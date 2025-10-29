Naš svjetski prvak u streljaštvu o podršci supruge: ''Ona je dala svoju karijeru za moju...''

Koliko je točno medalja u karijeri osvojio, ni sam ne zna. No Josip Glasnović zna da od sada njegovoj zlatnoj olimpijskoj medalji iz Rija društvo prave i dvije zlatne sa Svjetskog prvenstva. U streljaštvo se zaljubio još kao dječak. Treninge je dijelio s bratom, a korak po korak stigao je do samog svjetskog vrha. S njim se na treningu družio naš Luka Jurkijević.

Kad u ruke primi pušku, s Josipom Glasnovićem nema zezancije. Jer ovaj zlatni olimpijac leteće mete gađa kao od šale.

Impresivno je Jole nišanio i na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u Ateni, gdje je ponovno zasjeo na svjetski tron. Laska mu to, ali sjeća se početaka — kada je od deset meta znao pogoditi samo jednu. Trebalo je, kaže, puno vježbe.

''Hodali smo po streljanama, po Sloveniji i Hrvatskoj. Trenirali smo koliko smo mogli. Mislim da je ključ uspjeha bio u tome što smo se tada mnogo odricali, a to se sada vratilo.''

Josip Glasnović - 5 Foto: In Magazin

Medalje posljednjih desetak godina stižu jedna za drugom. Najdraža mu je, naravno, ona zlatna s Olimpijskih igara u Riju. Koliko ih je ukupno osvojio, ni sam točno ne zna — vjerojatno oko tisuću. Čak i kad pokuša izdvojiti, kako ih on zove, „velika natjecanja“, zna se zbuniti u brojanju.

Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake

''Imam šest zlata, šest srebra i pet bronci, a ekipnih medalja sedamnaest. Tak’ da je… osam zlata, devet srebra i sedam bronci… Ne, ne, devet srebra i sedam bronci!''

Lakše je, ipak, bilo prebrojiti nule na cijenama opreme, jer streljaštvo je doista skup sport. Najjeftinije puške stoje oko osam tisuća eura, a Josipova je čak tri puta skuplja.

Josip Glasnović - 6 Foto: In Magazin

''Bilo je dosta teško u početku, sve su to roditelji financirali. Ali negdje 2012. – 2013., kad smo već osvojili neke medalje i olimpijske igre, tada je sve krenulo. Od tada imam dobre talijanske sponzore — i dan-danas ih imam.''

Danas Josip medalje osvaja i u ekipnim natjecanjima sa svojim starijim bratom Antonom, s kojim je i počeo trenirati. Rivalstva među njima nikad nije nedostajalo, ali Josip nema dvojbi tko je bolji.

''Pa ja mislim da sam ja bolji! (smijeh) Po svim parametrima i medaljama, mislim da sam uvijek bio bolji. — I što brat kaže na to? — Pa ništa, što može reći... kaže da je Josip bolji i to je to! (smijeh) Nije nikad bio popustljiv, ja sam uvijek grizao.''

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert

Nije ga spriječila ni ozljeda oka prije gotovo trideset godina. S ocem i bratom bio je u lovu kad ga je u glavu udarila grana. Na to se, kaže, nikad nije izvlačio.

''Imao sam udarac u oko, leća mi je iscurila i onda je operacijom stavljena umjetna leća. Danas vidim više od 90 posto, imam dioptriju +1,75, ali to reguliram streljačkim naočalama, tako da na to uopće ne obraćam pažnju.''

Jer u ovom je sportu put do uspjeha popločan disciplinom, fokusom i fizičkom spremnošću. Sve je to odavno svladao ovaj 42-godišnjak, poznat u streljačkim krugovima kao ''Jole Shooter''.

''Odmalena, kad smo počeli trenirati, kum me tak’ prozvao. ‘Jole, Jole’ — pa koji Jole, pjevač Jole? Ne, nije! Onda su rekli ‘Jole Shooter’, i tako je ostalo. Cijeli život me tako zovu.''

Snagu Josip pronalazi u obitelji, koja mu je najveća potpora u osvajanju svjetskih i europskih kupova. Sa suprugom Anom ima sina i kćer.

''Ana je dala svoju karijeru za moju, ona mi je najveća podrška. Moja djeca, Paula i Emanuel, imaju deset i osam godina. Uvijek se raduju kad se vratim s natjecanja s medaljom. To me veseli i daje mi poticaj za dalje.''

Josip Glasnović - 2 Foto: In Magazin

A sigurni smo da će im tata Josip kući donijeti još mnogo medalja — možda već onu iz Los Angelesa!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!