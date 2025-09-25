Ivan Dečak o obitelji i karijeri: ''Žena mi često kaže da me nikad nema doma!''

Sinoć je u Zagrebu održana promocija novog albuma grupe Vatra. Okupili su se brojni glazbenici, a u publici je bio i vjerojatno njihov najveći fan – dječak koji je u tri godine posjetio čak 40 koncerata. Tko je još došao podržati Ivana Dečaka, ali i tko je od kolega s njim u rodbinskim vezama, donosi naša Julija Bačić Barać.
''Još uvijek, kad dobijem to fizičko izdanje, u ovom slučaju vinil, ja sam kao malo dijete – sve mirišem, gledam što piše… A znam što piše jer sam pisao ja. Još uvijek me to veseli'', govori Ivan Dečak.
U novoj pjesmi Dečak ne pjeva sam, već s trojicom prijatelja – Aljošom iz Pavela, Nenadom iz Detoura i Petrom iz Mayalesa.
''Nas trojica smo skoro kao pola Massima'', kaže Aljoša Šerić.
''Četiri tenora zajedno pjevaju konačno, nakon dugo vremena.''
''Pjesma govori o starenju i odrastanju, i svim onim stvarima koje se dogode kad uđeš u neke godine, tako da smo se svi pronašli u tekstu'', dodaje Aljoša.
''Hodam kući bez papuča, volim propuh kad spavam – a to najviše ubija ljude na ovim prostorima. Pio lijekove ili otrov, živjet ću doživotno'', govori Dečak.
Na promociju novog albuma Dečaka su došli podržati brojni kolege, a među njima i kolegica s kojom je rodbinski povezan.
''Moja mama je iz sela Levinovac pokraj Virovitice, odakle je i on. Njegova baka je rekla – kako to stariji ljudi znaju bolje – da smo mi neki rod, da imamo neku poveznicu… rođakinja, sestrična…'' rekla je Mia Dimšić.
U publici je bio i jedanaestogodišnji Fran, koji je u tri godine bio na čak četrdesetak Vatrinih koncerata.
''Pratimo ih na društvenim mrežama i čim objave gdje sviraju – mi dođemo.''
Što kažu u školi kad im kaže da ide?
''Svi me bodre i svi kažu: ''To, Fran, možeš ti to!''.
Zbog svirki, Dečak nerijetko propušta i mnoge važne datume.
''Naše je zvanje takvo da uglavnom, kad ljudi slave i odmaraju, mi smo negdje da bismo zabavili te ljude – za doček Nove godine, na Badnjak ili neke druge obiteljske datume. Na to su se moji životni suputnici već naviknuli. Ali zato sam preko tjedna njihov – ili se igram s klincima, ili sam na tepihu dolje.''
A bilo je trenutaka i kada se pitao hoće li se ovim poslom baviti zauvijek.
''U onom trenutku kad smo svi bili zarobljeni u doba korone, mislio sam: što ćemo sad? Ja ne znam ništa drugo nego ovo.''
I zato je cijele godine na putu, bez previše stanki.
''To mi često ljudi kažu. Iako ja stalno mislim da ne sviramo previše, onda mi žena kaže: ''Pa nikad te nema doma!''.
Što više na pozornici – to je Dečakov plan za budućnost. A to bi mu moglo ići na ruku, jer Vatrina glazbena iskra blista već 26 godina.
