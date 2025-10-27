Prošlo je već 12 godina otkako nas je napustio Vinko Coce: Kako danas živi njegova udovica Janja?

Prošlo je točno 12 godina otkad nas je napustio trogirski slavuj Vinko Coce, koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Kako danas živi njegova udovica Janja, otkrila je našem Gordanu Vasilju i prisjetila se najljepših uspomena na voljenog supruga, s kojim je provela 39 godina.

Iako je prošlo dugih 12 godina od smrti Vinka Coce, uspomena na njega nimalo ne blijedi, zahvaljujući nekima od najljepših dalmatinskih pjesama koje nam je ostavio. Najveća je to utjeha njegovoj udovici Janji.

''Prošlo je tih 12 godina, ne znam ni sama kako su prošle. Ljudi me pitaju je lo ovo peta, šesta godišnjica, učini se da je to bilo nedavno, ali nažalost tih 12 godina je prošlo. Bol je stalno prisutna i bol je ta koja me narušava ovih 12 godina, ali malu radost pružaju ta predivna sjećanja, živim od toga.'', govori Janja Coce.

S Janjom smo se našli u dvorištu Muzeja grada Trogira, u kojem je njezin voljeni Vinko lani, na dan kad bi slavio 70. rođendan, dobio spomenik.

''Obećano je da će dobiti pogodno mjesto kad se uredi obala, a znate i sami kako ide s tim radovima, kako se to sve oduži, ali ja sam, evo na neki način zadovoljna što je on stigao tu u Trogir. I puno puta kad pođem u grad, u kupovinu, navratim. Imam neki osjećaj kao da je on tu, kao da me čeka, popričam, pomazim ga.'', kaže Janja.

Supruga trogirskog Pavarottija se za In Magazin prisjetila njihova skladnog odnosa i istaknula kako je Vinko bio iznimno pažljiv.

''Bio je čovjek velikog srca, stasa i lijepog glasa i zaista je čovjek za kojim treba patiti. Poklon bi stigao, jedan od tih je i ova ogrlica. Život bi bio monoton da se ne poriječkaš, ali kažu da 'tko se svađa, taj se voli''.

I tko bi prvi popustio?

''Kažu da su debeli ljudi dobre duše, tako da bi on prvi popustio.'', rekla je Janja u svom stilu.

Iako su se strastveno voljeli gotovo 4 desetljeća i pokušavali imati dijete, ovaj par nikada nije ostvario svoju najveću želju, da postanu roditelji.

''Uz sve borbe i patnje da imamo nasljednike, uvijek smo se slagali, ali kad je biološki sat otkucao...''

Kako su se pomirili s tim?

''Imali smo jedno drugo, imali smo oko sebe nećake, njihovu djecu. Tako i ja danas imam od mojih nećakinja djecu, tako da oni imaju svoju 'tetu Fritulicu''.

Osim po vrhunskom vokalu, Coce je bio poznat i po odličnom smislu za humor pa je uvijek bio okružen prijateljima.

''Bio je duša od čovjeka, je malo volio zapovijedati i što je dolazio teži, bilo je 'dodaj mi ovo', ali bio je jako uviđavan, dao bi do posljednjeg novčića, posljednji komad kruha bi podijelio s ekipom. Stvarno dobričina, ne da ga ja sad hvalim, koga god upitate reći će vam isto.''

A iako je život nije mazio, Janja je ostala čvrsta. Živi skromnim životom na Čiovu, brinući se o bolesnoj majci.

''Ja sam rođena kao palčica od kilogram i 90 i znači borba za život je bila od prvog dana i onda te sve druge okolnosti očvrsnu, što me ne ubije, to me ojača, boriš se kroz život, ne smiješ se prepustiti. Bude tih trenutaka kad upadneš u neku depresiju.''

Srce joj se, priznaje, rastopi kad čuje najmlađe kako danas pjevaju Cocine pjesme.

''Papir izblijedi ili požuti, ali njegove pjesme će se pjevati i dalje. On je otišao s ovog svijeta, ali iz mog srca neće nikada i nadam se da će ga se puno ljudi još dugo sjećati.'', zaključila je Janja.

Nadamo se da će mu rodni Trogir nakon spomenika jednog dana posvetiti i muzej ili ulicu.

