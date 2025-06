Dizajnirao je jahte za Beyonce i Spielberga, a sada s Jadrana šalje poruku svijetu!

Luksuzne vile, pogled na Lošinj, Silbu, Olib, i čovjek čije su jahte promijenile svjetsku nautiku. Den Lenard, čarobnjak dizajna i moreplovac u duši, bio je glavna zvijezda ekskluzivnog događaja na Pagu. Od Spielberga i Versacea do pokušaja Guinnissova rekorda, priču donosi Hrvoje Krolo.

Od djetinjeg sanjarenja o pučini do stvaranja plutajućih palača, Dan Lenard je dizajnirao više od tristo jahti, među kojima su i utočišta najmoćnijih i najslavnijih.



''Jedna osoba koja ne pati od manjka mašte to je Steven Spielberg, on je vječiti stvaralac. Tu je Nadal, s Nadalom smo radili brod. Beyoncé je godinama uzimala jedan naš brod koji se zove Alfa Nero. Leonardo DiCaprio je bio na brodu od Spielberga puno puta''.

Njegove kreacije plove svijetom, a njegova filozofija ostaje usidrena – u estetici, održivosti i slobodi izraza.''Ja rado kažem da sam ja plaćen da počnem sanjati tamo gdje oni prestanu sanjati. Kad te netko više ne može osporiti s onim što si ti predložio, znači da si ti prešao granice njegove mašte i tu nađeš svoju slobodu'', govori.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica se javila iz bolnice nakon operacije, bori se s rakom dojke



I dok mu naručuju jahte od pola milijarde eura, Lenard priznaje da mu najviše znači – jedriti sam. Bez motora, bez plastike. Samo čovjek i vjetar.

In Magazin: Superjahte - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Ako ja mogu na brodu od 4.23 metra, koji nema ni kabine i bez ičega, proći 500 milja za sedam dana bez da proizvedem bilo kakvo smeće, to onda može svatko''.



Nažalost, pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda nije uspio. Oluja ga je prisilila da odustane – ali i to je, kaže, dio pomorstva. Znati kad stati. I krenuti opet.

In Magazin: Superjahte - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni glumac službeno se razveo od 13 godina starije glumice, sve je riješeno u mjesec dana

''Ovaj put ću odraditi u ovom mojem dragom Jadranu, ono što sam uvijek želio – jedrenje na jednoj maloj jedrilici, na kojoj sam u stvari počeo svoju jedriličarsku pa i u jednu roku i profesionalnu karijeru i to je laser''.



Karijera ga je vodila od Kornata do Cannesa, ali srce mu je ostalo tamo gdje je sve počelo – među škrtim stijenama, bez struje i luksuza.



''Znači ja sam izračunao da sam pet godina svog života preživio u Kornatima. To me povezalo sa Srednjom Dalmacijom i s brodovima jer na Kornate možeš doći samo brodom.''.

In Magazin: Superjahte - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Odrastao je u kreativnom okruženju, ali upis na fakultet dizajna u Ljubljani nije prošao. Ipak, danas predaje lekcije svijetu – s brodovima koji su i vanjština i duša.



''Mainstream dizajn nije ni znao da se radi o jahtama, megajahtama da je to neka branša, sektor dizajna, a ja sam sa tim ušao na prijemni ispit. Došao sam s nacrtima brodova i to nije bilo previše usmjereno. Ali ne bi previše krivio te ljude da nisu prepoznali kapacitet'', govori.



Danas stvara sve, od linije trupa do uzorka tkanine, od loga na jastuku do imena jahte. A dok njegov sin već crta prve ozbiljne projekte, on ne razmišlja o kraju, nego o novim izazovima.



''Moj sin, on projektira brodove, on crta i on je već zacrtao svoju karijeru. On razmišlja koliko je još godina da odgurne mene prema penziji, da on preuzme i to sa 12 ipol godina. Mogu reći da je projektirao neke brodove koji su ponekad čak dovoljno dobri da bi mogli biti stvarno napravljeni. To ne kažem zato što sam otac, nego se divim što on krene baš bez opterećenja i bez brige u jedan projekat i napravi ga'', priča.

In Magazin: Superjahte - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Superjahte - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u velebnu vilu Lepe Brene, koja vrijedi čak 2,5 milijuna eura!

Obitelj je njegova baza, a supruga, njegov oslonac. Njoj je posvetio i svoju prvu tetovažu, s porukom da postoje veze koje ni vrijeme, ni more ne mogu izbrisati. Jer kad u životu imate nekoga tko vas čvrsto drži, ništa vas ne može poljuljati.



''Rekao sam ako treba jednu tetovažu napraviti, to će biti sigurno s njezinim imenom. Mi se osjećamo stvarno povezani zauvijek tako da to je ono što se jednom u životu desi i bolje to znat nego ne prepoznat na vrijeme''.

Galerija 2 2 2 2 2

Između milijardera i meditacije, Dan Lenard bira ravnotežu. Njegovi brodovi nose luksuz, ali on, nosi poruku: prava ljepota je u tišini, održivosti i jednostavnosti. Jer kad crtaš srcem, brod ne plovi samo kroz valove, nego i prema boljem svijetu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Meghan Markle pokazala kći s detaljem brenda koji vole i djeca Williama i Kate

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Procurila snimka razuzdanog pjena-partyja milijardera pored Cresa!

Pogledaji ovo Celebrity Pokazali gnusne fotke! Što je sve pronađeno u kući užasa omraženog repera?

Pogledaji ovo Celebrity Fani Stipković vratila se u Hrvatsku sa sinom kojeg je dobila s legendarnim nogometašem