Bivši kandidati MasterChefa o najtežim izazovima u showu i tko im je favorit za pobjedu!

Broj kandidata u MasterChefu sve je manji. Ovo natjecanje posljednji je napustio Vjekoslav Krsnik. Iskreno je priznao da se nadao top 10, no to mu je u posljednjem stres testu ipak izmaklo. Što on, ali i Ivan i Elias, koji su ispali prije njega, kažu o svojoj MasterChef avanturi te koji su im bili najteži izazovi, pogledajte u prilogu IN magazina.

Vrata najpoznatije kuhinje u Hrvata ovog su se puta zatvorila Vjekoslavu Krsniku. Njegovo jelo na kraju ipak nije udovoljilo zahtjevima žirija.



''Bilo mi je drago zbog mog prijatelja Marka što je on prošao dalje i on je to zaslužio i svi moji drugi kolege, prijatelji koji su kuhali sa mnom u stres testu su to zaslužili. Da sam se vidio u top 10 jesam, ali top 12 je za mene izvrstan rezultat'', izjavio je Vjekoslav Krsnik.

Top 10 nisu vidjela ni druga dva mušketira prije njega. Ivan i Elias. No iz kuhinje ipak nisu otišli razočarani.



''Super, ali fali mi kuća, fale mi djeca i supruga. Meni samo bilo žao zato što sam pao na desert. Ali ja sam bio toliko sretan'', rekao je Elias.



''U kulinarskom smislu znači da sam dosta napredovao. Naučio sam neke nove tehnike, neke bazne tehnike. Tako da preko tih baznih tehnika širim svoje znanje. A u nekom osobnom smislu MasterChef za mene znači to da sam postao organiziranija osoba, da sam shvatio neke stvari u životu i kako život funkcionira'', izjavio je Ivan Capan.

Kao i u svakoj kuhinji, i njima je bilo prilično vatreno. No neke bi izazove i jela najradije zaboravili.



''Sigurno bih ispekao lungić do kraja. Odnosno kad sam ga razrezao i vidio da je sirov, vratio bih ga na tavu i zapekao bih ga s te dvije strane, poslužio pečen lungić i možda ne bih završio u stres testu'', izjavio je Ivan Capan.



''Ja nisam vidio brudet nikad u životu i kad je Ivan ispao, otišao na hitnu, nisam dobio recept i kuhao sam što sam skužio od brudet. To je bila katastrofa i mislio sam eto mene opet u stres test'', kaže Elias.

Iskustvo boravka u MasterChefu ipak bi ponovili.



''Nisam mogućnost imao ići i sam sebi sam pokazao da mogu, da mogu ne samo ići, nisam išao toliko daleko. Ali mogu se gurati, ali imam još puno stvari naučiti'', kaže Capan.

TOP 10 je sve bliže, a upravo ondje vide...

''To su Otto i Antonija. Oni su mi stvarno onako među najboljima. Antonija je puno puta osvojila zlatnu karticu imuniteta. Otto ima tu smirenost i organizaciju. Ima spajanje okusa, tako da je on tu isto jako dobar'', izjavio je Capan.



''Antonija je moj favorit broj 1. Otto, Endrina, Selma, oni su svi sjajni kuhari'', zaključio je Vjekoslav Krsnik.

Preostali kandidati nastavljuju svoju vatrenu avanturu. Kako će se snaći, pogledajte u novim epizodama MasterChefa. Intervjue s ispalim kandidatima možete pogledati i na službenim stranciama Nove TV.

