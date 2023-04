Naša omiljena glumica i njezin mentor o zajedničkoj dodirnoj točki: ''Većinom mislimo samo na to!''

Vodimo vas na plesnu probu zvjezdano-mentorskog para koji sam sebe naziva trening-manijacima. Taj naziv i opravdavaju jer već nedjeljama vladaju vrhom bodovne ljestvice. Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec otkrivaju i što nas očekuje u plesnom spektaklu, sve o paralelnom životu između plesa i glume te još ponešto! Sve pogledajte u prilogu IN magazina!

''Na pragu pedesete, a pleše fantastično'', samo je jedan od komentara koje s ponosnom o sebi čita glumica Daria Lorenci Flatz. Prošle nedjelje s mentorom Ivanom Jarnecom za tango je nagrađena s dvije desetke. I sada samouvjereno čeka sljedeći nastup.

''Ove nedjelje plešemo plesni maraton koji će se sastojati od četiri plesa i plešemo quickstep'', priča Ivan Jarnec.

''Mi smo puno radili, radili smo kad smo se pripremali za sve plesove. Sad tek vidim koliki smo posao Ivan i ja napravili jer meni to nije toliko teško'', objasnila je Daria.

''Imamo cha-cha-cha, rumbu, salsu i jive i to će biti stvarno zanimljiva kombinacija. Vidjet ćemo tko će se snaći'', dodao je Ivan.

Dramska prvakinja zagrebačkog HNK-a za svoje plesno umijeće dobiva pohvale žirija, publike i obitelji. Najponosnija je na komentare sina Maka, profesionalnog plesača.

''Zadovoljan je jako, baš me hvali, prava mi je podrška i šalje mi baš mi lijepe poruke. Ponosan je, mislim da je baš ponosan'', govori Daria.

Protekli nastup, sambu s Makom, zauvijek će pamtiti.

''Sad ću ja plesati s mamom sambu, daj zamislite kako je to. Ali mislim da mu je bilo super, bilo mu je super s Ivanom, i on mu je dao neke super savjete. Mislim da će mu to ostati jer je dobio toliko pozornosti i pohvala'', priča Daria.

Zbog plesa sve je na čekanju. Odigra tek unaprijed dogovorene predstave.

''Četiri sobe nisu nikad na pauzi, ali tamo imam puno voditelja, 16-17 ljudi radi. Nekad se zaletim počistiti dvoranu, kao danas ujutro, obići, platiti račune. U HNK-u igram predstave kad igram, s Tarikom igram 'Pticu'. S producentom imamo dogovor s Borisom Pavelićem, ovim putem ga pozdravljam, da ću doći popiti kavu, ali sad stvarno ne stignem'', poručila je Daria.

Ples ju je potpuno osvojio i zato se nada da ona i Ivan stižu do finala!

''Naša je dodirna točka da smo oboje trening-manijaci, većinom mislimo samo na trening, na to kakve će naša izvedba biti'', rekao je Ivan Jarnec.

''Emisija po emisija, kratkoročni ciljevi, sad je quickstep na redu i mislim samo o tome'', dodala je Daria.

