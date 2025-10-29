Boban Rajović vraća se u Split nakon deset godina, ulaznice su u prodaji!

Boban Rajović održat će koncert u splitskim Gripama 28. veljače 2026., a ovo će biti njegov povratak u Split nakon deset godina.

Crnogorski pjevač Boban Rajović, jedan od najpoznatijih izvođača zabavne glazbe u regiji, vraća se u Split nakon deset godina. Koncert naziva "Drugo poluvrijeme" održat će se 28. veljače 2026. u 20 sati u dvorani Gripe, a publiku očekuje večer ispunjena glazbom koja je obilježila više od dva desetljeća njegove karijere.

Rajović se u veljači vraća na scenu Splita nakon što je prije pola godine rasprodao zagrebačku Arenu, gdje je pred više od 15 tisuća ljudi priredio trosatni koncertni spektakl. Na pozornici su mu se tada pridružili Šako Polumenta, Goga Sekulić, Goran Vukošić i Srđan M., a publika je uz njegove najveće hitove pjevala od početka do kraja koncerta.

Boban Rajović u Areni Zagreb - 1 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Boban Rajović u Areni Zagreb - 8 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Boban Rajović - 2 Foto: Instagram

Rođen 1971. u Danskoj, Rajović je djetinjstvo proveo u Crnoj Gori. Glazbom se počeo ozbiljnije baviti krajem 1990-ih, a profesionalnu karijeru započeo je 1999. godine. Prvi album, jednostavno nazvan Boban, objavio je 2000. a na njemu se našla i pjesma koja mu je promijenila život. Naime, hit Marine Tucaković „Usne boje vina“ vrlo je brzo postavio Bobana Rajovića na mapu najvećih muzičkih zvijezda gdje je do danas ostao. Tijekom karijere objavio je niz albuma, među kojima se ističu Piroman, Kosači, Usne boje vina, duet Grmovi, snimljen s Draganom Mirković.

Prije nego što je postao profesionalni pjevač, Rajović je radio kao taksist u Kopenhagenu, dok je sanjao o glazbenoj karijeri. Njegov put od svakodnevnog posla do regionalne popularnosti često se spominje kao primjer upornosti i predanosti glazbi.

Boban Rajović sa suprugom i sinom Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Boban Rajović i Dragana Mirković - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Boban Rajović Foto: Ivan Peric / CROPIX

Koncert u dvorani Gripe bit će zamišljen kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva, uz modernu produkciju. Uz dobro poznate hitove, Rajović će predstaviti i novije pjesme s aktualnog projekta „Drugo poluvrijeme“.

Spektakl će uključivati posebne vizualne efekte, a večer će otvoriti pjesmom „Jedan je život“, uz dojmljiv scenski ulazak iznad publike.

Ulaznice su dostupne putem Eventim.hr sustava i na svim prodajnim mjestima Eventima.

