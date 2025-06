Ekipa IN magazina vodi vas u američki dom naše Tajči: Što joj iz Hrvatske najviše fali?

In Magazin: Tajči Foto: In Magazin

Ekskluzivno – ekipa IN magazina zavirila je u američki dom hrvatske pjevačice Tatjane Cameron Tajči. Naše kolege upoznala je s mezimicom Lunom te provela gradom Franklinom, gdje živi mirnim životom. Što pop zvijezdi 90-ih ondje nedostaje iz Hrvatske te što ju je najviše guralo nakon smrti supruga, u idućim minutama donosi Matea Slogar.

Kada je sa samo 19 godina, na vrhuncu slave, Tajči spakirala kovčege i krenula put Amerike, hrabro je počela živjeti svoj američki san. U njezinu domu u gradu Franklinu, predgrađu Nashvillea, mnogobrojne su uspomene iz Hrvatske.

Što joj iz Hrvatske najviše fali?

''Baš sam sad mislila kako mi fali Sljeme gdje bi otišla s Lunom, ona bi tamo mogla lijepo biti slobodna, ne biti na uzici. Tu već ne smije biti. Fale mi ljudi, ali sada idem češće pa više vremena provodim s mamom, s prijateljicama. Oni ljudi koji te znaju od malena. U susjedstvu ovdje svako u svojoj kući pijemo kavu same, toga nema u Hrvatskoj, ako pijemo kavu - pijemo zajedno. Tako da to je neka razlika koja mi fali'', priznaje Tajči.

Ono čega Tajči ovdje ima napretek je privatnost jer nije toliko popularna kao u Hrvatskoj, što joj život ipak čini jednostavnijim.''Ja sam u predgrađu Nashvillea, to je kao Samobor Zagreb. Tu smo se doselili zato što ima puno studija, tu sam dolazila snimati, a i škole su jako dobre. I kad su moji dečki išli u školu to je bilo dobro. Ja se ovdje stvarno opustim, mali je gradić pa te i ovdje prepoznaju, ali nekako imam ovdje i svoje dvorište i Lunu, ja sam tu odgojila djecu i tu se osjećam kao doma'', kaže nam.

In Magazin: Tajči - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Tajči - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pa smo krenuli u đir gradom.



''Tu smo kod Franklin teatra, kazalište i kino, to je staro kazalište gdje je moj sin igrao mjuzikle, ja sam isto pjevala. Dolaze nam razni glazbenici. Franklin voli strašno parade tako da tu za svaki blagdan, Božić, svi dođu tu i stalno su parade. A i po ljeti tu se sve zatvori budu sajmovi pješačka zona pa uživamo. Sad dolazimo na jedno specijalno mjesto gdje ja volim doći sa svojim sinovima i prijateljima - na sladoled''.



Tajči ima trojicu sinova, a ovog puta s njom su bili Dante i Amadeus. Hrvatsku sada već jako dobro znaju i posjećuju je često.

In Magazin: Tajči - 5 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Tajči - 12 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Posrnuli glazbenik osuđen na 30 godina zatvora hitno je završio u bolnici nakon predoziranja

''Hrvatska ima puno zajedništva. Uvijek je velik obiteljski osjećaj kad odemo tamo. Hrana, ljudi, uvijek je to zajednica, okupljanje kad dođemo. Idemo kako bismo se povezali s našim korijenima. I zbog bake'', rekli su nam Dante i Amadeus.



Evo što im je od hrane najukusnije.



''Ćevapi, palačinke....jako fino'', kažu.

In Magazin: Tajči - 4 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Tajči - 8 Foto: In Magazin

Tatjana Cameron Tajči Foto: Instagram '

'Ovdje se stvarno puno konzumira fast food, puno umjetnih proizvoda iz kutije. Kad je bio Covid bila je panika da nema hrane u trgovinama. Ja odem, hrane ima, ali ima povrća i voća, kelj koji nitko ne kupuje nego mi koji znamo što napravit s keljom. Limenke i takve stvari su otišle za dva dana'', priča Tajči.

Tajči se ovdje i dalje bavi glazbom koja je njezin posao i prva ljubav.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ponosna Thompsonova supruga objavom na Instagramu otkrila čime se bavi njihova kćer



''Imam tu jako dobru sredinu glazbenika u Nashvilleu, nisam opterećena jer mogu napisati što hoću, snimiti što hoću. Mogu otići na songwritters round bez opterećenja da će me netko snimiti. Ja sam promijenila 3-4 stila glazbe. Ja mogu pjevati američki soul, country i u svojim koncertima uvijek ubacim - ja ih naučim s obzirom na to da je čokolada internacionalna riječ - pa pjevaju "Čokolada to mi se dopada", priča nam.

In Magazin: Tajči - 1 Foto: In Magazin

Ovaj bar njezina je baza. Ovdje uživa u društvu prijatelja glazbenika i osjeća se kao kod kuće. Upravo ovo mjesto izvuklo ju je iz najtežih trenutaka, kada je prije 7 godina preminuo njezin suprug.



''Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga''.



Bilo je to teško razdoblje. I dalje s tugom u očima, prisjeća se što je njezina supruga najviše oduševilo.

Galerija 6 6 6 6 6

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša manekenka opet ljubi, srce joj je ukrao 10 godina mlađi odabranik



''Kad je znao da se neće izvući od bolesti, kad su ga pitali što mu je vrhunac života bio - rekao je krstarenje po Jadranu. Ne samo zbog ljepota, zbog mora, sunca, hrane nego zbog ljudi i transformacije koju je on doživio. Kad je on preminuo onda sam ja njemu u čast organizirala to krstarenje i ove godine se veselim imam 2 krstarenja i jedno je baš posvećeno za žene. Da stvorimo malo vremena i prostora za sebe. Veseli me jako. Ali Luna neće moći doći iako bi ona bila odličan brodski pas - jel da?''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fotku skupocjenog detalja u prvom planu zasjenili su prizori Lepe Brene u badiću

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity A gdje je Kolinda? Jakov Kitarović uživao u vikendu na moru, pogledajte kako se zabavljao

Pogledaji ovo Celebrity Rodila je Nika Fleiss! Ovaj je detalj otkrio i identitet djetetova oca

Pogledaji ovo Celebrity Kate Middleton u najnovijoj objavi još je jednom prekršila kraljevsku tradiciju