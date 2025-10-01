Gazde otkrile zašto umalo nisu snimili veliki hit ''Još i danas zamiriši trešnja''!

Nakon što su proslavili 30. rođendan, Gazde ponovno imaju razloga za slavlje. Ove godine izlaze im čak tri albuma. Jedan od njih posvećen je i njihovu najvećem i najljepšem hitu ''Još i danas zaMIriši trešnja''. Tim povodom, prisjetili su se njezina nastanka i otkrili zašto je umalo nisu ni snimili. Sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Pjesma Još i danas zamiriši trešnja od svojih je početaka u ljudima budila jake emocije. Kada je tek nastala, publika je, ne znajući još napamet tekst, a u želji da je pjeva, čitala stihove s papira. Trideset godina nakon što ju je napisao Miroslav Rus, i dalje mnogima tjera suze na oči i ukazuje na moć glazbe.



A umalo nije ni snimljena. Točnije, na drugi album Gazda uvrštena je u posljednji trenutak.

''To se već miksalo i mi smo preslušavali koji će bit raspored na CD-u. U to vrijeme je Rus radio sa Željkom Bebekom i muvao se, mi smo bili dan i noć u studiju. On je došao preslušat materijal i rekao, ja mislim da imam pjesmu dvije, za album. U zadnjih dva tjedna prije izdavanja smo uzeli te pjesme na probe. Na dvije, tri probe odlučili kako će zvučat i evo ih'', govore.

U obljetničkoj godini ova će pjesma dobiti i posebnu počast. Naime, Gazde uskoro izdaju svoje prvo vinil izdanje s 13 hitova u novom ruhu, naslovljeno imenom jedne od njihovih najljepših pjesama.

''Onda smo bili puno mlađi, drugačije smo gledali na svijet i na pjesme. Mi smo najviše slušali kazete, ali ono što smo tad slušali, slušamo i dalje, dobar country'', govore.

'najveći fan ploča. kolekciju koje iamm bonui ,mm, rollin g stonesi, beatlesi, sve od tamburaške glazbe, njih čuvam i vraća me u to neko drugo doba.

Gazde su se, kažu ovi vječni tamburaši iz zagrebačkom Markuševca, s godinama mnogo promijenili. Zvuk im je, kažu, danas mnogo zreliji. Baš kao i odraz u ogledalu. No jedno je ostalo isto. Želja za pjesmom i njihovom prijateljstvo.''Neki zajednički hobiji, ima i roštilja. Neki stari dugovi. Dužni smo si, moramo bit zajedno dok si to ne vratimo''.Slušajući sebe, ali i vjernu publiku, objavili su i novu pjesmu. U suradnji sa Željkom Krušlinom Kruškom nastala je Prekasno za ljubav.

Pjesma je premijerno izvedena na Požeškom festivalu, a ondje su dobili i nagradu za najemitiraniju pjesmu prošle godine. Nema lijeka koji ljubav liječi.



''Nagrade se čuvaju kod nas u studiju, u našoj prostoriji. Svatko tko ih želi vidjeti, može doći. Radno vrijeme ureda je od 8 do 8. Imam zid pun nagrada, škripe police već''.



Ovo je tek jedna od pjesama koja će se naći na novom, desetom albumu, koji okuplja jaka autorska imena poput Škore i Rusa, a Gazde najavljuju i svoj live album.

Podsjetnik na velik slavljenički koncertni tulum povodom 30 godina postojanja ovog sastava.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Gibonni ne mari za titule ni definicije: ''Ja sam čovjek koji pjeva što osjeća''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Tko ih ignorira, a tko blokira: Kako se s hejterima nose poznati Hrvati?