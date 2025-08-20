Kako je nastao Haustor? Kultni bend okupio se nakon 40 godina!

Na Sarajevo Film Festivalu publika je emotivno dočekala premijeru dokumentarnog filma Treći svijet Arsena Oremovića. Četrdeset godina nakon izlaska istoimenog albuma i njihova razlaza, grupa Haustor ponovno svira. U razgovoru s našom Dijanom Kardum glavni akteri priznali su da su često razmišljali o odustajanju. Imamo detalje!

I tako, četrdeset godina nakon izlaska albuma Treći svijet, grupa Haustor ponovno je na okupu – u filmu istoimenog naziva, ali i na crvenom tepihu Sarajevskog filmskog festivala, gdje je ovaj dokumentarac imao svoju premijeru. Gotovo pet godina redatelj Arsen Oremović radio je na filmu, a nije mu uvijek bilo jednostavno.

''Nisam odustao iako je bilo vrlo teško, ali znao sam da se upuštam u jedno putovanje – nešto što će trajati i što će biti vrlo zahtjevno. No, uspio sam proniknuti, ući u taj neki svijet koji je mene oblikovao i mislio sam da je to vrijedno. Nema puno sugovornika s kojima bih ja pristao raditi na ovakav način, s kojima su pauze bile i po šest – sedam mjeseci'', govori redatelj Arsen Oremović.

Ovo nije klasična priča o nastanku benda, već priča o dvije kreativne suprotnosti – Darka Rundeka i Srđana Sachera – čijim je susretom bend nastao. Dva odrastanja, dva lica grada, dva karaktera i jedna iskra.

''Svaka mu čast, stvarno. Arsen je puno radio, dugo radio na tom filmu i prolazio kroz faze kad smo mi svi htjeli odustati, kad bi sve što je uložio moglo propasti i tako dalje. Uopće mu nije bilo lako s nama. Ali je izgurao. Svaka mu čast'', kaže Darko Rundek.

''Užasno sam skeptičan bio. Kako sam dobio poruku, rekoh: "Znaš kaj, toliko tih gnjaveža ima." Ali onda sam mislio – ok. Mislim, ja sam njemu "skidao glavu" nekoliko puta, to će on vrlo veselo pričati koliko sam mu se krvi napio. Ali onda sam mislio – ajmo mi to probat, jer uglavnom cijelu priču o novom valu pričaju neki treći ljudi koji se većinom nisu tad ni rodili. Mislim da je vrijeme da mi, koji smo to tada radili, dođemo na štih'', dodaje Srđan Sacher.

Uz Rundeka i Sachera, u dokumentarnom filmu Treći svijet sudjeluju i bivši članovi Haustora Srđan Gulić, Damir Prica i Zoran Zajec. Tu je i njihov nekadašnji suradnik, glazbenik Željko Brodarić Jappa, producent i glazbeni urednik Siniša Škarica te redateljica Sanda Hržić, ujedno supruga Darka Rundeka. Producent filma je Emil Tedeschi.

''Mislim da sam ja jedno četiri – pet puta odlazio iz tog benda i vraćao se. Onda bi Rundek nekog drugog doveo da svira bubnjeve, a onda mu to naravno ne bi pasalo jer se naviknuo kako ja sviram. Onda bi me nazvao i rekao: "Daj, dođi." – pa bih opet došao i svirao. I tako beskonačno'', kaže Srđan Gulić Gul.

''Moja uloga je, rekao bih, negdje na granici organizacije i medijacije u odnosima te njihova prenošenja u film. Dobio sam jedan veliki kompliment od Sachera kad je film već bio gotov, ali ga nitko od nas nije vidio osim autora na tim probnim projekcijama. Rekao mi je: "Gdje si ti bio 80-ih? Možda se mi nikada ne bismo razišli, odnosno možda bi to bilo na puno većoj razini'', dodaje Emil Tedeschi.

Film oživljava atmosferu vremena kada je nastao album Treći svijet, koji u početku nije bio shvaćen, ali se danas smatra jednim od najznačajnijih albuma domaće glazbe.

''Prošlo je, dakle, četiri desetljeća. Album je, kako su godine prolazile, tako i kod publike, a posebice kod kritike, rastao na ljestvicama, do toga da je ulazio među deset najboljih svih vremena. Ovaj film je dao pravu sliku i otkrio nam tajne tog Trećeg svijeta'', govori Siniša Škarica.

U ožujku se originalna postava benda okupila u studiju. Plan je bio obnoviti izgubljenu snimku pjesme iz 1984., ali se to pretvorilo u novi val kreativnosti i iznjedrilo novi singl – Treći svijet (Dub 2025).

''Nije me to toliko uzrujavalo kao neke druge članove, tak da nekak – kad smo se našli u studiju, radili smo novu verziju pjesme Treći svijet. Onda smo se podijelili, uzeli instrumente i počeli svirati kao da nikada nismo prestali'', zaključuje Srđan.

Nakon Sarajeva, film će biti prikazan na festivalima u Vukovaru i Opatiji, a svoju će zagrebačku premijeru imati krajem rujna.

