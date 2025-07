Zvijezda ''Očajnih kućanica'' Charlie Carver za IN Magazin govori o legendarnoj seriji i radu s bratom blizancem!

Foto: In Magazin

Američki glumac Charlie Carver svoj holivudski debi imao je u ''Očajnim kućanicama'', briljirao je kao vukodlak u seriji Teen wolf, a zaigrao je i u Batmenu. Većinu svojih uloga odradio je s bratom blizancem Maxom, s kojim je itekako povezan. O legendarnim serijama koje su obilježile živote generacija, strasti prema kuhanju i skrivenim talentima, Davor Garić s Carverom razgovarao je u Monte Carlu.

Tridesetšestogodišnji američki glumac Charlie Carver ni ne pamti koliko je puta imao umjetne vampirske zube u ustima. Sve zbog uloge u omiljenoj seriji "Teen wolf", koja je TV ekranima harala punih šest sezona.

"Zbilja je stresno staviti te zube i zavijati prvi put jer se osjećate kao budala", ispričao je Carver. "Ali kad tiješite to prvo zavijanje, dio ste obitelji. To je kao inicijacija."

Charlie ima sedam minuta mlađeg brata blizanca Maxa. Često ih u filmovima i serijama angažiraju obojicu pa hollywoodske avanture proživljavaju zajedno.

"Imamo sreće, teško je to opisati. Nije lako snalaziti se u Hollywoodu, ali nemam to s čime uspoređivati. Znam da imam nekoga uza se tko razumije što prolazim", poručio je Charlie.

Iako ih se može lako raspoznati, ovi blizanci gotovo da si čitaju misli: "Toliko smo usklađeni da i na najmanji pokret lica znam točno što se događa, a i on isto za mene."

Mnogi ih pamte iz serije "Očajne kućanice". Od pete do osme sezone bili su braća Porter i Preston Scavo.

"Ta serija ne gubi popularnost. Tijekom pandemije mnogi su je opet počeli gledati, neki i prvi put. Popularnost je jako narasla. Klasik je, ta mješavina humora i topline... Ima nešto čarobno u tome", ispričao je Carver. "To će uvijek biti moj prvi posao jer mi je otvorio vrata vrlo zdrave karijere."

Charlie se pred kamerama okušao u različitim žanrovima, no u jednom zaista uživa: "Osobno volim dramu, volim imati nešto za razmišljanje u sceni. Najteža, ali i najzabavnija je komedija. Ako ne pogodiš šalu ili je ne shvaćaš, svi to znaju i to plaši."

Njegova velika strast su audioknjige. Za jednu je nedavno prvi put posudio svoj glas.

"To mi je bio najteži posao ikad. Cijenim dobru audioknjigu, uvijek sam ih cijenio, ali sada shvaćam koliko se truda ulaže u njih", poručio je Charlie, dodavši: "Čitate šest sati bez prestanka. To je veliki napor za glas."

A kako se rješava stresa i nuspojava užurbanog života filmske zvijezde?

"Kuham. Drugima to ne umanjuje stres, ali meni jest. Volim kuhati, više puta na tjedan kuham večeru za prijatelje, pa sam im počeo naplaćivati", ispričao je Charlie, dodavši kako nema posebni specijalitet: "Jedan recept kuham više puta dok ga nisam spreman predstaviti."

