Kako to izgleda kad se posvađaju najpoznatije sestre na našoj estradi?

Sestre Ivana i Marija Husar slave 30 godina karijere. Kako će izgledati ta proslava, ali i kakve su njihove svađe te jesu li oduvijek znale da će biti pjevačice, podijelile su s našom Julijom Bačić Barać.

''Mi živimo glazbu od 0 do 24 i želimo da to tako i ostane, da to nije karijera već da bude poziv'', govori Marija Husar.

Već 30 godina sestre Ivana i Marija Husar žive glazbu. Ovu će veliku obljetnicu proslaviti gala koncertom u Zagrebu u prosincu, a pripreme za taj veliki dan u punom su jeku.

''Mi smo verzirani na to svaka majka koja ima nekoliko djece ništa joj nije problem'', kaže Marija.

In Magazin: sestre Husar - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Poznati reper pregazio 20-godišnjaka pa pobjegao, mladić je preminuo od ozljeda

Pjevat će u Lisinskom hitove grupe Divas, duhovne, ali i božićne pjesme, a imaju logično objašnjenje zašto će ovaj svoj veliki jubilej proslaviti baš u doba adventa.

''Mi smo počele na Badnjak kao grupa Divas i taj božićni period je obilježio našu karijeru''.

Da će biti pjevačice, ove su dvije sestre dobro znale još od malih nogu, i to su svojim roditeljima rano dale do znanja.

''Ja sam doslovce u jednom trenutku ih obavjestila da ću biti pjevačica i oni su rekli da, da naravno da ćeš biti pjevačica, ali evo dogodilo se i kao da nije bilo nekog izbora, kao da je to bilo dio nas'', prisjetila se Marija.

In Magazin: sestre Husar - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ivana i Marija imaju svaka dvojicu sinova, a pokazuju li oni interes za glazbu?

''Čak Marijina djeca više, kod njih se stalno pjeva, svira mali Niko pjeva, svira, nije znao ni gvooriti već je imao neke melodije tako da vjerujem da će njega to teško zaobići, a moji sinovi ne pretjerano, iako mlađi ima afiniteta ali ne smijem o tome govoriti zabranio mi je'', priča Ivana.

Pogledaji ovo Celebrity ''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''

Ove dvije sestre nerazdvojne su, što su starije, manje se svađaju, a kad se posvađaju:

''Dosta je burn, onako ljudi koji se znaju slučajno zateći u prostoriji misle da nećemo više nikad razgovarati, a onda za 5 minuta kao da se ništa nije dogodilo, volim te, volim i ja tebe'', govori Marija.

''To je nešto posebno zato što te nitko neće razumjeti kao sestra ili brat, ipak ste dobar dio života proveli zajedno'', kaže Ivana.

I jednoj i drugoj itekako je važna vjera, a Marija ima naviku čak i blagosloviti svaki prostor u koji dođe.

''To je dio mog života, dio mene, volim te i to je moja snaga, moje utočište i moja zaštita'', kaže Marija.

Starija sestra Husar, Marija prošlog je ljeta proslavila okrugli 50. rođendan.

''Žene se nebi trebale sramiti svojih godina, jer godine nose iskustvo, mudrost, znanje i ijepo ej da u današnje vrijeme žene mogu lijepo stariti'', govori Marija.

50 godina života, a 30 karijere - sve su to, kaže Marija, samo brojke.

In Magazin: sestre Husar - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Ponosna sam na sve brojke u svom životu, kad imaš bogat život bogatu karijeru, imaš se čega sjetiti. Možda je ovo prvih 30, vidimo se što će biti u narednom periodu'', kaže.

Tek su tri desetljeća na sceni, a kad god one zapjevaju, nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Neće sigurno ni publiku u Lisinskom 16. prosinca.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Mama mu je vječna seks-bomba, teško biste pogodili o kome je riječ

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity ''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''