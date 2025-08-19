Ekskluzivni intervju s legendarnim švedskim glumcem Stellanom Skarsgårdom!

Kakav je život u velikoj obitelji, Stellan Skarsgård ispričao je našoj Dijani Kardum u Sarajevu na Filmskom festivalu, gdje je predstavio svoj posljednji film.

Prvi je put Stellan Skarsgård u Sarajevo došao 2009. godine. Šesnaest godina kasnije grad ga je dočekao raširenih ruku i s nagradom – uručeno mu je Počasno srce Sarajeva.

''Jako je lijepo biti opet ovdje. Kao što znate, Sarajevo Film Festival ima posebno mjesto u mom srcu, a i srce je u mom srcu. Jako sam sretan što sam ovdje i vidiš mnogo ljudi koje nisi dugo vidio, zabavno je.''

Na crvenom tepihu pratilo ga je i dvoje djece, od ukupno osmero koliko ih ima. U šali kaže da je čak 40 godina proveo mijenjajući pelene.

''Od 1989., kad sam otišao iz kazališta, bio sam osam mjeseci doma. Snimao sam samo četiri mjeseca godišnje. Bio sam mnogo kod kuće. Nije bilo teško, više je bilo zabavno nego teško, osobito kad se oni dobro slažu. Oni su divni. Dvoje djece je ovdje sa mnom. Svi živimo u Stockholmu, u istom krugu – treba mi pet minuta hoda do bilo koga od moje djece i to je fantastično. Ali to je zato što ja kuham jako dobro.''

Kuhanje mu je zapravo i velika strast.

''Kad imaš djecu, dosadit ćeš im, neće htjeti slušati više tvoje priče, ali ako kuhaš dobro – uvijek će biti oko tebe.''

Stellan Skarsgård (Foto: AFP) Foto: afp

In Magazin: Stellan Skarsgård - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Kod Skarsgårdovih gluma je postala obiteljski posao. Četvorica njegovih sinova glumci su koji su također svoj put nastavili u Hollywoodu.

''Možeš imati osmero djece i svi su drugačiji, ali možeš vidjeti da imaju nešto sličnosti s tobom, razumijete stvari na jednak način. Kad sam glumio s djecom, primjerice, ne moramo puno razgovarati o sceni jer razumijemo kako je želimo napraviti. Obitelji su jako zanimljive, treba ih više istraživati.''

Kada su na setu zajedno, najteže im je ostati ozbiljan.

''Radio sam na jednom švedskom filmu s Gustavom, Billom i Valterom, i došli su na set s lažnim bradama, a ja sam imao lažnu bradu i periku. Bila je to neka srednjovjekovna stvar i nismo se mogli prestati smijati. Kad smo to završili, napravili smo dobro. Glumio sam i u kratkom filmu u kojem je Bill bio redatelj, a Gustav glumio – bilo je zabavno. Ali zabavno je i kad ti se redatelj obrati i kaže: ‘Tata, zašto ne možeš ovako? Ajde, tata...''

In Magazin: Stellan Skarsgård - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Stellan Skarsgård - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Glumačke savjete ipak im ne daje, a od roditeljskih ponavlja samo jedno – da nikada ne lažu.

''Moje odrastanje je čak i za Šveđane bilo nekonvencionalno. Moj otac i majka bili su nekonvencionalni, ali usvojio sam švedski model – dobar prvi spoj, brigu jednih za druge. To je utkano u moje kosti. I mislim da je svaka nepravda zločin.''

Prve uloge imao je već s 15 godina. Trebao je biti diplomat, no gluma je odabrala njega. Otad je glumio u trilerima, dramama, akcijskim filmovima, pa čak i u mjuziklu. Tijekom snimanja Mamma Mie boravio je i u Hrvatskoj.

''Sjećam se da je to bio dug tulum jer smo se jako zabavljali. To nije ni scenarij, to nije film – to je samo zabava s glazbom. Kad to shvatiš, odbaciš svoju ambiciju kao glumca i kažeš: ‘Ako je bitno da se zabavljam, zabavljat ću se.''

U Sarajevu je predstavio i svoj posljednji film Sentimentalna vrijednost, koji je na Festivalu u Cannesu osvojio Grand Prix, drugu najvažniju nagradu festivala.

''Lars Von Trier mi je rekao: ‘Stellane, znaš kakve filmove radim?’ – ‘Da, Lars, kakve filmove radiš?’ – ‘Radim filmove kakvi još nisu napravljeni.’ Pročitaš mnogo scenarija i većina njih su tekstovi koji su već napravljeni, zato je zabavno raditi nešto drugačije.''

Ne sumnjamo da će, što god odabere, odraditi bez pogreške.

