Suze uoči kraja showa uz koji smo bili svake nedjelje: ''Mi smo postali mala obitelj...''

In Magazin: Meri Andraković - 5 Foto: In Magazin

U polufinalnoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" emocije su prštale na sve strane. Izvedbom jedne od najemotivnijih balada grupe ABBA, Meri Andraković ganula je mnoge te sama pustila suzu. Zašto joj je ova transformacija posebno draga i kakve je uspomene vežu uz Abbu, Meri je uoči finala otkrila našoj Matei Slogar za IN magazin.

Meri Andraković stigla je do druge pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato" s transformacijom u grupu ABBA. S pjesmom ''The winner takes it all'' dirnula je sve u studiju.

Pogledaji ovo Preporuke Kakva čast! Priprema se film o legendarnom Miši Kovaču



''Ova pjesma mi je jako bliska i draga, to je bilo teško, pogotovo pronaći tu njezinu i tugu i melankoliju i snagu u glasu, i općenito cijela priča oko grupe ABBA koja je meni jedna od najdražih grupa koje slušam ovako privatno, a onda je to i najteže kad nekog privatno voliš i cijeniš'', govori Meri.

In Magazin: Meri Andraković - 1 Foto: In Magazin

''Poanta cijele te pjesme i mog nastupa je bila da je najbitnije da sam sebi budeš pobjednik jer nikad nisi luzer, uvijek si sam sebi pobjednik i tako bi trebalo biti'', zaključila je Meri.



Grupa ABBA, priznaje, ima posebno mjesto u njezinom glazbenom repertoaru.



''Mene ABBA najviše veže za djetinjstvo jer je u mladosti moj tata bio DJ i onda me nekako na tu glazbu navukao rano s 5-6 godina. Mene ABBA veže uz ta obiteljska putovanja i svaki put kad vidiš more slušati Chickitita, SOS, Fernando''.

In Magazin: Meri Andraković - 3 Foto: In Magazin

Na kraju nastupa Meri je ipak pustila suzu. Osim što je pjesma emotivna, ponijele su je emocije zbog toga što showu uskoro dolazi kraj.

''Toliko je emocija bilo u meni, toliko se toga kuhalo u meni, sad je emisija pred finale lagano već znaš da je kraj, teška pjesma, borba s emocijama, cijeli nastup sam gutala knedle da se ne rasplačem jer je to pjesma u kojoj drugi trebaju plakati, a ne ti. To budi emocije kod ljudi, ali na kraju sam popustila kad je Mario došao i zagrlio me onda je krenulo ali to su bile suze radosnice''.



Svi ovi kandidati međusobno su se povezali pa će kraj showa za njih biti težak.

''Mi smo postali mala obitelj, grupa trupa od 8 ljudi, Marko je uvijek tu s nama i uvijek se priča o njemu, mi smo grupa jako talentiranih ljudi i svatko ima nešto svoje da zabljesne''.

In Magazin: Meri Andraković - 6 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Lijepu Zagrepčanku upoznao je kada je stigao u Dinamo, a proživjeli su i teške obiteljske trenutke

U nedjelju nas očekuje posljednja epizoda showa, a finalisti su Stela, Igor, Devin i Marcela, dok će preostali kandidati - Meri, Domagoj i Mada Peršić u toj epizodi izvesti revijalne točke.

''Ja stvarno ne znam koga će oni meni dat za taj duet, to mene jako brine jer mi kažu snaći ćeš se ti, kako da se ja snađem sad sam u nekim dilemama oko tog. Ali ako sam se snašla u 12 epizoda pa ću se i sad. Marko mi je otišao na Eurosong, nemam s kime pjevati u duetu'', priča.

Galerija 3 3 3 3 3

Zato posljednju finalnu epizodu omiljenog showa Tvoje lice zvuči poznato ne propustite pratiti u nedjelju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bez trunke šminke! Nives Celzijus pokazala kako izgleda nakon deset sati leta

Pogledaji ovo Celebrity Plavuša koju povezuju s Blankinim mužem šokirala sve novom fotkom na Instagramu!