Zvijezda Kumova o hobiju koji jako voli: ''Moj najveći problem je što mene sve veseli''

Kreativnost, zabava, zdrav ručak i brojne radionice. Sve to najmlađi mogu pronaći u zagrebačkom dječjem kampu naše glumice Darije Lorenci Flatz. U čemu najviše uživaju, kako izgleda njihovo vrijeme odmora bez mobitela te koliko se Darija razlikuje od Jadranke iz Kumova, provjerila je naša Jelena Jularić.

Ovako to izgleda u dnevnom ljetnom kampu kod glumice Darije Lorenci Flatz. Ovdje djeca zajedno plešu, glume, crtaju i zdravo jedu, ali, povrh svega toga - zabavljaju se!

''Radimo naše radionice koje radimo tokom cijele godine. Znači oni svaki dan, zaprimimo ih u osam ujutro, doručak, nakon toga imaju razgibavanje, ples, dramska, ručak, crtić, karaoke, likovna radionica i za kraj dramska sa dramskim improvizacijama. Tako da je bogat program. Djeca su tu do pet, ima i zabave, igre, i malo odmora i puno umjetničkog rada'', rekla nam je zvijezda Kumova.

''Prošle je još godine išla na ovaj program i jako nam se svidjelo zato što je program stvarno super osmišljen. Mislim da je nekakva posebna prednost to što imaju različite aktivnosti koje onda zapravo vode njihovom otkrivanju nekih potencijalnih talenata, (jer djeca uspiju u jednom tjednu isprobati slikarsku radionicu i dramsku i ples i onda mogu, možda kroz godinu ne stignu toliko toga vidjeti u jednom tjednu i onda to ih odredi u nekakvim njihovim daljnim aktivnostima,) bilo da im to postane stalni hobi ili zanimanje, tako da to je nešto što mi se sviđa, a naravno uz to je najvažnije da se djeca dobro zabave, da su sretna, tu su u manjim grupama tako da se stvori među njima i nekakav bond. A opet nije im to sad nešto opterećujuće, nego je to zaista jedan odmor od škole (kroz kreativne aktivnosti koje su po meni bolje nego da sjede doma)'', rekla nam je majka jedne djevojčice u kampu.

Radionice su otvorene za svu djecu od šest do 12 godina. Među njima su i dvojica Darijinih sinova - Tin i Mak, koji pomažu učiteljima.

''Meni je uvijek dosadno doma, pa bolje mi je ovdje'', rekao je Darijin sin Tin.



''U okviru plesne radionice sam ga zamolila da im možda drži, da im malo čaču pokaže, malo džajv, to djeca vole. Tako da će imat priliku prvi put stvarno nešto u nekom službenijem obliku učiti od brata'', kaže glumica.

Na malenim polaznicima nema pritiska da na kraju druženja moraju nešto pripremiti, već samo da zajedno provedu ugodno i kreativno vrijeme. A ova svestrana majka trojice sinova svoje slobodno vrijeme provodi potpuno drugačije od Jadranke, svojeg lika iz serije Kumovi.

''Jadranka je domaćica, ali jako zauzeta domaćica s obzirom da je ona u jednoj tradicionalnoj situaciji u kojoj većinu toga pada na nju, ali mislim da ta tradicionalna situacija ni jednu ženu ne zaobilazi, više manje, tako da to mnogi od nas imaju u životu. Ja imam muža koji stvarno pomaže, ali naprosto žene, mi vidimo više toga i stignemo više toga i zato nekako to uvijek tako završi. Ali dobro, ja sam po prirodi jako živa. Meni zna moja prijateljica reći, ali ti se ne možeš po sebi mjeriti, to koliko ti možeš izdržat. Imam neku, valjda je to neka hiperaktiva, ne znam. Ali mene, ja uvijek kažem, najveći problem je što mene sve veseli'', dodaje glumica.

Darija je, uz glumu, za svoje odrasle polaznice, dodala i studij joge. Ljeto će provesti na obali s obitelji i psom, a onda kreće nastavak snimanja.



''Ne znam da li smijem govoriti, a vjerojatno smijem. Nastavljamo na jesen. Stalno me ljudi pitaju jer je sad i stanka u emitiranju. Mislim da na jesen, evo, mislim da smijem reći da na jesen se nastavlja emitiranje, nastavlja se snimanje. Nećete nas se riješiti tako lako. Draga naša publika, samo vi gledajte, mi ćemo do staračkog doma snimati. To se već mi tako zezamo. Najdugovječnija telenovela u povijesti, tako da, evo, nama je to isto postao dio života'', rekla je Darija.

Radionice u ljetnom zagrebačkom kampu traju do početka srpnja. Tijekom njih, mališanima je uz učenje i druženje ispunjen cijeli dan, a kada se upoznaju, postaju prava ekipa - bez mobitela ili ekrana - baš kako i treba biti!

