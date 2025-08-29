Donosimo ekskluzivni intervju s legendarnim BiH glumcem i redateljem Zijahom Sokolovićem!

Ime Zijaha Sokolovića jednako je popularno diljem Balkana, a možda čak i šire. Njegova predstava Glumac je glumac je glumac prevedena je na više jezika i igrala se diljem svijeta. Svojoj bogatoj biografiji dodao je i novi filmski naslov, a detalje zna naša Dijana Kardum.

Više od sedam godina prošlo je otkako smo Zijaha Sokolovića posljednji put vidjeli na velikom ekranu. Sada se vratio ulogom u filmu Paviljon, kojim je otvoren nedavno održani Sarajevo Film Festival. Za ovog rođenog Sarajliju – poseban osjećaj.

''Kad imate premijeru u kazalištu pa ljudi dođu, gledaju – to je nekih 200, 300, 400 ljudi… A film je ranije također imao premijere za određeni broj gledatelja. Ali ono što je fascinantno na SFF-u, meni kao Sarajliji, jest da je jedan takav film, u kojem sam dao svoj glumački doprinos, za jednu noć ili na jednom mjestu pogledalo na tisuće ljudi.''

Paviljon je crna komedija o grupi stanara doma za starije koji se, nakon godina zlostavljanja i poniženja, odlučuju na oružanu pobunu. Zijah Sokolović u njemu igra lik Schumachera.

''On je penzioner koji osjeća promjene svijeta, ali je nepokretan. To znači da su i današnji ljudi često ''nepokretni'', ali ipak mogu sudjelovati u svijetu. I mogu ponovno prohodati.''

Ovaj glumac i sam je, kaže, bio pokretač promjena. Zato je uvijek otvoren – pa ne isključuje mogućnost da će, poput svog lika Schumachera, možda jednog dana završiti u domu za umirovljenike.

In Magazin: Zijah Sokolović - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Zijah Sokolović - 2 Foto: In Magazin

''Kad bih bio u nekom domu, mogao bih igrati svoje predstave za te ljude. I već sam nastupao u domu umirovljenika. Tada sam shvatio koliko im taj kontakt sa živim čovjekom znači – to je za njih fascinantna promjena.''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Martine Tomčić? Rijetko ga se viđa u javnosti

Biografija ovog glumca impresivna je. Sedam nagrada za životno djelo, gluma i/ili režija u 170 kazališnih predstava, 28 televizijskih serija, 57 filmova i više od stotinu priznanja za umjetnički rad. Njegova predstava Glumac je glumac je glumac prvi put izvedena je 1978. godine. Nakon toga prevedena je na nekoliko jezika i igrana diljem svijeta. Malo tko se može pohvaliti takvim stažem – a Zijah je očito pronašao svoj recept.

''Imao sam u početku strah – hoće li netko razumjeti ono što sam mislio da je promjena u kazalištu i u glumi. A onda, kada su ljudi po svijetu počeli igrati moju predstavu, kada sam s njima radio i prenosio tu ideju, shvatio sam da ona živi. Primjerice, austrijski glumac Justus Neumann odnio je predstavu u Ameriku i šest mjeseci je izvodio na najpoznatijim glumačkim akademijama, gdje je bila poznata i kao Hamlet.''

In Magazin: Zijah Sokolović - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Zijah Sokolović - 6 Foto: In Magazin

Već godinama živi na nekoliko adresa – Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Salzburg, Beč… Popis je dug. Ondje je nastupao u filmovima i serijama te svugdje ostavljao svoj umjetnički potpis.

''Putovanje prema nečemu – toliko je o tome napisane literature, drama, snimljenih filmova – ljudi stalno teže nečemu. To vrijeme čežnje da se nešto postigne, upravo je ono što za glumca, barem za mene, predstavlja fascinantan doživljaj svijeta. Da idete negdje, da bi se nešto novo rodilo, i da se onda takvi vraćate nazad. To je beskrajno bogatstvo. To nije samo vožnja – to je vrijeme življenja za ono što tek dolazi.''

Galerija 2 2 2 2 2

Kaže Zijah – nije važno gdje je dom, važno je da ima publiku. A dokle god se smijeh i pljesak čuju, čini se da će njegov dom još dugo biti – pozornica i filmsko platno.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Objavljen je datum komemoracije za Gabi Novak

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Jedan od najbogatijih glumaca pozirao uz suprugu i kćeri, koje ne pokazuje često!

Pogledaji ovo Celebrity Više nikome nije jasno što se događa s nekad popularnim glazbenikom

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''