Mislimo da smo zdravi do onog trenutka kada nam tijelo pošalje jasan signal da nešto nije u redu. A koliko se o svojem zdravlju brinu Jole i supruga Ana, blizanke Ana i Lucija Zaninović te Aleksandra Dojčinović, otkrili su našem Gordanu Vasilju.

Iako često na to zaboravljamo - vlastito zdravlje i zdravlje naših najbližih trebalo bi nam biti na prvom mjestu. Svjesni su toga i naši poznati, koji su se okupili na otvorenju poliklinike u Splitu.

''Odem sigurno jedan-dva puta godišnje na pregled, izvadim malo dublju krvnu sliku, dođem na tašte, ja kažem izvadite mi sve i snimim malo srce, krvne žile.''

''Netko u obitelji mi je hipohondar, moj brat, ali ja sam skroz suprotno, što uopće nije pohvalno.'', priznaje Ana Čagalj.

''Vrhunski sport uvijek ostavi neke posljedice, to su više tjelesne, malo potrošeni zglobovi, koljena i kukovi.'', govori Lucija Zaninović.

''Nedavno mi je puknuo mišić zadnje lože. Ja sam imala dosta operacija na koljenima, ruka, lakat i sve ostalo, tako da sam dosta posjećivala poliklinike.'', dodala je sestra Ana.

''Pa mislim da se u principu ne stignem toliko baviti sobom pa sam više ovaj tip 'dobro sam ja, nije mi ništa.'', kaže Aleksandra Dojčinović.

Kad je zdravlje u pitanju, onda sve ono što je bilo važno, postaje manje važno, jer ništa ne vrijedi ako vas ili vašu voljenu osobu boli.

''Pošto ja imam i neku godinu nakupilo se i takvih iskustava, ali uvijek je, hvala Bogu bilo sve dobro, ili je bilo slijepo crijevo ili upala pluća.'', priča Jole.

''Imala sam napadaj kamenca prije tri godine, to je bio show. Kad su oni Joli rekli u 6 ujutro 'ona će morat ostat u bolnici', a on 'što ćemo sad?'. A ja govorim 'a ništa, djeca moraju u školu, Ivan u vrtić'. A on pita 'moraju li oni u školu ova dva-tri dana?' Ove sestre ga gledaju.'', prisjetila se Ana Čagalj.

Popularni Jole će u ponedjeljak objaviti novu pjesmu bračnog para Huljić ''od malih nogu'', u čijem se spotu pojavljuju sin Ivan i kći Iva, koja je prošli mjesec zbog fakulteta napustila roditeljski dom i preselila se u Zagreb.

''Kao da sam je prije par godina donio u onoj maloj korpici i sad odjednom ima 19 godina, fakultet, ima momka, hvala Bogu odličnog, tako da ne znam kako je to proletjelo, iskreno. Ali normalno je da djeca idu svojim putem.'', govori Jole.

''Teško mi je svaki dan, sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njezinu sobu, kad je nema i kad znam da neće doći iz škole, onda mi bude teško, ali tako je valjda svakom roditelju, nisam ja sama takva.'', dodaje supruga Ana.

Ana je prije 20-ak dana proslavila 44-i rođendan, za koji su joj obitelj i najbliži prijatelji priredili nezaboravno iznenađenje.

''Ja zaspala oko ponoć i 15, ja govorim zaboravili su svi, nema veze, nitko mi ništa ne čestita. U jednom trenutku dolazi kćer Tia, budi me, nešto govori, ja se trgnula, ona govori 'moraš doći dolje nešto vidjeti hitno'. Ja dolje kad ono Jole, djeca, prijatelji s tortom, prskalicama. To mi je najljepši poklon od cijelog rođendana.''

Među brojnim uzvanicima na splitskom događanju pozornost su privukle nerazdvojne blizanke Lucija i Ana Zaninović.

''Namjestile smo da i djecu rodimo u isto vrijeme, tako da sve što smo mogle smo dobro isplanirale, i aktivnosti dječje, školske, sve nam se isprepleće.'', govori Ana.

''Još samo da zajedno ostarimo'', dodala je Lucija.

Proslavljene sestre su toliko povezane da dijele i zajednički Instagram profil.

''Svi kažu Lucijana, kažu to je Lucija, ja govorim nije, to su Lucija i Ana, spojeno. Uvijek smo skupa, sve je skupa dijelimo život skupa, rođene smo skupa, jednojajčane smo blizanke, izgledamo isto, tako da u nas je sve zajedničko.''

A jedan bez drugoga ne mogu ni njihovi sinovi, vršnjaci Toma i Ervin.

''Čak kad jedan ide sam na trening, a drugoga nema, di je Ervin, ne bih ja išao bez Ervina. Naučili su jedan na drugoga, možda i previše. Čak u školi nisu skupa, što je i dobro možda da nisu u istom razredu, ali su i oni isto povezani kako su mjesec dana razlike. Baš se vole i nekako su si međusobna podrška, što je nama jako drago.'', priča Ana.

A kako uskladiti majčinstvo i biznis, itekako zna dizajnerica Aleksandra Dojčinović, čija će kćerkica u studenom proslaviti drugi rođendan.

''U principu ja sam u glavi matematičar pa nekako gledam ako se probudim u 6, odem rano na posao, imam malo više sati od drugih. To je moja formula.'', otkriva Aleksandra-

Formula koja se pokazala vrlo uspješnom, baš kao i event u Dioklecijanovu gradu, pa jedva čekamo sljedeći.

