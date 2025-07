Gibonni je potvrdio da se na neko vrijeme oprašta od koncerata, objasnio nam je ovu odluku!

Nakon devet godina Zlatan Stipišić Gibonni koncertno se vratio doma – i to u velikom stilu. Kultni splitski stadion Stari plac ‘izgorio‘ je od ljubavi! Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, kojemu je Gibonni potvrdio da se na neko vrijeme oprašta od koncerata, a progovorio je i o velikom prijateljstvu s Matijom Dedićem.

Svaki Gibonnijev stih, svaka nota odjekivala je prepunim Starim placem kao zajednička molitva njegova rodnog grada. Kultni stadion je zahvaljujući Gibi još jednom postao epicentar emocija i zajedništva.



''Što je svijet luđi, kako si primijetio, politika i ovo sve skupa, to mi je više stalo do ovoga. Osjećam se kao azilant, među normalnim ljudima biti tri sata. To je divota.'', rekao nam je Gibonni.

Među morem obožavatelja na Starom placu, bila je i Gibonnijeva obitelj.



''Ja nikoga ne forsiram. Nije ni moj otac mene. Nisam ih ja nikad želio opterećivati sa svojim filmovima. Ja sam kao jedan dobar slastičar, znaš, ne moraju ti ljudi svaki dan doć' probavat tvoje krafne'', šali se Gibonni.

Jedan od naših najuspješnijih i najvoljenijih glazbenika na svoju karijeru gleda s velikom zahvalnošću.

''Nije meni ovo nikad udrilo u glavu. Ja sam upoznao jako puno talentiranih kojima se nije ostvarilo. Nije se ostvarilo možda zbog nekog spleta okolnosti u familiji ili nisu bili možda dovoljno ludi, jer ovo treba čovjek znat i izdržat kad krene mećava nekih briga na tebe i ostat. Ima tu 101 okolnost. U mojoj zgradi gdje sad živim je bio pjevač 10 puta bolji od svih rock pjevača u Hrvatskoj, a nikad nije snimio album.'', ispričao nam je Gibonni.

''Bez obzira što je on nevjerojatno uspješan i bez obzira što su mu pjesme postale narodno blago. Te pjesme su veće od njega na neki način, on je bez obzira na to nevjerojatno samokritičan. I dalje se preispituje. Uspio je zadržati to neko dijete u sebi, meni je to predivno.'', rekao nam je Damir Urban.

U nekima od najemotivnijih dijelova koncerta na ekranima su se prikazivale slike Gibonnijevih velikih prijatelja, Olivera Dragojevića i Matije Dedića.



''Matija je meni jedan od najbitnijih, a kad kažem jedan od, to onda mislim na prste jedne ruke. Oliver mi je bio jako puno u životu, nezamjenjiv, a na jedan svoj način Matija je apsolutno nezamjenjiv. To su neki posebni odnosi, kad ti možeš s nekim biti danima, a da ne postoji ni jedan povišeni ton. Znaš koji je to blagoslov, pričat s nekim tko je toliko dobra duša i toliko stručan u svom poslu.'', ispričao je Gibonni.

Jedan od Gibinih gostiju u Splitu bio je i njegov stari prijatelj Damir Urban, s kojim je dijelio neke od najljepših trenutaka u svojoj karijeri.



''Naravno da mi neke stvari kao i kod svakog pravog prijatelja idu na živce, a neke stvari obožavam. Ono što je jako važno da se mi međusobno poštujemo. Poštujemo i trud i rad jedan drugoga, što ne znači da se trudimo biti isti niti da isto razmišljamo. Naravno da ne dijelimo jednaka mišljenja o svemu, ali upravo u tome je, po meni najveća vrlina i ljepota našeg prijateljstva, zato što od njega ne čujem ono što želim čuti.'', govori Damir Urban.

Urban nam je otkrio i kako su izgledali njihovi prvi susreti.

''Prvi naši susreti nisu bili idealni. Ja sam bio mlad, Gibo isto. Bili smo nekako napuhaniji nego što smo bili kasnije pa nam je trebalo jedno vrijeme da se zapravo uhvatimo u pravom elementu i nađemo se u nekoj dovoljno opuštenoj atmosferi, da skinemo te nekakve zaštite.''

Gibo nam je potvrdio da se nakon spektakularnog nastupa u svojem gradu na neko vrijeme oprašta od koncerata.

''Je za jedno vrijeme. To je ovako dosta teško i objasniti zašto. Ja ne volim biti u leru. Nisam čovjek koji misli cijediti limun dokle se može od njega napraviti limunada. Ja mislim da je život taj koji je i da bi treba čovjek malo, da ne zvuči pretenciozno, radit na sebi, da nije uvijek u leru.'', govorio je Gibonni.

Neki trenuci ne stanu u riječi, a neke večeri ne prestaju kada se ugase svjetla. Tako će i koncert ''Evo me doma'' na Starom placu ostati urezan u tisućama srca koja su te večeri kucala u ritmu glazbe i zajedništva jedne ljubavi.

