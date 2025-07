Glumac Emir Hadžihafizbegović prisjetio se druženja s Robertom de Nirom!

Bosansko-hercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović čovjek je impresivne biografije, koji zamalo da nije postao glumac. Film u kojem glumi nedavno je nagrađen na festivalu u San Franciscu, što je bio dobar razlog da s našom Dijanom Kardum razgovara o planovima, prisjeti se druženja s Robertom de Nirom i otkrije kakva ga sjećanja vežu uz velikog prijatelja Ćiru Blaževića.

S velikim emocijama i hvala publika je nedavno ispratila film Lijepa večer, lijep dan na festivalu u San Franciscu. Zato je dobio i nagradu, a jednu od ulogu u njemu ima i proslavljeni glumac Emir Hadžihafizbegović.



''Ne mogu vam ništa reći o filmu osim da je bilo jako naporno raditi, da smo prekidali, nastavljali ali evo to se na platnu ne vidi što se iza kamere dešavalo. Neki ljudim kojima ja vjerujem su film pogledali i rekli da je super. Film je crno- bijeli'', rekao nam je Emir.

Prije nego što je postao jedan od najnagrađivanijih glumaca s ovih prostora, Emir je kao mornar služio vojsku u Puli. Tada još nije znao da će mu životni poziv biti upravo – gluma. A u toj istoj Areni predstavio je brojne filmove.



''Ja sam prva generacija koja je išla poslije Titove smrti u vojsku. Imao sam 19 godina i došao sam u Karlo Rojc kao mornar. U 10. tom mjesecu 80-te godine i gledao sam tu Arenu ne znajući da ću upisati glumu, ne znajući da ću studirati glumu'', izjavio je Emir.

Nikada se prije upisa na Akademiju kaže nije bavio glumom. Želje su mu bile posve drugačije.

''Ja sam htio biti novinar sportski i ja sam zaista htio žurnalistiku upisati. Ja sam na akademiju banuo. Kusturica je primao klasu. Bilo nas je preko 250, ostalo nas je u užem izboru 48. I od tih osam ja sam imao najbolji rezultat. Kusturica je bio dobar profesor, nažalost mi više nismo u dobrim odnosima. Gledatelji mogu pretpostaviti i zbog čega ali bio je dobar profesor'', govori Emir.

I tako je krenuo njegov glumački put. Danas je na police za svoje uloge stavio desetke nagrada. A prije 11 godina na na jednom od najprestižnijih svjetskih festivala – u Veneciji, osvojio je zlatnog lava. Konkurencija jaka: Ed Harris, Ethan Hawke, velika imena svjetske kinematografije.





''Zaista je bilo super ono sjediti na press konferenciji s Končelovskim. Senzacija, velika ogromna nagrada, meni je direktor venecijanskog fesivala gospodin Barbera na mail javio 24 sata prije dodjele samo sam morao to držati u diskreciji i otišaop sam sa svojom kćerkom'', govori Emir.

Bio je to trenutak za pamćenje, a posebno pamti i susret s Robertom De Nirom u Sarajevu prije nekoliko godina.

''Kad je Robert de Niro bio u Sarajevu onda smo išli na jednu večeru i onda je De Niro rekao, ajde molim te donesi da vidim tog zlatnog lava. On ga nije vidio u životu. On me pitao koliko sam filmova snimio. Tad sam imao negdje oko 60, sad sam na 71. I on kaže možeš snimiti 100 ,pamte te po 5. I stvarno kad počneš nabrajat, znači fajer ima preko 100 filmova, možeš nabrojat, Taksist, ja volim vrućinu'', govori Emir.

Nabrojati Emirove uloge bilo bi zaista nemoguće. A pred njim je još mnogo toga. Jer osim filma Lijepa večer lijep dan snimio je i jedan povijesni o Nikoli Šubiću.



''To su se morali nabavit kostimi, kočije iz Beča, snimali smo u dvorcu jednom blizu Varaždina''.

Iduće godine obilježava 40 godina umjetničkog rada. Planira monografiju u kojoj će objediniti ključne trenutke iz njegove karijere, ali i otkriti nepoznate detalje iz njegovog glumačkog i privatnog života. Prije toga priprema i priču o svom velikom prijatelju Ćiri Blaževiću.

I dok piše o drugima, Emir i dalje piše i vlastitu priču – onu u kojoj se talenat, rad i autentičnost neprestano dokazuju pred publikom koja ga prati i – nagrađuje.

