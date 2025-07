Ekskluzivno! Australska glumica Rachel Griffiths za IN magazin otkriva detalje sa snimanja legendarne serije!

Nagrađivana australska glumica Rachel Griffiths u intervjuu za IN magazin je otkrila brojne detalje te kada je bila najsretnija tijekom dodjela nagrada.

Australska glumica Rachel Griffiths osvojila je Zlatni globus i nominaciju za Oscar, a mnogi je pamte po ulozi Brende Chenowith u seriji "Dva metra pod zemljom". S ovom priznatom glumicom naš Davor Garić razgovarao je na TV festivalu u Monte Carlu. Otkrila nam je zašto ipak ima i neka loša sjećanja sa snimanja legendarne serije, koja ju je proslavila, te zašto smatra da je pred kamerama u cijeloj karijeri zablistala tek 10-ak puta.

Ove godine je u žiriju festivala u Monte Carlu. Je li joj teško ocjenjivati kolege?

"Srećom, ove godine ne poznajem glumce osobno, ni autore, što bi bilo jako teško. Nemam sukob interesa", ispričala je kroz smijeh Griffiths, otkrivši i koji žanr najviše voli.

"Vjerojatno najmanje volim medicinske drame, ali vrlo sam poliamorna u svojim televizijskim navikama. Volim istiniti zločin, drame vođene ženskim protagonistima, trilere poput političkih trilera, čak i akcijskih, te dobru komediju, otkrila je Griffiths našem novinaru.

Mnogi ju pamte iz serije "Dva metra pod zemljom", a slavu joj je donio film "Muriel se udaje" iz 1994. godine. Nominaciju za Oscara donijela joj je uloga u filmu "Hilary i Jackie" iz 1998. godine. Ova karizmatična glumica zna odgovor na pitanje što glumca čini dobrim.

"Mi utječemo na publiku, za mene je to ono temeljno. Ja kažem "natjeraj ih". Natjeraj ih u plač, nasmij ih. Napali ih, samo ih natjeraj. Ne dosađuj im, utječi na njih", ispričala je Griffiths, dodavši kako zna da je napravila dobru stvar.

"Znam kad sam imala sjajan dan na poslu i zapravo je rijetko da se vi i drugi glumci, rasvjeta, raspored, da se sve potpuno poklopi u tim čarobnim trenucima. Ja znam kad sam ostvarila čaroliju. Možda deset puta u karijeri. Kad znate da se dogodilo nešto posebno između mene i drugog glumca."

Od tih čarobnih trenutaka istaknula je ples s Toni Collete u "Muriel se udaje" i Johnnyjem Deppom u "Bijelom prahu", a posebno joj je bio zanimljiv dan s poznatim holivudskim glumcem.

"Znala sam da je to bio super dan. Nasmijavala sam ga i jednostavno znate da je to cool", prisjetila se Griffiths.

Jedan od tih čarobnih trenutaka je bio i u "Dva metra pod zemljom", a iz te serije pamti nekoliko stvari.

"Nismo imali koordinatora intimnosti, pa mi je to bilo teško jer se moj lik puno prašio. Srećom, to je bilo s Peterom Krauseom, s kojim sam obožavala raditi i imali smo dobru kemiju", prisjetila se Griffiths. "Ponosim se time što sam dio tog pomaka naprijed u TV mediju, što je doista ludo. Napravila sam seriju koja je uvela promjene i inspirirala cijelu generaciju mladih TV pisaca da pomisle: "TV može biti ovako dobra"."

Iako je osvojila brojne nagrade, zasluge nikad ne prepisuje samo sebi. Neizvjesnost na svečanostima dodjele nagrada nije joj najdraža strana posla.

Kakav joj je osjećaj sjediti u publici i čekati da čuje svoje ime?

"Iskreno, stvarno ne lažem, kad ste u TV showu, posebno ansamblu poput "Dva metra", čudno je kad vas izdvoje jer... Jer ste poput pravog tima. Taj trenutak me šokirao, ali najsretnija sam bila kad smo dobili Nagradu udruženja glumaca za glumačku postavu i to dvaput. To je bio zajednički napor. Nije se zvao "Show Brende Chenowith", nego "Dva metra pod zemljom", ja sam samo sporedna glumica, pa mi je to bilo čudno", ispričala je Rachel koja još nije bila u Hrvatskoj.

"Iduća mi je na popisu, čak je i moja kći bila! Izgleda prekrasno", obećala je glumica, dodavši kako je pratila seriju "Igra prijestolja" i da je tamo uočila vrt kojeg bi htjela posjetiti. "Moja kći je rekla: "To je Hrvatska, Dubrovnik." Moram doći!"

