Grad Zagreb najavio svečani koncert u čast Gabi, Matije i Arsena, poznat je datum

Grad Zageb u čast naših glazbenih velikana najavio je veliki koncert.

U čast troje velikana hrvatske kulture – Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića – Grad Zagreb organizira svečani koncert koji će se održati u nedjelju, 14. rujna 2025. godine na Strossmayerovom trgu u Zagrebu s početkom u 19.30 sati.

Publiku očekuje jedinstven program pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, u kojem će se izmjenjivati vokalne izvedbe bezvremenskih pjesama Gabi Novak, recital Arsenovih stihova i jazz kompozicije Matije Dedića.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Izvest će ih brojni glazbenici, glumci i prijatelji obitelji.

Galerija 28 28 28 28 28

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Detalji programa bit će objavljeni u sljedećim danima.

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Beckhamov sin na meti uvreda zbog kulinarskih sposobnosti: ''Sljedeća epizoda - kako narezati kruh!''

A kada je komemoracija za Gabi Novak, saznajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Svi pričaju o haljini u kojoj je ministrica došla na sjednicu vlade

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Znate li o čemu je riječ? Projekt ovog čovjeka postao je globalna senzacija

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas zla maćeha iz omiljenog dječjeg filma devedesetih s Lindsay Lohan?