Ivan Dečak o obitelji i karijeri: ''Žena mi često kaže da me nikad nema doma!''

Sinoć je u Zagrebu održana promocija novog albuma grupe Vatra. Okupili su se brojni glazbenici, a u publici je bio i vjerojatno njihov najveći fan – dječak koji je u tri godine posjetio čak 40 koncerata. Tko je još došao podržati Ivana Dečaka, ali i tko je od kolega s njim u rodbinskim vezama, donosi naša Julija Bačić Barać.

Vatra je s novim albumom krenula na doživotnu turneju, a ''Doživotno'' je naziv njihove nove pjesme, kao i albuma objavljenog na vinilu.

''Još uvijek, kad dobijem to fizičko izdanje, u ovom slučaju vinil, ja sam kao malo dijete – sve mirišem, gledam što piše… A znam što piše jer sam pisao ja. Još uvijek me to veseli'', govori Ivan Dečak.

U novoj pjesmi Dečak ne pjeva sam, već s trojicom prijatelja – Aljošom iz Pavela, Nenadom iz Detoura i Petrom iz Mayalesa.

''Nas trojica smo skoro kao pola Massima'', kaže Aljoša Šerić.

''Četiri tenora zajedno pjevaju konačno, nakon dugo vremena.''

''Pjesma govori o starenju i odrastanju, i svim onim stvarima koje se dogode kad uđeš u neke godine, tako da smo se svi pronašli u tekstu'', dodaje Aljoša.

''Hodam kući bez papuča, volim propuh kad spavam – a to najviše ubija ljude na ovim prostorima. Pio lijekove ili otrov, živjet ću doživotno'', govori Dečak.

Na promociju novog albuma Dečaka su došli podržati brojni kolege, a među njima i kolegica s kojom je rodbinski povezan.

''Moja mama je iz sela Levinovac pokraj Virovitice, odakle je i on. Njegova baka je rekla – kako to stariji ljudi znaju bolje – da smo mi neki rod, da imamo neku poveznicu… rođakinja, sestrična…'' rekla je Mia Dimšić.

U publici je bio i jedanaestogodišnji Fran, koji je u tri godine bio na čak četrdesetak Vatrinih koncerata.

''Pratimo ih na društvenim mrežama i čim objave gdje sviraju – mi dođemo.''

Što kažu u školi kad im kaže da ide?

''Svi me bodre i svi kažu: ''To, Fran, možeš ti to!''.

Zbog svirki, Dečak nerijetko propušta i mnoge važne datume.

''Naše je zvanje takvo da uglavnom, kad ljudi slave i odmaraju, mi smo negdje da bismo zabavili te ljude – za doček Nove godine, na Badnjak ili neke druge obiteljske datume. Na to su se moji životni suputnici već naviknuli. Ali zato sam preko tjedna njihov – ili se igram s klincima, ili sam na tepihu dolje.''

A bilo je trenutaka i kada se pitao hoće li se ovim poslom baviti zauvijek.

''U onom trenutku kad smo svi bili zarobljeni u doba korone, mislio sam: što ćemo sad? Ja ne znam ništa drugo nego ovo.''

I zato je cijele godine na putu, bez previše stanki.

''To mi često ljudi kažu. Iako ja stalno mislim da ne sviramo previše, onda mi žena kaže: ''Pa nikad te nema doma!''.

Što više na pozornici – to je Dečakov plan za budućnost. A to bi mu moglo ići na ruku, jer Vatrina glazbena iskra blista već 26 godina.

Galerija 26 26 26 26 26

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Počinje Supertalent! Otkrivamo sve detalje nove sezone: ''Čak i ja koji sam najveći mrgud sam se iznenadio!''

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Borba za pregače, ali i snove: Tko su prvih sedam kandidata koji su izborili svoje mjesto u top 21?