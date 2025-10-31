Zagrebački rock sastav Veli Jože objavio novi singl, posvetili ga velikom prijatelju

U ''Pozdrav tebi, Stari'' tuga i zahvalnost stapaju se u jednostavnu, iskrenu pjesmu koja se ne zaboravlja lako.

Postoje ljudi koji nas mijenjaju zauvijek. Jedan od njih bio je Goran Starčević, filozof i prijatelj benda Veli Jože, kojem su članovi posvetili svoj novi singl ''Pozdrav tebi, Stari''.



Zagrebački rock sastav Veli Jože objavio je svoj novi singl ''Pozdrav tebi, Stari'' uz istoimeni video spot. Singl je predstavljen uoči blagdana Svih svetih kao emotivni hommage prerano preminulom hrvatskom filozofu Goranu Starčeviću, dugogodišnjem prijatelju i kolegi članova benda. Pjesma nosi duboku poetičnu i melankoličnu atmosferu, tipičnu za Veli Jože, te odražava uspomenu na njihovog ''starog'' prijatelja.

Starčević je ostavio dubok trag na hrvatskoj filozofskoj i kulturnoj sceni. Autor je knjiga ''Vuk u supermarketu'', ''Vježbanje egzistencije'' i ''Bijeg i pobuna'', u kojima je promišljao egzistenciju, identitet i suvremeno društvo na neposredan i pristupačan način. Starčević je bio i strastveni ljubitelj rock glazbe, u njegovim se esejima, uz Nietzschea, Kierkegaarda ili Camusa, često mogu naći citati pjesama The Clasha, Brucea Springsteena, Leonarda Cohena ili Raya Daviesa iz The Kinksa. Upravo je taj spoj filozofije i rock senzibiliteta bila nit koja je povezivala njega i članove benda Veli Jože.

Pogledaji ovo Celebrity Ava Karabatić otvara školu? ''S ponosom mogu najaviti da sam pokrenula proces...''

Video spot za ''Pozdrav tebi, Stari'' režirao je Branko Drakulić, a snimljen je na izazovnim lokacijama: u mračnom industrijskom podrumu i na zagrebačkom groblju Vrapče u crno-bijeloj tehnici s dokumentarnim ugođajem, što dodatno ističe simboliku i ozbiljnost teme.

Bend ''Veli Jože'' Foto: Matija Sertić

Pjesma ''Pozdrav tebi, Stari'' nalazi se na aktualnom albumu Velog Jože, naziva ''A tko će nam sad reći kakav je svijet?'', koji je izašao krajem travnja 2025. godine. Tekst pjesme sadrži ključni stih ''I tko će nam sad reći kakav je svijet?'' - isto pitanje koje je dalo naziv albumu i koje, kako ističe autor pjesme, propituje naš odnos prema svijetu. Pjesma je suptilna i emotivna, s nježnim gitarama, tihim ritmom i toplim vokalom koji stvaraju intimnu atmosferu.

Bend ''Veli Jože'' Foto: Matija Sertić

Pogledaji ovo Nekad i sad Pjevača Baruna dugo nismo vidjeli, imao je pauzu u karijeri zbog ozbiljnih zdravstvenih problema

Novi singl i spot dostupni su na službenom YouTube kanalu benda i na digitalnim platformama, također album možete nabaviti i u CD i LP formatu.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jedan krivi pokret i sve bi otkrila! Po rubu modne katastrofe hodala prekrivena školjkama

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Rođendan iz snova! Pogledajte kakvo je slavlje Fani Stipković organizirala za svog sinčića

Pogledaji ovo Celebrity Ulaznice planule! Drugi koncert Vinkovčanina u Beogradu rasprodan brže od prvog