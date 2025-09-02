Ekipa Provjerenog o početku nove, 19. sezone! Otkrivamo što nam pripremaju

Oni su neustrašivi borci za pravdu i uvijek spremni pomoći građanima koje more različiti problemi. Ekipa istraživačke emisije "Provjereno" vraća se nakon ljetne pauze s još zanimljivijim pričama koje vas očekuju već ovog četvrtka. Na čemu su marljivo radili i što nam pripremaju u 19. sezoni, otkrili su Matei Slogar.

19 sezona istraživačke emisije Provjereno započinje ovog četvrtka. Na male ekrane dobro uhodana ekipa novinara, na čelu s urednikom Matom Barišićem, ponovno će donijeti priče koje vrijedi ispričati.



''Prvo smo se ovo ljeto odmorili, sada smo već zadnja 2 tjedna krenuli makar smo neke teme već krenuli prošlo ljeto dogovarat. Bit će svega bit će onako kako Provjereno kotira u javnosti i medijima kao istraživačka emisija koja se bavi i kriminalnom i ljudskim sudbinama i velikim političkim temama i mislim da ćemo opravdat ono po čemu nas ljudi prepoznaju sve ove godine'', kažw Mato Barišić, urednik emisije "Provjereno".



Potraga za dobrim pričama, temama koje muče građane, nikada ne prestaje. Tako je Jelena, priznaje, na nekoliko sati godišnji odmor stavila na pauzu.



''Odeš na godišnji i misliš si gasim mobitel ništa me ne zanima. I onda te nazovu ljudi i kažu imamo tu i tu priču i ti ne možeš vjerovat nakon svega što si čuo da te nešto može iznenadit. I onda se nađeš, čuješ razgovaraš, to je dio tebe i tvog posla koji jednostavno nikad ne prestaje'', priznaje Jelena Rastočić, reporterka emisije ''Provjereno''.

Jer kada se nakon njihovih priloga nešto promijeni, riješe problemi koji su godinama čekali na dnu ladice, kada se u humanitarnoj akciji prikupi novac i kada su oni kamenčić koji pokreće lavinu - osjećaj je to koji ih svake sezone gura naprijed. Za svoje priloge dobili su i mnoga priznanja.



''Mogla bi izdvojiti jednu koja mi je nekako prirasla srcu to je priča o beskućnicima za koju sam dobila i nagradu Svjetionik. Ono adventsko doba kad svi idu na kuhano vino, kobasice i sve je pod lampicama mi smo snimali beskućnike. Ljude koji nemaju gdje pogotovo vikendom, ne rade dnevni boravci, nemaju se gdje otuširati zagrijati, to je bila priča koja me jako dirnula i taj neki kontrast'', govori Ema Branica, reporterka emisije "Provjereno".

''Radili smo priču o patronažnoj sestri Neni koja iako je i sama boelsna pomaže drugima i na kraju se puno toga lijepog zakotrljalo u toj priči i nekako mi je to ostalo u lijepom sjećanju. Uvijek me nešto takne, svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Bude tu i suza kasnije u montaži najčešće, ali Bože moj to je to'', prisjetila se Maja Medaković, reporterka emisije "Provjereno".Nikolina je u Provjerenom najmlađa snaga, a njezine priče itekako imaju odjek. Posebno se rado sjeća svojih reportaža iz Afrike.''Posebno sam ponosna na te reportaže jer smo uspjeli više od 300 djece su dobili svoje kumove iz Hrvatske koji im plaćaju školovanje, hranu i napravili smo neku razliku'', govori Nikolina Cetinić, reporterka emisije Provjereno.Razliku će nastaviti raditi i ove sezone te još jednom potvrditi status emisije kojoj se gledatelji obraćaju s punim povjerenjem. Prve priče već su spremne za novu sezonu, a na drugima se marljivo radi.''Čini se, sudeći prema ljudima koji su se meni javljali, da ih dosta muče nekretenine, zanimljivo dosad nisam imala toliko priča koje su se ticale prevara vezanih uz nekretnine i zemlju, a ove sezone baš radim na takvim temama'', govori Ana Malbaša Major, reporterka emisije "Provjereno".''Radim na nekoliko priča a riječ je o prevarama u području zdravstva i obrazovanja, te priče radimo, one se još uvijek rade tako da ne bi previše otkrivala'', govori Barbara Majstrovoić Ivezić.''Mislim da je uvijek važno novinarske teme birati na način da su one važne, da se tiču velikog broja ljudi, da se tiču javnog interesa što ne smijemo nikako izgubiti iz vida i da se bave temama kojima se ne bavi svatko svaki dan a važne su'', kaže Danka Derifaj.I ove sezone vizija urednika Mate Barišića bit će ista.Da ostanemo maksimalno dosljedni, profesionalni, etični da svaku priču istražimo do kraja i da ne odustanemo od nijedne priče bez obrzira na pritiske'', zaključio je Mato Barišić.Provjereno i ekipu koja je ovdje upravo zbog vas, pratite svakog četvrtka na Novoj TV.

