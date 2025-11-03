Donosimo kako izgleda oproštaj dugogodišnje članice ansambla Lado: ''Ja sam svoje sve najbolje dala''

Već 76 godina LADO oduševljeva Hrvatsku, ali i svijet. Tako je bilo i na tradicionalnim godišnjim koncertima u Hrvatskom narodnom kazalištu. Uz pjesme i plesove, poseban trenutak večeri bio je oproštaj dugogodišnje plesačice Nataše Gluić. Nakon 31 godine, odlučila je predati scenu mlađima. Na koncert vas vodi naša Dijana Kardum, a priču možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Nakon 31 godinu u najpoznatijem hrvatskom ansamblu narodnih plesova, solistica Lada Nataša Gluić odlazi u mirovinu. A njezin posljednji koncert – ispunjen je emocijama.



''Ovo mi je 29 HNK, ne brojimo porodiljne. Mislim da je vrijeme za neku mlađu i kako bih rekla novu energiju koju treba donijet na scenu. Ja sam svoje sve najbolje dala, svoje najbolje godine i srcem i dušom - 31 godinu plesala u ovom predivnom ansamblu, a sad je vrijeme za nešto drugo. Sad sam već baka i vrijeme je za neke druge pobjede'', govori Nataša Gluić.

U tisućama nastupa, svaki je bio poseban – ali jedan se pamti zauvijek.



''Najljepši moment prvi, evo sad ću vam reći. Danas nećemo plesati tu koreografiju, to je Podravski svati koju ja obožavam je bio moj favorit i ja sam željela doći ovdje i to plesat i prvi put kad sam to plesala 94. to mi je bio najljepši. A prošle godine kad sam plesala zadnji put, to mi je bio najtužniji moment. Zato sam sretna da danas ne plešem tu koreografiju jer se bojim da bih se raspala'', priča Nataša.

Suze su bile česte, osobito daleko od doma – gdje pjesma i ples povezuju ljude više nego riječi.



''Bilo je suza, često bude suza kad smo dugo odsutni od doma. I kad dođemo negdje gdje je puno naših ljudi. U dijasporu ajmo reći, Hrvata koji su recimo u Australiji ili u Japanu nema toliko Hrvata, ali npr. Australija ili Južna Amerika, gdje su ljudi onda jako emotivni, a ti već dugo nisi bio doma i onda se ta neka energija zavrti i tu smo se znali mi plakat tipa pjevamo Moja domovina, suza suzu stiže'', priča Nataša.

Uz iskusne plesače i pjevače, Lado uvijek daje priliku novim generacijama da nastave tradiciju.



''Prekrasno je biti umjetnica ansambla Lado, odnosno pjevačica, plesačica, velika čast i poseban način života i ljubav prema poslu. Plešem od malena, tako da je LADO uvijek bio cilj, a sad da se nije ostvario vrlo vjerojatno bih otišla u drugom smjeru ali jako sam htjela doć ovdje'', priča Klara.

I kad se pomisli da smo od Lada već sve vidjeli, oni uspiju iznenaditi.



''Ovogodišnje kolo je kolo na kat ili kolo na dva štuka ili kolo na štuk. Različite su inačice istog kola koji potječe iz sela Orubice iz novogradiškog Posavlja, to nam je i premijerna točka na ovogodišnjem koncertu'', priča Zrinka Posavec.



''U nošnjama smo originalnim iz toga kraja, napravili smo rekonstrukciju kostima s domaćim platnom tako da zaista cijelu godinu smo radili na Orubici'', dodala je Zrinka

Ansambl koji već desetljećima čuva i oživljava hrvatsku tradiciju još jednom je potvrdio da je svaki njihov nastup poseban. I ove godine obišli su brojne gradove u Hrvatskoj, ali i svijetu, te još jednom zapjevali i zaplesali u dalekom Japanu.



''Bilo nam je zaista lijepo vratit se u Japan i pred japansku publiku koja između ostalog cijeni tradicijsku izvedbenu kulturu prije svega i zaista nam je bilo lijepo'', govori Ileana Bakotin Jurić.

Očekuje ih sad posjet Istanbulu, a naravno i tradicionalni godišnji koncert u Lisinskom. Ansambl Lado, koji desetljećima čuva i prenosi bogatstvo hrvatske tradicijske kulture, i ovoga je puta pokazao zašto ga s pravom nazivaju čuvarom nacionalnog identiteta.

