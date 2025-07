Frontmen benda Queens of the Stone Age otvorio dušu o preboljenoj bolesti i čarima Hrvatske

Queens of the Stone Age Foto: Tomislav Krišto / CROPIX

Popularni bend Queens of the Stone Age održao je koncert za pamćenje pod zvjezdanim zagrebačkim nebom. Uhvatili smo frontmena Josha Hommeja, koji je ekskluzivno za In Magazin govorio – o nedavno preboljenoj teškoj bolesti, čarima Hrvatske i svojoj djeci. Sve možete čuti u prilogu naše Dorotee Filipaj za IN magazin.

Jedan od najutjecajnijih rock bendova 21. stoljeća, Queens of the Stone Age, pred punom je zagrebačkom Šalatom održao koncert za pamćenje. Bio je to njihov treći nastup u Hrvatskoj – i još jedan za povijest.

"Prošli put smo samo došli i odsvirali, ali je bio jako dobar koncert. Tako da ga se sjećam. No, tada nisam imao priliku, kao što sam imao danas ili jučer, da se jednostavno izgubim u Zagrebu. Vidio sam jako puno zgrada koje se obnavljaju'', otkrio nam je Josh Homme.

Potresna vijest koja je frontmenu jednog od najpopularnijih rock bendova na svijetu zatresla tlo pod nogama, došla je prije tri godine – obolio je od raka. Nakon uspješne operacije, nastavio je dalje, no život mu se uvelike promijenio. Počeo je više paziti na sebe, posvetio se zdravijem načinu života i pažljivije pristupio prehrani.

Je li imao priliku probati neko lokalno hrvatsko jelo?



''Da, ali trenutno jedem na vrlo čudan način. Dogodilo mi se puno toga, pa trenutno jedem samo povrće i krumpir. Dakle, jedem jako dosadno'', govori.

Ipak, prošle je godine hitno završio na operaciji.

Njegov prošlogodišnji koncert u Zagrebu bio je otkazan zbog bolesti. Kako se sada osjeća?

''Osjećam se dobro, zaista dobro. Osjećam se vrlo zdravo, hvala vam'', rekao nam je.

Austrija, Italija, Hrvatska, Njemačka – samo su neke od postaja ljetne turneje ovog američkog benda, koji ovog ljeta puni pozornice diljem Europe.

Koliko se umori dok je na turneji? Na ljestvici od 1 do samo mi treba dugi, dugi san?

''Mislim da je biti na turneji blagoslov. Ponekad je malo izazovno naspavati se dok putujemo noću, ali iskreno – nema ničeg goreg od glazbenika koji se žali. Mislim, imamo dvije noći ovdje – što može biti bolje od toga?'', govori.

Ovaj 52-godišnjak otac je troje djece. Njegov privatni život godinama je bio u fokusu medija – ponajviše zbog burne rastave s australskom glazbenicom Brody Dalle. Njihova je priča završila sudskim sporovima i borbom za djecu. Josh je dobio puno skrbništvo nad troje mališana, a često ih spominje kao izvor snage i motivaciju.

Koja je razlika između Josha na pozornici i Josha kod kuće?

''Mislim da sam zapravo puno ranjiviji nego što izgledam'', rekao nam je.

Već gotovo 30 godina Josh Homme predvodi Queens of the Stone Age, a na pozornici i dalje pršti istim onim žarom kao na početku.

Večeras se tisuće obožavatelja ponovno okupljaju, kako bi uživali u energiji i dobro poznatim pjesmama ovog kultnog rock benda.

