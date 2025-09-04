Grad Zagreb najavio svečani koncert u čast Gabi, Matije i Arsena, poznat je datum

Grad Zageb u čast naših glazbenih velikana najavio je veliki koncert.
Publiku očekuje jedinstven program pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, u kojem će se izmjenjivati vokalne izvedbe bezvremenskih pjesama Gabi Novak, recital Arsenovih stihova i jazz kompozicije Matije Dedića.
Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Izvest će ih brojni glazbenici, glumci i prijatelji obitelji.
Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Detalji programa bit će objavljeni u sljedećim danima.
Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
A kada je komemoracija za Gabi Novak, saznajte OVDJE.
