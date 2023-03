Na Jarun stiže 21. izdanje Future Scopea, a vodeća zvijezda je jedan od najcijenjenijih DJ-a svijeta Paul Kalkbrenner

Najpoznatiji hrvatski klupski program Future Scope ove godine na Jarunu slavi 21. izdanje.

Vodeća zvijezda ovog velikog glazbenog događaja je jedan od najcijenjenijih DJ-a svijeta, Njemac Paul Kalkbrenner. Uz njega će na velikom jezeru Jarun 12. i 13. svibnja nastupiti legendarni, hrvatskoj publici dobro poznati Jeff Mills i Derrick May, a tu su i hrvatski doajeni techno glazbe Petar Dundov i DJ Kiki.



Future Scope, višestruko nagrađivani i najdugovječniji hrvatski klupski program proslavit će 21. godišnjicu postojanja ovim spektakularnim dvodnevnim techno eventom. Impresivan line-up u petak 12. svibnja otvaraju Jeff Mills i Derrick May, osnivači i legende detroit techno zvuka, čija je revolucionarna produkcija oblikovala glazbenu industriju i inspirirala generacije umjetnika. Techno nostalgičari bit će sretni jer na line-upu u petak svoje mjesto našli su i doajeni hrvatske techno glazbe Petar Dundov i DJ Kiki.



Nema sumnje da je Jeff Mills jedan od najznačajnijih glazbenih producenata modernog doba. Od suosnivanja Underground Resistancea do uloge jednog od glavnih aktera u definiranju nacrta onoga što danas zovemo “techno”, Mills je oduvijek bio sinonim za pomicanje granica elektronske glazbe i istraživanje novih glazbenih teritorija. Kao jedan od pionira umjetnosti miksanja na tri i više gramofona, Mills je poznat i po nadimku The Wizard koji je dobio koristeći u svojim setovima više od 70 ploča na sat!



Derrick May je u pravom smislu riječi techno institucija. Sa svojim školskim prijateljima Juanom Atkinsom i Kevinom Saundersonom osnovao je The Belleville Three i tako pomogao stvoriti ono što danas zovemo “detroit technom” – novi oblik plesne glazbe i pokret koji nastavlja utjecati elektroničku glazbenu industriju više od tri desetljeća nakon svog početka. Producirao je techno klasike kao što su "Strings of Life", "Nude Photo" i "The Dance".



U subotu 13. svibnja na rođendanskoj pozornici Future Scope prvi put u Zagrebu nastupit će jedan od najvećih imena suvremene elektroničke glazbe – Paul Kalkbrenner. Smatra se pionirom njemačke techno scene, a status techno zvijezde stekao je zahvaljujući bogatom i hvaljenom diskografskom opusu u kojem kultno mjesto zauzima "Sky and Sand", njegova najpopularnija i najuspješnija pjesma iz 2008. koja je postala veliki hit u Njemačkoj i svijetu, a koja se također pojavila u njemačkom filmu "Berlin Calling" u kojem je Kalkbrenner glumio i za koji je napravio soundtrack. Kalkbrennerovi nastupi uvijek su puni energije, emocija i plesa, što će svakako biti vrhunski doživljaj za sve ljubitelje elektroničke glazbe.



Uz Kalkbrennera ovaj vrhunski party doživljaj obogatit će i domaće techno snage DJ Shipe, Jock i Neroa.



"Za nas je 21. godišnjica Future Scopea važna ne samo zbog toga što je Future Scope svojom kvalitetom rada i programa opstao tako dugo na sceni, već i zbog toga što smo nakon prošlogodišnje nagrade Ambasador za najbolji novi festival koji je također na Jarunu trajao tri dana i okupio više od 30 izvođača napokon dobili priliku pred našu vjernu publiku dovesti kremu svjetske techno scene! Ovogodišnji događaj predstavlja veliki korak naprijed u našem radu i bit će to nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje uz zaista spektakularnu postavu", izjavili su organizatori.

