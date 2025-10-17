Naš zgodni pjevač predstavio je novi singl i najavio koncert u Tvornici kulture!

Prije nego objavi drugi studijski album, ToMa je objavio novi singl "O mrtvima samo najbolje".

Nakon što je osvojio publiku prepoznatljivim pop zvukom i iskrenim emocijama, jedan od najperspektivnijih glazbenika mlađe generacije Tomislav Marić ToMa predstavlja novi singl "O mrtvima samo najbolje".

Radi se o pjesmi koja donosi dublju i zreliju stranu njegova stvaralaštva, a ujedno je to njegov četvrti singl koji će se uz sjajne prethodne uspješnice 'Kriva procjena', 'Tamo' i 'Pet minuta' naći na njegovom nadolazećem drugom studijskom albumu.

"O mrtvima samo najbolje" emocionalno je intenzivna i slojevita pjesma koja spaja suvremenu Lockroomovu produkciju s dubokim, promišljenim tekstom kojeg potpisuje sam ToMa.

"Nakon više od dvije godine od kada smo je napisali, sretan sam što konačno mogu objaviti ovu pjesmu. ‘O mrtvima samo najbolje’ je kompleksna pjesma, koja nije plitka niti jednostrana, umotana u Lockroomovu modernu produkciju. Jan i ja ostavili smo na njoj i dušu i srce, i vjerujem da će to svi koji je poslušaju i osjetiti", otkrio je ToMa.

ToMi se u pisanju glazbe pridružio Jan Jakovljev. Njih dvojicu veže dugogodišnje prijateljstvo i suradnja, a sam Jan priznaje da je ova pjesma kruna njihova zajedničkog rada, uz komentar: "Sam riff napisao sam prije tri godine, i čim sam ga pokazao ToMi, on je već nakon par dana poslao prvu verziju pjesme. Mislim da smo na ovoj pjesmi radili najduže – ali i da je to najbolja pjesma koju smo zajedno napisali."

Prateći videospot potpisuje Filip Gržinčić, s kojim ToMa već tradicionalno surađuje. Ovoga puta, izazov je bio poseban – cijeli spot snimljen je s iPhone 17 Pro Max, koji donosi najveći iskorak u kvaliteti snimanja videa i fotografiranja od svih dosadašnjih Appleovih serija mobitela.

ToMa - 2 Foto: Ivana Dobrovoljec / PR

Pogledaji ovo Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce

"Uvijek se veselimo kad nas ToMa nazove s novim projektom! Ovaj put nam je malo zapaprio, ali taj izazov nas je baš veselio. I mobitel i ToMa su sve izdržali, pa i snimanje pod vodom, te se nadamo da će se i publici svidjeti rezultat", rekao je redatelj spota.

Pred ToMom su veliki planovi. Početkom 2026. godine izaći će njegov drugi studijski album kojeg će premijerno predstaviti uživo na koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture, 18.travnja 2026.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg koncerta u rasprodanom Petom kupeu, vrijeme je za stepenicu više, zagrebačku Tvornicu kulture: 'Još od svojeg prvog albuma i njegove promocije u Petom Kupeu maštam o toj pozornici. Novi nalet inspiracije, nove pjesme i neke nove priče donijet ćemo na ovu kultnu pozornicu. Radujem se što ću sa svojom publikom podijeliti sve što sam radio posljednjih godinu dana i više. Energija koju smo svi osjetili u Petom Kupeu sad dolazi dvostruko jača.' zaključuje ToMa.

Early bird ulaznice za Tvornicu kulture po cijeni od 17 eura dostupne su u sustavu Eventim.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli

Pogledaji ovo Celebrity Potez malenog Blooma zbunio je Maju, no njegov odgovor sve je iznenadio!