Tko je ljepotica za koju se šuška da se udala za Stjepana Hausera?

Ukrajinka Maria vrlo je popularna na Instagramu, a tamo je prati više od 37 tisuća ljudi.

Najnovije fotografije u bijelim modnim izdanjima Stjepana Hausera i misteriozne Ukrajinke Marije potaknule su šuškanja da se par vjenčao u tajnosti.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Stjepan Hauser s partnericom - 4 Foto: Stjepan Hauser/Instagram

A tko je ljepotica s kojom povezuju našeg violončelista?

Naime, riječ je o ukrajinskoj influencerici koju na Instagramu prati više od više od 37 tisuća ljudi. U opisu profila na spomenutoj društvenoj mreži stoji da su joj interesi nutricionizam, sport i ljepota.

O vezi Hausera i fatalne brinete šuška se već neko vrijeme, ali nikada to službeno nisu potvrdili.

Ipak, njihove objave na društvenim mrežama govore drugačije. Maria redovito objavljuje fotke na kojima pozira zagrljena s Hauserom, a zbog njezini opisa obožavatelji su uvjereni da je osvojila njegovo srce.

''Odmor s mojom ljubavi'', ''Španjolska romansa'', samo su neki od romantičnih opisa.

Sredinom siječnja ove godine i Hauser je na svojim pričama objavio videozapise na kojima je glavna atrakcija bila misteriozna dama u haljini, a snimio ju je sleđa dok je stajala na balkonu.

''Misteriozna dama. Misteriozna dama. Ona je ona prava, zapravo. Ona je ona prava. Nitko ne zna tko je ona. To je tajanstvena dama'', ponavljao je Hauser u kameru.

Podsjećamo, nakon prekida veze s Jelenom Rozgom skriva svoj ljubavni život.

Jelena Rozga i Stjepan Hauser Foto: Livio Andrijic/Cropix

Prije su ga povezivali i s poznatom pijanisticom Lolom Astanovom, no ona je u razgovoru za IN magazin otkrila kako je to bila samo glazbena suradnja i da među njima nije bilo ništa više od toga, kao što su neki mediji prenijeli.

Stjepan Hauser, Lola Astanova (FOTO:PR) - 3

Stjepan Hauser (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Nedavno je ekipa s društvenih mreža molila da se Hauseru ukine TikTok, a zbog čega saznajte OVDJE.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

