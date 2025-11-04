Austrijska veleposlanica u Hrvatskoj otkriva kakvu poveznicu ima s Lijepom Našom

Austrijanci su ovih dana svoj nacionalni praznik slavili i u Zagrebu. Uz pjesmu gradišćanskih Hrvata, proslava je spojila dvije zemlje povezane poviješću, kulturom i prijateljstvom. Bila je ondje i nova austrijska veleposlanica u Hrvatskoj, koja s našom zemljom ima jake veze. Čime su je osvojili Hrvati, doznajte u priči IN magazina.

Umjesto valcera u dvorcu, Austrijanci su svoj Dan državnosti proslavili pod krošnjama zagrebačkog parka – uz Basbaritenore, gradišćansko- hrvatske glasove koji već desetljećima spajaju Austriju i Hrvatsku.

''Savezne pokrajine Gradišće i obično u Beču ima samostalnih događanja, ali i jako puno događanja kod nas u Burgenlandu, gdje se Nacionalni dan slavi na odgovarajući način. Točno, pravi veliki praznik kod nas'', otkriva nam Daniela Winkler, članice pokrajinske vlade.

Daniela Winkler Foto: In Magazin

''To je dan kada je naš državni ugovor potpisan. To je ugovor koji osigurava da je okupacija nakon Drugog svjetskog rata završena i da je Austrija ponovno stekla punu suverenost. 1955, to znači 70 godina sada, to slavimo. A kako se to obilježava u Austriji? Imamo samo dva državna praznika: 1. svibnja i 26. listopada. Dakle, to je vrlo, vrlo važan blagdan koji slavicijeli državni vrh. Održavaju se polaganja vijenaca, održavaju se paradevojske, regruti se zaklinju, održavaju se dani otvorenih vrata u javnim zgradama.Zastave, to se također naziva dan zastave'', objasnila je Yvonne Tončić Sorinj.

In Magazin: austrijska veleposlanica - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Podižu sezastave. Na privatnim, ali i na javnim zgradama. I također je to dan kada obitelji izlaze i gledaju te stvari koje imaju veze s austrijskom državnosti.



Njezina ekscelencija, austrijska veleposlanica u Hrvatskoj Yvonne Tončić Sorinj dužnost je preuzela prije tek dva mjeseca. Hrvatsku itekako poznaje jer ima hrvatske korijene. Njezin pradjed Josip Tončić je još za vrijeme Austro-Ugarske bio guverner, odnosno župan Dalmacije, a otac Lujo Tončić-Sorinj, bivši je austrijski ministar vanjskih poslova.

''Nisu moji prvi dojmovi, jer poznajem zemlju, hvala Bogu, već prilično dobro poznajem. Ali nikad nisam dugo živjela ovdje. Također, naravno, znam za ovaj pulsirajući život u Hrvatskoj. Jedna potpuno pulsirajuća civilna društva, pulsirajuća mladost, kulturni život, posebno impresivno. I što sada mogu vrlo dobro prepoznati je koliko su ljudi ovdje marljivi'', govori Yvonne.

A osvojio ju je i životni ritam.



''Ljudi rade non-stop, ali ne svi u isto vrijeme. Ljudi su na ulici sasvim normalni. Ne samo da je hrana izvrsna, već je i vino izvrsno'', govori.

Ako putujete prema Austriji, veleposlanica ima jednostavan savjet – tražite ono što je autentično.

''Može se pronaći prekrasna čista priroda, tišina, mir. To je nešto što se može pronaći u Austriji ako to tražiš i voliš. I drugo, rekla bih da ono što također nije tako općenito na radaru su prekrasni samostani koje imamo. Ogromni samostani. To je Heiligenkreuz. ist Sveti. To su većinom barokni samostani koji su vrlo impresivno svjedočanstvo austrijske povijesti'', preporučila je Yvonne Tončić Sorinj.

Austrija je svoj Dan državnosti proslavila daleko od Beča – u Zagrebu, uz pjesmu, vino i osmijehe.



Jer, kako kažu Basbaritenori – kad se glazba dijeli, granice ne postoje.

